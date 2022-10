Mit Wiedereinsteigerinnen gegen den Fachkräftemangel am KSA

Fachkräftemangel Carmen Salghetti-Drioli arbeitet nach über zehn Jahren Pause wieder im Spital: «Es fühlte sich an, wie nach Hause zu kommen» Viele Pflegefachkräfte hängen ihren Job an den Nagel. Auch Carmen Salghetti-Drioli ist vor mehr als zehn Jahren ausgestiegen. Jetzt absolviert die das Programm für Wiedereinsteigerinnen am Kantonsspital Aarau. Zu kämpfen hat sie vor allem mit der Technik. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor zehn Jahren ging Carmen Salghetti-Drioli mit Patientenakten aus Papier von Zimmer zu Zimmer. Jetzt mit einem Computer auf Rollen. Claudio Thoma

Carmen Salghetti-Drioli wünschte sich ein 50-Prozent-Pensum und fixe Arbeitstage. Donnerstag und Freitag, einmal im Monat ein Wochenende. Frühschicht und Spätschicht. Und vor allem wollte sie nicht ins kalte Wasser geworfen werden.

Die 52-Jährige ist diplomierte Pflegefachfrau. Sie hat 17 Jahre Berufserfahrung. Es ist aber über zehn Jahre her, dass sie zuletzt Patientinnen und Patienten gepflegt hat. Schon vor der Pandemie spielte sie mit dem Gedanken, wieder in den Beruf einzusteigen. Aber würde sie noch einen Zugang für eine Infusion legen können? Jemandem Blut abnehmen? Würde man ihr in Zeiten des Fachkräftemangels genug Zeit geben, um sich zurechtzufinden? Und was ist mit der Digitalisierung?

Die Ängste seien begründet, sagt Pia Suter. Sie hat einen sechsmonatigen Wiedereinsteigerkurs Pflege am Kantonsspital Aarau aufgebaut und ist auf der Suche nach Leuten wie Carmen Salghetti, die nach einer längeren Pause wieder im Spital arbeiten möchten.

Mehr als 1500 freie Stellen im Gesundheitswesen

Der Markt ist ausgetrocknet. Spitäler, aber auch Pflegeheime oder andere Gesundheitsinstitutionen, suchen händeringend nach Fachkräften. Die Pandemie hat die bereits angespannte Situation zusätzlich verschärft. Zwischen Januar 2019 und Oktober 2022 hat sich die Anzahl ausgeschriebener Stellen im Aargauer Gesundheitswesen verdoppelt: von knapp 731 auf mehr als 1516. Das zeigen Zahlen des Arbeitsmarkt-Unternehmens x28 AG.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dasselbe Bild zeigt sich, wenn man nur die ausgeschriebenen Stellen an den beiden Kantonsspitälern Aarau und Baden betrachtet. Auch diese Kurven steigen. Am KSA waren im Oktober 116 Stellen ausgeschrieben, am KSB 93. Im Januar 2019 waren 59 Stellen am KSA und 48 am KSB nicht besetzt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Gibt es zu wenig Personal, das die Patientinnen und Patienten pflegen kann, müssen Betten geschlossen werden. Am KSA dürfte es dieses Jahr im Schnitt zwischen 20 und 30 Betten sein, die nicht betrieben werden konnten, sagte CEO Anton Schmid kürzlich gegenüber der AZ.

Im Februar 2021 standen im Kanton Aargau gemäss Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) 1338 Betten zur Verfügung. Am 10. Oktober 2022 waren es nur noch 1235 – also gut hundert weniger. Diese Betten sind nicht etwa verschwunden, weil ein Spital geschlossen wurde. Sie stehen nicht zur Verfügung, weil das Personal fehlt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Pflegefachkräfte wie Carmen Salghetti-Drioli sind darum sehr gefragt. Sie hat in den letzten eineinhalb Jahren im KSA-Impfzentrum gearbeitet. So ist Pia Suter auf sie aufmerksam geworden. Sie hat die Pflegefachfrau gefragt, ob diese nicht wieder einsteigen wolle.

Sie kam in den 90er-Jahren als «Rotkreuz-Schwester»

Seit September arbeitet Carmen Salghetti-Drioli nun in einem 50-Prozent-Pensum auf der Station 221 im Privatbettenhaus. Auf diese Station hatte sie das Deutsche Rote Kreuz Mitte der 90er-Jahre versetzt, weil Pflegenotstand herrschte. Zwei Jahre sollte sie in Aarau arbeiten. Es sind mehr als zehn geworden. Sie lernte in der Schweiz ihren späteren Mann kennen und entschied sich, hierzubleiben. Die beiden heirateten, bekamen zwei Kinder.

Carmen Salghetti-Drioli ist erstaunt, wie gewisse Abläufe trotz zehnjähriger Pause immer noch sitzen. Claudio Thoma

Trotz Kindern war es ihr wichtig, in einem Teilzeitpensum berufstätig zu bleiben. Sie wollte den Anschluss nicht verpassen. «Wir haben das durchgezogen, obwohl es wirklich schwierig war», sagt Carmen Salghetti-Drioli. 2010 wurde sie zum dritten Mal Mutter. «Da war für mich klar, dass es jetzt zu viel wird mit Familienorganisation und Job.» Zusammen mit ihrem Mann entschied sie damals, dass sie aufhört und vielleicht später wieder einsteigt.

