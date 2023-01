Museumsjahr 2023 Falken, Einhörner und ein neuer König: Museum Aargau eröffnet die Saison auf Schloss Habsburg Ein Wochenende wie ein Bauer im Mittelalter leben? In diesem Jahr wird es möglich – inklusive Übernachtung auf der Strohmatratze. Dominic Kobelt 06.01.2023, 18.49 Uhr

Im vergangenen Jahr verzeichnete Museum Aargau, zu dem unter anderem die Schlösser Lenzburg, Wildegg, Habsburg und Hallwyl gehören, über 317'000 Besucherinnen und Besucher – ein Rekord. Direktor Marco Castellaneta hofft, dass es auch in diesem Jahr so weiter geht, wie er am Dreikönigstag verkündete. Die Eröffnung der Saison fand dieses Jahr auf Schloss Habsburg statt – unter anderem mit einer Falkner-Show. Einige Besucherinnen und Besucher durften einen der Vögel auf der Hand landen lassen.

Der Habsburger Gemeindeammann Werner Rüegsegger begrüsste die Gäste und erzählte von Kindheitserinnerungen, von denen viele mit dem Schloss verbunden sind. «In Wien glaubte man mir manchmal gar nicht, dass die Habsburger auch mit dieser Gegend verbunden sind», erzählte Rüegsegger in seiner kurzweiligen Ansprache. Er sei von einem Österreicher gefragt worden: «Des is ja wohl ä Scherz?», worauf er geantwortet habe: «Nein, aber weit weg ist's nicht.»

Leben wie die Bauern im Mittelalter

Nachdem am Freitag die Falken für Begeisterungen sorgten, soll das später im Jahr ein Fabelwesen übernehmen: Auf Schloss Lenzburg wird ab dem 1. April eine Sonderausstellung gezeigt, die dem Einhorn gewidmet ist. «Bis ins 17. Jahrhundert glaubten viele, dass es tatsächlich existiert, bis Naturforscher das Gegenteil bewiesen», erklärte Castellaneta. Das Einhorn war im Mittelalter ein weit verbreitetes christliches Motiv, das für Reinheit und Unschuld stand.

Die Begrüssung durch Marco Castellaneta, Direktor Museum Aargau, auf Schloss Habsburg. Bild: Dominic Kobelt

Museum Aargau bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch Erlebnisse an – so kann man im Juli erfahren, wie der Bauernalltag auf dem Hof im Mittelalter ausgesehen haben könnte. Dies an vier Wochenenden im und ums Schloss Hallwyl. «Mit der damaligen Kleidung ausgestattet, wird geschuftet, wer möchte, kann dann auch übernachten – natürlich auf einer Strohmatratze», sagte Castellaneta. Die Plätze sind begrenzt, anmelden kann man sich ab Februar.

Nach langer Pause wieder Klosterspiele

Auf der Klosterhalbinsel Wettingen werden nach einer langen Pause – zuletzt fanden sie 2014 statt – zwischen dem 14. Juli und dem 13. August erstmals wieder die Klosterspiele gezeigt. Unter dem Titel «Ave Maris Stella» werden die Gäste durch die historischen Räume zu den Geheimnissen des Klosters geführt. «Eine Kombination von historischer Musik und zeitgenössischem Tanz», führte Castellaneta aus.

Wie gewohnt werden die Schlösser Lenzburg, Hallwyl und Wildegg, der Legionärspfad Vindonissa sowie die Klosterhalbinsel Wettingen ihren Saisonbetrieb am 1. April aufnehmen. An diesem Tag wird in Egliswil auch das erweiterte Sammlungszentrum mit zusätzlichen 1400 Quadratmetern Aufbewahrungsfläche für die rund 50'000 kostbaren Sammlungsobjekte eröffnet. Bereits geöffnet ist das Vindonissa Museum in Brugg.

Neues Buch über Familie und Firma Zweifel

Dass die Präsentation der Highlights des Museumsjahrs 2023 auf Schloss Habsburg stattfand, ist kein Zufall: Hier möchten die Verantwortlichen ab Juni die Präsenz mit einem Gästeempfang und einem kleinen Shop verstärken.

Weiter berichtete Marco Castellaneta, dass Museum Aargau im Rahmen der 2020 lancierten Reihe «Aargauer Industriegeschichten» in diesem Jahr Band 2 publizieren wird. Er handelt von der Geschichte der Familie und Firma Zweifel.

Am Freitag durfte, nachdem wegen Corona zwei Jahre darauf verzichtet wurde, auch wieder ein neuer König gekrönt werden: Nebst einem zweiten Stück Königskuchen gewann Karsten Nied aus Obermumpf freien Eintritt für das ganze Jahr zu allen historischen Schauplätzen von Museum Aargau.