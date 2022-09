Bauernbetrieb in Gränichen empfängt Primarschüler

Erlebnistag Wenn der Bauernbetrieb in Gränichen Primarschüler empfängt, wird aus Nutztieren plötzlich ein «Streichelzoo» Das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg lud 14 Klassen ein, um ihnen die Landwirtschaft näherzubringen. Was lernen die Kinder dort – und wie realitätsnah ist dieser Einblick? Ein Augenschein. Livia Häberling Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Eine Schulklasse erhält Informationen zu den Schweizer Obstsorten. Bild: Mathias Förster

Es gibt einen Spruch, der das Wesen von Geschäftsmodellen, die scheinbar nichts kosten, recht treffend auf den Punkt bringt: «Wenn du nichts für das Produkt bezahlen musst, bist du das Produkt.» Bei einem Onlinedienst kann das heissen, dass Nutzerdaten gesammelt werden. Oder dass auf der Plattform Werbeanzeigen geschaltet werden (die lukrativer werden, je mehr Personen die Website nützen).

Und bei einem Erlebnistag auf dem Bauernhof, der für Aargauer Schulen gratis ist? Dort könnte es bedeuten, dem Publikum die Landwirtschaft, ihre Produkte und ihren Nutzen näherzubringen. Wohlwissend, was diese Kinder sind: die Konsumentinnen und die Stimmberechtigten von Morgen.

Die Interessenvertreterin bringt sich prominent in Stellung

So fügt es sich, dass man als Besucherin des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg nicht als Erstes mit Kühen oder mit Milch in Kontakt kommt. Sondern mit der Organisation, die dafür sorgt, dass das Produkt Absatz findet: «Swissmilk» ist auf jedes der weissen Zelte gedruckt, die auf dem Areal verteilt sind. Zu Dekozwecken wurde eine riesige Milchkanne neben den Hallen-Eingang gekarrt.

Werbesujet von Swissmilk am Tag der Schulen am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg in Gränichen. Bild: Mathias Förster

14 Klassen begeben sich an diesem Tag auf einen Rundgang mit fünf Posten. Der Liebegger Tag der Schulen findet für Primarklassen alle zwei Jahre statt und ist kostenlos. «Wir erhalten mehrere Monate im Voraus die ersten Anfragen», sagt Liebegg-Mitarbeiter Thomas Hufschmid. Es sei ein Selbstläufer.

Schweinefleisch: «Probieren Sie es doch mal aus!»

Für eine 3. Klasse aus Erlinsbach startet der Rundgang kurz nach 10 Uhr bei den Nutztieren. In einer Halle sind Ziegen, Schafe, Kälber und Mastschweine untergebracht. Die Veranstalter nennen das den «Streichelzoo». Die Kinder dürfen die Gehege betreten, was zumindest ihnen sichtlich Freude bereitet.

Die Ferkel wirken von den Annäherungsversuchen der Kinder etwas überfordert. Als Rückzugsort haben sie eine Höhle aus Stroh. Bild: Mathias Förster

Im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg seien die meisten Tiere den Körperkontakt mit Menschen gewohnt. Aber klar, räumt Hufschmid ein, letztlich seien es keine Haus- oder Kuscheltiere, sondern Nutztiere. Dass sie nicht zum Streicheln auf den Höfen sind, erfährt, wer die Tafeln liest, die zu jeder Tierart aufgehängt wurden.

Was man liest, ist durchaus informativ. Formuliert sind die Texte indes kaum neutral: Beim Schwein heisst es: «Schweinefleisch ist ein wichtiger Lieferant von Protein, Vitamin B1, Zink und Selen. (...) Probieren Sie es doch mal aus!»

Zu den Haltungsbedingungen, die heftig umstritten sind und die am kommenden Sonntag an der Urne in der Massentierhaltungs-Initiative gipfeln, heisst es: «Grossräumige und hygienisch einwandfreie Stallungen nach strengen Tierschutznormen sorgen für gesunde, beschäftigte und leistungsfähige Schweine.»

Wenn Kuhmilch zum «veredelten Produkt» wird

Nach dem «Streichelzoo» wechselt die Klasse zum Posten «Milch». Eine Liebegg-Mitarbeiterin erklärt den Kindern, wie der Körper der Kuh Milch produziert. Durch eine Brille mit integriertem Display erhalten sie einen Einblick in den Melkvorgang.

Eine Liebegg-Mitarbeiterin erklärt, wie die Kuh Milch produziert. Bild: Mathias Förster

Die Texte zum Thema Milch kommen ähnlich daher wie jene zu den Tierarten. Sie scheinen teilweise aus dem Blickwinkel der Branche verfasst. Etwa, wenn es heisst: «Die Kuh veredelt Gras zu einem hochwertigen, vielfältigen und leckeren Produkt – zur Milch.»

Auch bei der Haltung schwingt einiges Wohlwollen mit: «Es wird viel Wert auf ein weiches Liegebett, trittfeste Böden und genügend Fressplätze und Trinkplätze gelegt.» Was beschrieben wird wie Sonderbemühungen der Landwirte, sind schlicht Tierschutz-Vorschriften.

An einer Kunststoff-Kuh konnten die Kinder selbst Hand anlegen. Bild: Mathias Förster

Am Schluss erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Kostprobe. Dazu rührt eine Liebegg-Mitarbeiterin Milch mit Schokolade- und Erdbeer- Aroma an. Hier nun erhält der Haferdrink (der in der Schweiz ebenfalls produziert, am Milch-Posten aber nicht näher thematisiert wird) eine kleine Nebenrolle: Auf Wunsch darf er nach dem Milchshake auch gekostet werden. Allerdings pur, ohne Zuckerpulver. Ein Knabe probiert. Doch die Kuhmilch mit dem Dessert-Gout hat ihm besser geschmeckt. Ein Schelm, wer Böses denkt.

Junge sollen wieder lernen, Äpfel zu essen

An weiteren Posten lernen die Schülerinnen und Schüler, wie Getreide verarbeitet wird oder welche Rolle Bienen im Ökosystem spielen. Ganz zum Schluss dürfen sie im Gemüsegarten selber Rüebli ausgraben. Davor wartet auf die Kinder aber noch der «Obst»-Posten. Dort werden Äpfel serviert und Zwetschgen.

Der Konsum in der Schweiz habe nachgelassen, erklärt der Liebegg-Spezialist. Jetzt gehe es darum, «dass man diese jungen Leute wieder lehrt, Äpfel zu essen». Dazu biete dieser Anlass gute Gelegenheit. Der Liebegger Tag der Schulen – für die Branche ist er ein wahrer Freudentag.

