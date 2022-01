Hausärztemangel im Aargau - das sind die Folgen

Exklusive Auswertung «Der Aargau ist einfach nicht attraktiv für die Jungen»: Viele Hausärzte stehen vor der Pension – das sind die Folgen Eine exklusive Auswertung der AZ zeigt: Zwei von fünf Hausärzten im Kanton erreichen in den nächsten fünf Jahren das Pensionsalter. Warum das klassische Bild des Hausarztes nicht mehr zeitgemäss ist und was dies für die Grundversorgung im Aargau bedeutet. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Der Wildegger Hausarzt Thomas Glarner arbeitet auch mit 70 Jahren noch in einem 100-Prozent-Pensum. Er sagt: «Ich möchte meine Patientinnen und Patienten nicht im Stich lassen.» Valentin Hehli

Er ist 70 Jahre alt und noch immer zu 100 Prozent berufstätig. Eigentlich eher zu 120 Prozent, wie als Hausarzt üblich. Thomas Glarner, Hausarzt in Wildegg, ist auch nach 35 Jahren noch immer fasziniert von seiner Tätigkeit, von der Vielfalt an Menschen und Krankheitsbildern, die ihm täglich begegnen.

Doch bei aller Liebe zum Beruf: Glarner arbeitet nicht weiter, weil er unbedingt noch arbeiten will. Sondern vielmehr, weil er seine Patientinnen und Patienten nicht im Stich lassen möchte.

Glarner ist alles andere als ein Einzelfall. Ein Fünftel der im Aargau praktizierenden Grundversorger ist, genau wie Glarner, schon älter als 65 Jahre. Und ein weiterer Fünftel wird in den nächsten fünf Jahren das Pensionsalter erreichen. Rund 40 Prozent der Hausärztinnen und Kinderärzte könnten also innert der nächsten fünf Jahre wegfallen. Das zeigt eine exklusive Auswertung der AZ von Zahlen des Aargauischen Ärzteverbandes (AAV).

Für Thomas Glarner ist klar: «Die Gesundheitsversorgung wird leiden.» Der Hausärztemangel sei in der ganzen Schweiz ein Thema, doch der Aargau sei besonders betroffen. «Der Aargau ist einfach nicht attraktiv für junge Ärztinnen und Ärzte», sagt Glarner. Bloss: Warum? «Da kommen wir wieder auf die Medikamentenfrage», antwortet Glarner. «Dass Hausärzte im Aargau keine Medikamente verkaufen dürfen, ist ein nicht zu unterschätzender Standortnachteil.»

Politisch ein heisses Thema, doch es mangelt an Lösungen

Erst im Juni 2021 forderte eine grossrätliche Motion, dass Ärzten die Medikamentenabgabe zu erlauben sei, die Regierung lehnte das Begehren jedoch ab. Ein weiterer Vorstoss forderte Antworten, wie der Hausärztemangel insbesondere in ländlichen Regionen zu bekämpfen sei.

Der Regierungsrat selbst gab daraufhin zu, dass die bisherigen Massnahmen nicht ausreichten, um dem Mangel in der Grundversorgung zu begegnen. Es herrscht ein Tenor, dass der Kanton mehr tun muss. Umso auffälliger ist der Mangel an konkreten Lösungen.

Wie konnte es so weit kommen? Warum gibt es zu wenig Hausärztinnen und Hausärzte, obwohl sich das Szenario seit langem abzeichnet und vielfach davor gewarnt wurde? Und was ist nun zu tun? Für Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes, ist klar:

Ärztepräsident Jürg Lareida. Valentin Hehli

«Das Jobprofil des Hausarztes passt nicht mehr zum gesellschaftlichen Profil. Deshalb ist es auch so schwierig, den Mangel wirksam anzugehen.»

Das traditionelle Bild des Hausarztes – herkömmlicherweise ein Mann – sieht in etwa so aus: Sieben Tage die Woche fast rund um die Uhr erreichbar, betreut der Hausarzt jahrzehntelang dieselben Patientinnen und Patienten. Als enge Vertrauensperson kennt er oft ganze Familiengeschichten. Ein Beruf, der mehr eine Berufung ist.

«Dieses Bild ist nicht mehr zeitgemäss und wird immer seltener», erklärt Jürg Lareida. Viele junge Ärztinnen und Ärzte seien nicht mehr bereit, ein 150-Prozent-Pensum zu leisten. Die Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Beruf und Familie seien wichtig. Zudem steigt der Frauenanteil im Beruf zusehends – und damit auch der Wunsch nach Teilzeitarbeit.

Dies verstärkt in zweierlei Hinsicht den Mangel in der Grundversorgung: Zum einen leidet die Attraktivität des Berufs, weil er möglicherweise den privaten Freiraum einschränkt. Zum anderen braucht es zwei junge Ärztinnen, um einen in Pension gehenden Hausarzt mit 150-Prozent-Pensum zu ersetzen.

Das führt zu einem weiteren Grund für den Hausärztemangel: Es wird zu wenig Nachwuchs ausgebildet. Jürg Lareida: «Man müsste doppelt so viele Ärztinnen und Ärzte ausbilden.» Das Problem des Ausbildungsmangels sei seit Jahrzehnten bekannt. Nun sei es eigentlich schon zu spät, so Lareida: «Es dauert zehn bis fünfzehn Jahre, bis ein Allgemeinmediziner ausgebildet ist.» Bis dahin sei der Engpass in der Grundversorgung längst Tatsache.

Fünf Folgen des Hausärztemangels im Aargau

1. Es braucht noch mehr ausländische Ärztinnen und Ärzte

Fast zwei von fünf praktizierenden Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz haben ein ausländisches Diplom – im internationalen Vergleich ein sehr hoher Wert. Dies ist der Ärztestatistik 2020 des Berufsverbandes FMH zu entnehmen.

«In der Schweiz glaubt man, den Bedarf aus dem Ausland decken zu können», erklärt der Aargauer Ärztepräsident Jürg Lareida. Dass hierzulande zu wenig Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden, sei seit Jahrzehnten bekannt. Und das Problem verschärfe sich zusehends: «Davor warnen wir schon seit langer Zeit.» Die Konsequenz: Es braucht noch mehr Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland.

Einerseits hält es Lareida für moralisch falsch, dass ein reiches Land wie die Schweiz an den Ausbildungskosten spart und die Fachkräfte aus anderen Ländern absaugt. Anderseits bringe dies auch Probleme mit sich, so der Ärztepräsident: «Die Qualität der Ausbildung ist vielerorts nicht die gleiche wie in der Schweiz. Die ausländischen Ärzte kennen unser Gesundheitssystem nicht. Oft kommen auch noch sprachliche Probleme hinzu, denn heute rekrutieren wir viele aus Osteuropa.»

2. Engpass in der Grundversorgung besonders in ländlichen Regionen

Im Aargauer Gesundheitsversorgungsbericht 2020 steht: Die Hausärztedichte beträgt 0,63 pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Damit rangiert der Aargau im interkantonalen Vergleich im unteren Drittel. In den Bezirken Muri, Kulm, Zurzach und Zofingen ist die Hausärztedichte besonders tief – mit 0,42 bildet Muri das Schlusslicht.

Zu beachten ist, dass bei der Hausärztedichte die Pensengrösse nicht abgebildet ist. Somit lässt sich aus der Zahl nicht direkt auf die Versorgungslage schliessen. Ärztepräsident Lareida weist darauf hin, dass es in ländlichen Regionen besonders viele Einzelpraxen gibt, wo die Ärzte in hohen Pensen arbeiten.

Diese nach der Pensionierung zu ersetzen, schätzt Lareida als schwierig ein. Er ist pessimistisch, dass sich junge Grundversorgerinnen aufs Land werden locken lassen: «Die Praxen werden sich künftig vor allem auf die Zentrumsgemeinden beschränken.» Somit dürfte sich der Engpass in der Grundversorgung besonders in ländlichen Gebieten akzentuieren.

3. Die Einzelpraxis ist ein Auslaufmodell – es kommen die Gruppenpraxen und Praxisketten

Viele junge Ärztinnen und Ärzte wollen nicht mehr selbstständig eine Praxis führen, sondern lieber in einem Anstellungsverhältnis arbeiten. Anderen fehlt schlicht das Kapital für eine eigene Praxis.

Wie der Aargauer Ärztepräsident sagt, steige auch der administrative Aufwand zusehends, etwa durch neue Gesetze zu Qualitätsanforderungen, Zulassungssteuerung oder dem elektronischen Patientendossier. So ist die logische Folge: Immer weniger Ärztinnen und Ärzte können und wollen die Arbeit und den finanziellen Aufwand alleine stemmen. Die Einzelpraxis wird durch Gruppenpraxen und Praxisketten ersetzt.

Auch hierfür ist der Wildegger Hausarzt Thomas Glarner ein Paradebeispiel. Vor einem knappen Jahr hat er sich mit drei Kollegen in der Praxisgemeinschaft Lauématt in Wildegg zusammengeschlossen. Man könne von Synergien profitieren, sagt Glarner: «Die Stellvertretung ist gesichert, wenn ich mal frei habe. Ich kann mir sicher sein, dass Notfälle gut betreut sind.» Zudem sei eine Gruppenpraxis für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiver – auch Teilzeitpensen seien eher möglich.

Das Team der Praxisgemeinschaft Lauématt in Wildegg. Im Bild, v. l.: Urs Enggist, Maurizio Provenzano, Thomas Glarner und Mark Morach. Nadja Rohner

Nicht nur Gruppenpraxen, auch Praxisketten werden zunehmen. Dort stehen Investoren hinter der Praxis, die auch finanzielle Interessen haben. Hier sieht Ärztepräsident Lareida ein Risiko: «Die Abklärungs- und Therapiefreiheit könnte durch finanzielle Interessen der Investoren eingeschränkt sein.»

4. Mehr Leute gehen auf den Notfall im Spital

Eigentlich wäre der Hausarzt die erste Anlaufstelle, um abzuschätzen, wie dringend ein medizinisches Problem ist. Lareida: «Wer keinen Hausarzt hat oder kurzfristig keinen Termin bekommt, geht auch wegen Bagatellen wie Übelkeit oder Grippe direkt auf den Notfall.» 70 Prozent der Fälle, die auf dem Notfall landen, wären keine Notfälle. Wenn es weniger Grundversorgerinnen hat, wird sich diese Zahl noch erhöhen. Dies bringt einerseits zusätzliche Kosten mit sich, anderseits kann es für echte Notfälle gefährlich werden, wenn die Notaufnahme von Bagatellfällen verstopft ist.

Wenn Bagatellfälle die Notaufnahme verstopfen, kann es für echte Notfälle gefährlich werden. Stefan Kaiser

5. Es braucht die Politik und Innovationen

Die Politik ist gefragt, um Lösungen zu finden. Das ist für Ärztepräsident Lareida klar. Der Bund sei verantwortlich, dass genügend Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden. «Zudem braucht es einen Stopp von immer mehr Vorschriften», fordert Lareida.

Den Kanton sieht der Ärztepräsident etwa bei der Notfallversorgung in der Pflicht: «Das ist eine staatliche Aufgabe, die heute elegant an die Ärzteschaft delegiert wird.» Ein Notfalldienst bei gleichzeitig ausgelasteter Praxis sei nicht mehr zeitgemäss. Es brauche neue, vom Staat mitfinanzierte Modelle.

Mit diesem Flyer bewerben Kanton und Ärzteverband den «MedicalGuide». zvg

Ein Paradebeispiel für staatliche Unterstützung sieht Lareida in Innovationen wie dem MedicalGuide. Die Gratis-App hilft einzuordnen, wie dringend und welche ärztliche Hilfe man braucht. Seit gut einem Jahr ist sie im Aargau im Einsatz. «Solche Tools können eine wichtige Funktion der Erstversorgung übernehmen, dazu müssen sie aber gefördert und weiterentwickelt werden», so Lareida.