Es dauerte mehr als zehn Jahre. Aber jetzt ist Carmen Salghetti-Drioli zurück im Spital. Auf der gleichen Abteilung wie damals als «Rotkreuz-Schwester». «Es fühlte sich an, wie nach Hause zu kommen.» Sie habe sogar noch ein paar Teamkolleginnen von früher gekannt. Und auch die Blumenvasen stehen immer noch am selben Ort. Sie müsse jeden Tag über sich selbst schmunzeln, wenn sie merke, wie sie gewisse Dinge einfach mache, ohne nachzudenken.

«Die Pflege, der Umgang mit den Patientinnen und Patienten, das ist überhaupt kein Problem.»

Auch das medizinische Fachwissen hat sie in den letzten Jahren nicht vergessen. Sie habe in den eineinhalb Monaten im Spital schon so viele schöne und motivierende Momente erlebt – mit den Arbeitskolleginnen und mit Patientinnen und Patienten. Und wenn es aus jedem Zimmer gleichzeitig klingelt? «Dann schaffen wir auch das.»

Ein Computer auf Rollen hat Papierakten abgelöst

Viel mehr zu kämpfen hat die Wiedereinsteigerin mit der Digitalisierung. «Ich bin überhaupt nicht PC-affin. Dieser Bildschirm, diese Zeilen, diese ganzen Informationen.» Vor zehn Jahren ging sie noch mit Papierakten unter dem Arm von Patient zu Patient. Heute schieben Pflegefachkräfte einen Computer auf Rollen von Zimmer zu Zimmer.

«Das ist für mich das Neue – dass ich jetzt immer dieses Gerät auf Rollen dabei haben muss.»

Aber zum Glück sei der Mensch ein Gewohnheitstier. «Auch ich werde mich also früher oder später daran gewöhnen.»

In den ersten drei Monaten werden Wiedereinsteigerinnen wie Carmen Salghetti-Drioli in der Personalplanung nicht mitgezählt. Sie laufen «on top» und werden eng begleitet. Vom jeweiligen Team, aber auch von Pia Suter. Sie werden auch geschult, zum Beispiel im Umgang mit dem digitalen Patientensystem.

Nach den ersten drei Monaten laufen sie noch weitere drei Monate zu 50 Prozent «on top». «Das hilft mir sehr», sagt Carmen Salghetti-Drioli. «So muss ich nicht das Gefühl haben, dass ich das restliche Team bremse und kann mich auf meine Arbeit konzentrieren.» Diese Zeit zum Ankommen sei wichtig. Auch für die Motivation.

«Wäre ich einfach ins kalte Wasser geworfen worden, wäre aus Motivation wohl früher oder später Frust geworden.»

Carmen Salghetti-Drioli ist überzeugt, dass die drei beziehungsweise sechs Monate reichen werden, um anzukommen und sich wieder sicher zu fühlen am Patientenbett. Kürzlich habe sie nach Feierabend ganz leise zu sich selbst gesagt: «Ich kann das schaffen. Ich schaffe das.» Dasselbe wolle sie auch allen anderen Pflegefachpersonen sagen, die sich nach einer Pause einen Wiedereinstieg überlegen. Es sei möglich und sie sei stolz, dass sie diesen Sprung gewagt habe.

«Es lohnt sich in jedem einzelnen Fall»

Im September haben – inklusive Carmen Salghetti-Drioli – vier Wiedereinsteigerinnen am Kantonsspital Aarau angefangen. Im November starten weitere vier Personen. Und für Januar hat Pia Suter bisher eine Zusage. «Wenn wir Bewerbungen haben, bieten wir flexibel Schulungen an», sagt sie.

Pia Suter leitet das Wiedereinstiegsprogramm am Kantonsspital Aarau. Claudio Thoma

Das Programm gestaltet sie so praxisnah wie nur möglich. Die Blutentnahme lernen die Wiedereinsteigerinnen zum Beispiel in einem Kurs beim Rettungsdienst. «Ich versuche, die Module auf die einzelnen Personen abzustimmen», sagt Pia Suter. «Jemand, der im Blutspendezentrum gearbeitet hat, muss nicht lernen, wie man eine Blutentnahme macht.»

Von der Spitalleitung gibt es aktuell keine Zielvorgabe, wie viele Wiedereinsteigerinnen sie rekrutieren muss. «Es lohnt sich in jedem einzelnen Fall», findet Pia Suter. Und wenn sie lese, wie viele Pflegefachkräfte den Beruf irgendwann vor der Pensionierung an den Nagel hängen, dann sehe sie viel Potenzial.

«Meine Aufgabe ist es, für die Wiedereinsteigenden als Ansprechperson da zu sein und sie auf ihrem sechsmonatigen Weg zu schulen und zu begleiten.» Und sie ist auch da, um Bedenken oder Ängste zu nehmen, wenn sich jemand fragt, ob er oder sie das mit der Infusion oder der neuen Technik noch kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen