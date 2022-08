Aargauer Strassenverkehrsamt soll die Gebühren senken

Fahrzeugprüfung Aargauer Autofahrer zahlen 30 Franken pro Jahr zu viel beim Strassenverkehrsamt – das soll sich bald ändern Eine Analyse des Preisüberwachers zeigt: In vielen Kantonen sind die Gebühren der Strassenverkehrsämter zu hoch. Der Aargau reitet da vorne mit. Jocelyn Daloz 25.08.2022, 16.31 Uhr

Für jedes zugelassene Fahrzeug im Aargau zahlen Autofahrer 30 Franken zu viel. Ann-Kathrin Amstutz / Aargauer Zeitung

Der Preisüberwacher des Bundes bestätigt, was viele im Kanton Aargau seit Jahren monieren: Die Gebühren beim Strassenverkehrsamt sind zu hoch. In seinem Newsletter schreibt Stefan Meierhans, dass ein Aargauer Autofahrer im Schnitt 30 Franken zu viel pro Jahr an Gebühren für ein Fahrzeug bezahlt.