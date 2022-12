Fahrdienst «Nez Rouge» ist wieder unterwegs im Aargau – Corona hinterlässt jedoch Spuren Seit dem 24. November bietet der Aargauer Freiwilligendienst wieder Heimfahrten an. Doch von den Zahlen von 2019 sei man weit entfernt, sagt Präsident Heinz Fehlmann. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 17.12.2022, 18.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach zwei Jahren Coronapause sind die Freiwilligen von «Nez Rouge Aargau» wieder unterwegs. Fabio Baranzini

Drei Jahre ist es her, seit die Freiwilligen von «Nez Rouge Aargau» zum letzten Mal im Kanton Aargau unterwegs waren. Die Coronapandemie hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch seit dem 24. November fahren Freiwillige wieder Menschen und ihre Autos nach Hause, die sich nicht mehr in der Lage fühlen, selbst hinters Steuer zu sitzen.

Wie fühlt es sich an, nach einer solch langen Pause endlich wieder auf die Strasse zu dürfen? «Komisch», sagt «Nez Rouge Aargau»-Präsident Heinz Fehlmann. Denn man habe sich bei der Organisation an den Zahlen von 2019 orientiert, die Nachfrage sei aber wesentlich tiefer. Woran das liegen könnte? «Die Menschen haben sich in den letzten zwei Jahren daran gewöhnt, ohne ‹Nez Rouge› zu leben», meint Fehlmann. Zudem spüre er noch immer eine Zurückhaltung, was das Festen anbelangt. Es gebe noch immer einige Personen, die von Weihnachtsfesten fernbleiben

Kapazität musste heruntergefahren werden

Das bedeutet für «Nez Rouge Aargau»: Die Planung musste angepasst werden. Seit dem Start ist die Fahrtenmenge auf die Hälfte, teilweise sogar auf einen Drittel im Vergleich zum Rekordjahr 2019 gesunken. Was zur Folge hat, dass momentan an manchen Tagen nur drei bis vier Teams im ganzen Kanton unterwegs sind.

Dies könne wiederum zu Engpässen und längeren Wartezeiten führen. «Wir hatten an einem Wochenende teilweise bis zu einer Stunde Wartezeit.» Denn, wenn die Teams in verschiedensten Regionen des Kantons unterwegs sind, seien die Wege lang und die Wartezeiten entsprechend ebenfalls.

Ob das die Kundschaft verärgert? «Nein, überhaupt nicht. Unsere Mitarbeitenden in der Zentrale warnen die Gäste vor und sie können sich somit darauf einstellen», sagt Fehlmann. Auch zu Engpässen könne es kommen. Dies vor allem, wenn eine Hilfsperson aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen muss. Doch auch unter diesen erschwerten Bedingungen sei der Service möglich, wie in diesem Jahr bereits ein paar Abende gezeigt hätten.

Mehr Freiwillige für die Festtage

Die Freiwilligensuche, die ursprünglich auch auf den Zahlen von 2019 basierte, sei zuerst etwas harzig verlaufen. Doch nach einigen Aufrufen haben sich schliesslich doch noch rund 500 Freiwillige gemeldet, die sich am Projekt beteiligen wollten. Es seien vor allem Personen, denen «Nez Rouge Aargau» am Herzen liege, sagt Fehlmann. «Wir haben aber auch einige, die alleinstehend sind und uns sagen: ‹Mir fällt Zuhause die Decke auf den Kopf, kann ich bei euch helfen?›» Was alle Freiwilligen verbindet, sei die Kontaktfreude und die Freude am Autofahren.

Rund 300 von ihnen haben in diesem Dezember bereits Hilfsfahrten absolviert. Gefahren wurde etwa ein Drittel der Fahrten von 2019. Für die Festtage rechnet Fehlmann aber damit, dass die Anfragen wieder zunehmen. «Wir stocken deshalb auch das Personal auf und rechnen mit 80 Prozent der Quote von 2019.»

Unfälle unter Alkoholeinfluss haben wieder zugenommen

Der ehrenamtliche Verein bringt vor allem Gäste nach Weihnachtsanlässen nach Hause. «Für uns spielt es keine Rolle, wo die Personen herkommen.» Doch es treffen viele Reservationsanfragen per Mail ein von Personen, die an Weihnachtsfesten teilnehmen. «Anfragen per Mail müssen wir leider ablehnen. Dafür fehlt uns die Kapazität. Wir können nur am Abend selbst anfragen entgegennehmen, die per Telefon in unsere Zentrale kommen», sagt Fehlmann.

«Nez Rouge Aargau» übernimmt auch keine Fahrten innerhalb desselben Ortes. «Unsere Faustregel besagt, dass mindestens eine Distanz von fünf Kilometern bestehen muss zwischen Abfahrts- und Zielort.» Die Fahrten sind für die Gäste kostenfrei, viele hinterlassen aber ein Trinkgeld. «Damit können wir unseren Helfenden das Benzingeld zurückerstatten, sie verpflegen und als Abschluss der Aktion ein Mitarbeiterfest organisieren», sagt Fehlmann.

Für ihn ist «Nez Rouge Aargau» eine Lebensaufgabe. «Seit zwei Monaten beschäftige ich mich fast ausschliesslich mit ‹Nez Rouge Aargau›», sagt er. Ihm gefällt vor allem die gemeinsame Organisation und Problemlösungsfindung. Dass die Nachfrage in diesem Jahr so stark abgenommen hat, stimmt ihn überhaupt nicht traurig. «Unser Ziel ist es, die Menschen und ihre Fahrzeuge unfallfrei nach Hause zu bringen. Wie viele es sind, ist nicht das wichtigste Kriterium.»

Eine Statistik der Beratungsstelle für Unfallverhütung habe ergeben, dass die schweren Unfälle unter Alkoholeinfluss im Jahr 2021 wieder zugenommen haben. «In einem Jahr, in dem ‹Nez Rouge› nicht gefahren ist.» Ein Schelm, der Böses denke, sagt Fehlmann und lacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen