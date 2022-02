Ernst Lämmli (1939-2022) SVP-Freund Mathys erinnert sich: Wie Lämmli Holziken prägte, was ihm sein Hund bedeutete und wie er zu Gallatis Corona-Politik stand Ernst Lämmli als Gemeindeammann und Hans-Ulrich Mathys als Gemeindeschreiber waren über Jahre das Führungsduo von Holziken. Der ehemalige SVP-Nationalrat blickt zurück auf eine bewegte gemeinsame Zeit. Auch alt Regierungsrat Urs Hofmann und der verstorbene FCA-Präsident hat Spezielles verbunden. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 07.02.2022, 12.36 Uhr

«Ich habe einen guten Kollegen und Freund verloren», sagt Hans-Ulrich Mathys über den am Sonntag verstorbenen Ernst Lämmli (1939-2022). Die beiden waren über Jahre ein eingespieltes Führungsteam in der Gemeinde Holziken: Lämmli, der Gemeindeammann, Mathys der Gemeindeschreiber. Beide in der SVP. Im Grossen Rat wiederum löste Mathys Lämmli quasi ab: Lämmli war von 1984 bis 1989 im Kantonsparlament, Mathys stiegt dort 1990 ein.

Holzikens Alt Gemeindeschreiber Hans-Ulrich Mathys: «Mit Ernst Lämmli konnte man nicht Katz und Maus spielen.» Sandra Ardizzone

Die gemeinsame Zeit liegt mittlerweile einige Jahre zurück: 44 Jahre diente Mathys als Gemeindeschreiber. Seit 1969. Lämmli war von 1974 bis 1993 im Gemeinderat, 19 Jahre davon als Ammann. ««Einen besseren Repräsentanten einer Gemeinde hätte man sich nicht vorstellen können. Allein von seiner Erscheinung her hat Ernst Lämmli etwas dargestellt», so Mathys.

«Es gab keinen, mit dem ich besser zusammengearbeitet habe. Er war einer, der zu einem gestanden ist, wenn etwas passiert war.»

Er sei aber auch einer gewesen, mit dem man «nicht Katz und Maus spielen konnte». Mathys erinnert sich: Lämmli habe klare Grenzen gesetzt und das auch deutlich gesagt: «Das ist deine Kompetenz als Gemeindeschreiber, das meine als Gemeindeammann.» Das hat Mathys gefallen: «Wir waren ein gutes Team, wir konnten uns aufeinander verlassen.»

Lämmli habe Holziken auf Vordermann gebracht, sagt Mathys. Zuerst als Gemeindeammann, später auch als Architekt, sagt Mathys.

Bislang teuerstes Bauwerk in der Geschichte der Gemeinde

Lämmlis wohl prägendste Hinterlassenschaft im Dorf ist die Mehrzweckhalle, welche 400 Personen fasst und im Jahr 2000 eröffnet wurde. Lämmli war der Architekt des bislang teuersten Bauwerks (5,66 Millionen Franken) in Holzikens Geschichte. Den Einstand erlebte die Halle notabene bereits ein paar Wochen vor der offiziellen Einweihung - mit der Nationalratsfeier von Hans-Ulrich Mathys.

Die Mehrzweckhalle erlangte später landesweite Berühmtheit als Austragungsort von SVP-Anlässen, allen voran mit dem früheren Bundesrat und Justizminister Christoph Blocher.

Mehrzweckhallte Holziken: Christoph Blocher war 2004 Gast als Bundesrat und zuletzt am 10. März 2015. Chris Iseli

Holziken ist eine SVP-Hochburg. Zeitweise wählten über 70 Prozent die Volkspartei, auch heute sind es mit 66 Prozent (Grossratswahlen 2020) noch mehr als doppelt soviel wie im Kantonsdurchschnitt.

Lämmli gehörte wie Mathys zur SVP-Generation, die konservativ politisierte, aber mit dem aggressiven Polemik-Kurs der aktuellen Parteileitung nie etwas anfangen konnte. Mathys kritisiert die Parteispitze dafür öffentlich, wie zuletzt im AZ-Interview nach den desaströsen Gemeinderatswahlen letzten Herbst («Glarner zerstört unsere Partei»); auch Lämmli bekundete sein Missfallen, wenn auch im kleinen Kreis. Zuletzt, so erzählt Mathys, erst vor einigen Wochen. Ernst Lämmli war bei einem SVP-Feierabendgespräch mit Jean-Pierre Gallati dabei. Lämmli habe geäussert, wie sehr er Gallatis Corona-Politik schätze und dabei betont, die SVP brauche mehr davon. «Es war unsere letzte Begegnung», so Mathys.

Im Dorf habe man Ernst Lämmli bis zuletzt mit seinem Hund gesehen, wo er regelmässig seine Spaziergänge gemacht habe. «Sein Hund und er waren ein Dreamteam, das Tier hat ihm viel gegeben, gerade in seiner letzten Zeit, wo er gezeichnet war von seiner Krankheit».

Mathys: «Holziken hat einen guten alt Gemeindeammann verloren. Seine Persönlichkeit wird fehlen.»

Ernst Lämmli (1939 - 2022) liebte den Fussball und war ein Genussmensch: Oft sah man ihn mit Zigarre. 1989 wurde Lämmli FCA-Präsident und verpflichtete drei Jahre später Rolf Fringer (links) als neuen Trainer - ein kluger Schachzug, wie sich herausstellen sollte. Bereits in der ersten Saison unter Fringer wurde der FC Aarau sensationell Schweizer Meister: Das Köpfen der Magnum-Champagnerflasche ist Chefsache, wie Präsident Lämmli vorzeigt. Das erfolgreiche Führungstrio hinter dem FCA-Meistertitel 1993: Sportchef Fredy Strasser, Präsident Ernst Lämmli und Trainer Rolf Fringer (v.l.). Zwei Präsidenten alter Schule unter sich, das Bild stammt von 1999: FCZ-Patron Sven Hotz (links) und sein Kollege vom FCA, Ernst Lämmli. Rolf Fringer, FCA-Stürmerlegende Petar Aleksandrov und Ernst Lämmli. Mit Bauunternehmer Peter Zubler (links) lancierte Lämmli Ende der 90er-Jahre einen Stadion-Neubau in der Kiesgrube Schafisheim - das gescheiterte Projekt steht am Ursprung der unendlichen Aarauer Stadionsaga. 2001 wurde Lämmli Delegierter der Schweizer Nationalmannschaft und stellte kurz darauf Köbi Kuhn als Trainer ein - der Rest ist Geschichte. Als Nati-Chef war er Teil der Spuckaffäre um Alex Frei (rechts) an der EM 2004, an der die Schweizer Delegation alles andere als eine gute Falle machte. Zuneigung und Ehrfurcht wurden ihm gleichermassen zuteil: Ernst Lämmli hatte zu allen Menschen einen guten Draht, konnte aber auch hart sein, wenn es die Situation verlangte. 2017 trat Lämmli (am Mikrofon) mit anderen ehemaligen FCA-Präsidenten an einer Werbeveranstaltung für das neue Stadion im Torfeld Süd auf. Lämmli mit Ehefrau Pia. Lämmli, gelernter Architekt, in seiner Dachgeschoss-Wohnung in Holziken, wo er bis zu seinem Tod am 5. Februar 2022 lebte.

Urs Hofmann: «Lämmli war ein Sparfuchs, aber kein Rappenspalter»

Als eingefleischter FCA-Fan erlebte alt Regierungsrat Urs Hofmann Ernst Lämmli natürlich vor allem auch über die gemeinsame Passion Fussball und die legendären Zeiten im Brügglifeld, zumal auch sein Grossvater zum Ehrenpräsidenten des FCA ernannt wurde, nachdem er bei den ersten Meistertiteln den FCA leitete und 1924 als Präsident der Platzgenossenschaft für die Erstellung des Stadions Brügglifeld verantwortlich zeichnete.

«Ich war Vizeammann in Aarau, als Ernst Lämmli mit dem FCA den sensationellen Meistertitel holte. Das Eindrückliche war, dass er das mit finanziell bescheidenen Mitteln und völlig unaufgeregt schaffte. Er galt nicht umsonst als «Sparfuchs des Fussballs», erzählt Urs Hofmann. Doch das sei immer positiv gemeint gewesen. «Denn ein Rappenspalter war Ernst Lämmli nicht.» Er habe den Klub auf behäbige, seriöse Art geführt, aber stets mit dem Ziel vor Augen, nicht mit Mittelmass zufrieden zu sein, sondern für seinen FCA das Maximum herauszuholen. Hofmann:

««Lämmli war auch als Architekt und Bauherr alte Schule: etwas bärbeissig, manchmal auch sehr direkt, aber immer ehrlich, nie vergiftet.»

Alt Regierungsrat Urs Hofmann erinnert sich an Lämmli: ein Sparfuchs, aber kein Rappenspalter. (Foto vom 20. Mai 2020) Alex Spichale

Wer in dieser Branche als Geschäftsmann Erfolg haben und seine Projekte auch gegen Konkurrenten realisieren wolle, brauche zuweilen Ellenbögen und müsse sich durchsetzen können, so Hofmann.

«Als Politiker war Ernst Lämmli nie ideologisch - aber äusserst bestimmt», erinnert sich Hofmann. «Er wusste für sich, was richtig war. Und, so habe ich ihn als Stadtrat erlebt, er hat einem immer fadengrad ins Gesicht gesagt, was er von einer Sache hielt. Lämmli – mit seiner Zigarre als Markenzeichen - hat einem nicht nach dem Mund geredet.»

