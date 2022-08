Erster Schultag Erstklässlerin Alba im Anflug! Worauf sie sich freut, was sie längst kann, wovon sie träumt Am Montag wird Alba Wullschleger aus Sins eingeschult. Lesen und Schreiben hat sie sich längst selber beigebracht. Am liebsten aber malt sie – oder schmiedet Pläne für ihre Zukunft auf dem Reiterhof. Livia Häberling Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Alba auf dem selbstgebastelten Hexenbesen, ihrem letzten Chindsgi-Projekt. Ab Montag wird die Siebenjährige in Sins die Schule besuchen. Bild: Valentin Hehli

Es gibt Kinder, die freuen sich, in der Schule endlich Lesen und Schreiben zu lernen. Es gibt Kinder, die freuen sich nicht. Und dann gibt es noch Alba: Als sie erstmals ihren Namen auf ein Blatt Papier schrieb, war sie drei. Wie sie das gemacht hat? «Ich han güebt. Und irgendwenn han ichs dänn gschafft. Ich bin so glücklich gsi.»

Am Montag wird Alba eingeschult. Mit ihrem Einhornthek wird die Siebenjährige die dreihundert Meter zum Schulhaus Letten in Sins laufen, keine Kindergärtlerin mehr sein, sondern eine Schülerin. Alba weiss, es wird der 8. August sein (denn ja: Alba kann Daten vor- und zurückrechnen). Und doch scheint es an diesem Freitagnachmittag, als sie auf dem Sofa sitzt, erst etwas schüchtern, dann freudig, als sei die Schule für sie noch weit weg. Alba ist zwar schlau, vielleicht hat sie auch das bereits verstanden, und sie lernt gern – aber bisher vor allem das, was sie interessiert.

Bei der Zahl 99 wurde sie kurz stutzig

Als sie noch im Kindergarten war, spielte Alba anfangs gerne in der «Familienecke». Dann kam der Tag, an dem sie genug davon hatte, «immer nur d Grossmueter müese schpile». Da habe sie sich gedacht: «Male isch schönner» – und wandte sich der Bastelecke zu. Dort sind seither zahllose Geschichten entstanden. Teils mit Zeichnungen, teils auch mit Titel und Text.

Denn immer, wenn Alba einen Buchstaben nicht gekannt hat, fragte sie bei älteren Kindern oder bei ihrer Mutter nach. Und übte. Deshalb stehen auf den Umschlägen ihrer gepostitchten Büchlein Dinge wie: «Albas Herzen» oder «Eine Geschichte von Uana der Koala». Gefragt, worauf sie sich in der Schule am meisten freue, sagt Alba: «Ufs Male.»

Alba ist Einhorn-Fan. Sie sind nicht nur als Motive auf ihrem Schulrucksack zu sehen, eines hat sie auch als Plüsch-Glücksbringer angehängt. Bild: Valentin Hehli

Wie häufig sie als Schülerin noch Zeit fürs Malen haben wird? Alba hofft «mängisch». Mit dem Schulalltag hat sie bereits Erfahrungen gemacht, die nicht so sehr nach ihrem Gusto waren, wie Mutter Miriam erzählt, als Alba im Kinderzimmer etwas sucht. Eines Tages sei Alba völlig geknickt nach Hause gekommen. Als sie sich bei ihrer Tochter erkundigt habe, was denn los sei, stellte sich heraus, dass die Kindergartenklasse im Hinblick auf den Übertritt ein paar Übungen machen musste, die Aufschluss über die kognitive Reife geben sollten. «Weisch Mami», habe Alba geklagt, «hüt isch so sträng gsi. Mer händ müesse Ufgabe löse. Ich wett nid id Schuel. Es isch so stressig.»

Vielleicht wird die Lehrerin Albas Gunst gewinnen, wenn sich das Rechnenlernen mit dem Malen kombinieren liesse. So macht Alba es bereits: In ihren Rätselheften, in denen sie mit ihrem Stift den nummerierten Punkten folgen muss, bis ein Muster entsteht, war ein Bild einmal bei Nummer 99 fertig. Sie zählte mit, und hinterher wunderte sie sich: «Wiso dänn nöd Hundärt?»

Nach der Schule will sie Profireiterin werden

Nach der Anekdote der Mutter ist Alba wieder zurück im Wohnzimmer. «Ich zeigs üüch», das hatte sie zuvor mehrmals angekündigt und Zeichnungen oder Ähnliches holen wollen. Um dann mit leeren Händen aus ihrem Kinderzimmer zurückzukehren, von dem sie sagt, es sei «es Ghetto». «Hans leider nöd gfunde.» Diesmal aber ist sie fündig geworden. Sie bringt doppelseitige Kärtchen, die mit Infos zu diversen Ländern bedruckt sind. Dafür hat sich Alba sofort interessiert, sie erkennt die Länder an ihren Wappen. Gelernt ist halt gelernt.

Die Karten mit Infos zu den verschiedenen Ländern haben es Alba angetan. Bild: Valentin Hehli

Es sind 28 Stück, sie hat nachgezählt. Darauf sind Hauptstädte notiert oder die Art, wie sich die Menschen grüssen. Alba geht diese Kärtchen einzeln durch, liest vor ... vertieft sich ...

Alba, welches könnte dein Lieblingsfach werden?

Weiss nid. In Malaysia … seitmer «zuuu-laaa-wiii»...

Das Malen?

... Ja, Male. In Rumänie (...)

Und das Lesen?

… In Japan sägeds «Ko-niii-tsiii-uaaaa …

Das Lesen hast du dir doch beigebracht. Magst du es?

Ich liebä das. Niederlande … ganz eifach zum Hallo säge: «Hallo.»

In Freundschaftsbücher hat Alba schon reingeschrieben, was sie später werden möchte. Profireiterin. Und wie immer hat sie schon weitergedacht. Sie klärt auf: «Wenn ich emal miteme Ma zäme si, denn mit eim vom Riiterhof.» Ihre Mutter möchte wissen, weshalb. Alba sagt: «Denn chönnt ich au det wohne.»

