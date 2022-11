Kantonsspital Aarau führt Pflegecasting in Rom durch

Fachkräftemangel «Svizzera, arrivo!»: das Kantonspital Aarau holt sich fehlendes Personal aus Italien Die Spitäler suchen händeringend Pflegepersonal. Das Kantonsspital Aarau (KSA) will nun zusammen mit einer Rekrutierungsfirma Fachkräfte aus Italien nach Aarau holen. Solche Auslandrekrutierungen sind umstritten. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Mit diesem Flyer wirbt das Kantonsspital Aarau für das Casting Ende November in Rom. Screenshot

Im grössten Spital im Aargau, im Kantonsspital Aarau (KSA), sind im Moment 86 von rund 500 Betten gesperrt, weil das Fachpersonal fehlt. Der Fachkräftemangel ist akut. Aber der Markt ist ausgetrocknet. Freie Stellen wieder zu besetzen, wird für die Spitäler immer schwieriger.

Nun will das Spital Pflegefachpersonen in Italien rekrutieren. Fabio Blasi, Leiter Sourcing, Employer Branding und Development beim KSA, reist am 28. und 29. November nach Rom, um dort mit einem kleinen Team 30 Vorstellungsgespräche zu führen. Auf der Onlineplattform Linked-in wirbt er für das erste Pflegecasting in der italienischen Hauptstadt.

Interessierte Italienerinnen und Italiener können sich bereits online bewerben und einen Lebenslauf einreichen. Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten werden zum Vorstellungsgespräch nach Rom eingeladen.

Das Programm beginnt mit einem Sprachkurs

Auf dem Flyer, auf dem im Hintergrund bereits das neue Spitalgebäude zu sehen ist, das im Moment erst gebaut wird, werden den Bewerberinnen und Bewerbern eine unbefristete Anstellung, 25 bis 30 Tage Ferien pro Jahr und ein Bruttolohn zwischen 5500 und 6500 Franken angeboten. Ausserdem dürfen sie mit Unterstützung bei Unterkunft, Registrierung und Arbeitsbewilligung rechnen und sich auf ein Begleitprogramm nach der Ankunft in der Schweiz freuen.

In Grossbuchstaben heisst es zudem, Deutschkenntnisse seien nicht erforderlich. Die Bewerberinnen und Bewerber, die beim Casting in Rom überzeugen, müssen zuerst einen sechsmonatigen Deutsch-Intensivkurs absolvieren. Erst wenn sie die Sprache auf Niveau B2 beherrschen, sind sie bereit, um in die Schweiz zu kommen und hier zu arbeiten.

Fabio Blasi ist sich bewusst, dass in Italien rekrutierte Pflegefachpersonen den Fachkräftemangel nicht alleine lösen werden. «Aber es ist eine Möglichkeit, um auf dem ausgetrockneten Markt, Personal zu rekrutieren.» In der aktuellen Situation brauche es Mut, neue Wege zu gehen, findet er.

Vorbereitung übernimmt Rekrutierungsfirma

Zwar reist eine Delegation des KSA für das Casting nach Rom und entscheidet nach den Gesprächen, welche zehn Pflegefachpersonen das Programm absolvieren dürfen. Mit der Schulung hat das KSA aber nichts zu tun. Hier setzt das Spital auf die Erfahrung von «Svizzera, arrivo!», einem Projekt der Eumedica Recruitment Group mit Sitz in England und Zweigniederlassung in der Schweiz.

Die Firma rekrutiere seit viereinhalb Jahren Pflegefachkräfte in Italien, sagt Geschäftsführer Peter Giger. Bisher haben sie das Casting selbst durchgeführt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst an Spitäler in der Schweiz vermittelt, wenn diese den Sprachkurs erfolgreich absolviert haben. Das KSA habe eine der ersten Pflegefachpersonen angestellt, die das Programm absolviert haben. Diese sei heute als stellvertretende Stationsleitung tätig, sagt Peter Giger.

Dass ein Schweizer Spital selbst ein Casting in Rom durchführt, sei ein Novum. «Für die Bewerberinnen und Bewerber hat es den Vorteil, dass sie bereits wissen, an welchem Schweizer Spital sie arbeiten werden», sagt Peter Giger. Dem Spital gebe es bei der Personalplanung Sicherheit, weil absehbar ist, dass sechs Monate später zehn Pflegefachkräfte anfangen können.

KSA muss Vermittlungsgebühr bezahlen

Das finanzielle Risiko liegt bei der Eumedica Recruitment Group. Die Spitäler bezahlen eine Vermittlungsgebühr – in der Regel 10 bis 16 Prozent des Bruttolohnes – erst dann, wenn eine Absolventin oder ein Absolvent des «Svizzera, arrivo!»-Programms den Arbeitsvertrag unterschrieben hat.

Rekrutiert das KSA tatsächlich zehn italienische Pflegefachkräfte mit einem Bruttolohn bis zu 6500 Franken, beläuft sich die Vermittlungsgebühr bei 13 Monatslöhnen auf 8500 bis 13'520 Franken pro Person.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Programms müssen sich mit 1000 Euro an den Kosten des Sprachkurses beteiligen. Sie verpflichten sich bei der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags jedoch nicht, für eine Mindestdauer im KSA tätig zu sein und müssen die Kosten für die Ausbildung auch nicht zurückzahlen. Diese werden über die Vermittlungsgebühren gedeckt, die das Spital bezahlt.

Auslandrekrutierungen sind umstritten

Es ist nicht neu, dass im Ausland rekrutiertes Personal in Schweizer Spitälern arbeitet. Trotzdem ist die Praxis umstritten. Fachkräfte fehlen nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Locken reiche Länder qualifiziertes Personal mit hohen Löhnen an, verschärft sich der Fachkräftemangel in deren Herkunftsländern. Es kommt zu einem Dominoeffekt, weil auch Italien, Deutschland, Polen, Rumänien wieder im Ausland Personal rekrutieren müssen. Die Leidtragenden sind am Schluss die ärmsten Länder.

Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation WHO haben 2010 einen Verhaltenskodex für die grenzüberschreitende Anwerbung von Gesundheitsfachkräften verabschiedet. Dieser enthält ethische Grundsätze für die internationale Rekrutierung und gibt Empfehlungen zu Anwerbungspraktiken, Schulung oder Personalbindung ab.

Jedes Land muss selbst Leute ausbilden

«Der WHO-Kodex sagt klar, dass sich jedes Land bemühen muss, selbst Leute auszubilden und diese im Job zu halten», sagt Roswitha Koch, Leiterin des Bereichs Pflegeentwicklung und Internationales beim Schweizerischen Berufsverband für Pflegefachpersonen. Dass Schweizer Spitäler im Ausland rekrutieren, zeige klar, dass das Land seine Hausaufgaben nicht gemacht habe.

«Im Moment sind wir leider sehr stark auf internationale Rekrutierung angewiesen», sagt Roswitha Koch. Das unterstreichen auch Zahlen des Schweizerischen Roten Kreuzes, das Berufsabschlüsse im Gesundheitsbereich registriert und anerkennt. Letztes Jahr sind im Nationalen Register der Gesundheitsberufe 3310 neue inländische und 2994 ausländische Berufsabschlüsse in Pflegeberufen erfasst worden.

Der Verband sei grundsätzlich froh, dass Ausländerinnen und Ausländer in die Schweiz kommen. «Sie helfen mit, unsere Gesundheitsversorgung am leben zu halten», sagt Roswitha Koch. Aber längerfristig müsse die Schweiz aus eigener Kraft genug Personal ausbilden und vor allem im Job halten.

Ab Januar wird auch in Rumänien rekrutiert

Peter Giger gibt offen zu, dass das Projekt «Svizzera, arrivo!» die Empfehlungen der WHO nicht einhält. Aber wenn es die Politik in Italien nicht schaffe, den Fachkräften attraktive Arbeitsbedingungen im eigenen Land zu bieten, stehe er auf der Seite der Menschen. «Wenn ich gut qualifizierten Fachkräften eine Perspektive und besseres Leben in der Schweiz bieten kann, tue ich das», sagt er.

Ausserdem leiste er mit dem Programm «Svizzera, arrivo!» indirekte Entwicklungshilfe in den Herkunftsländern der rekrutierten Fachkräfte. «Viele unterstützen mit dem Schweizer Lohn ihre Familien zu Hause», sagt Peter Giger. «Einige kehren nach ein paar Jahren in der Schweiz auch wieder in ihre Herkunftsländer zurück und bringen Know-how mit.»

Aufgrund der Erfahrungen in Italien wird die Eumedica Recruitment Group ab nächstem Jahr auch Fachkräfte in Rumänien rekrutieren. In Deutschland, wo die Firma auch tätig ist, gebe es gar schon ein Rekrutierungsprogramm in Indonesien, sagt Peter Giger. «Ich hoffe, dass es in der Schweiz nicht so weit kommt und die Politik vorher Lösungen gegen den Fachkräftemangel findet.»

Auch Fabio Blasi vom KSA hat keine ethischen Bedenken, weil das Spital italienische Fachkräfte abwirbt, die dann in ihrer Heimat fehlen. In Italien gebe es Fachkräfte auf Stellensuche oder solche in prekären Arbeitsverhältnissen. «Ihnen können wir am KSA eine Perspektive bieten.»

