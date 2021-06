Erklärvideo: So werden Fernwärmerohre produziert

Schaum, Spulen und Laser: So werden Fernwärmerohre in Kleindöttingen produziert

Fernwärme, das ist in den meisten Fällen warmes Wasser, das in Rohren zu unseren Gebäuden transportiert wird. Damit möglichst wenig von dieser Wärme verloren geht auf dem Weg, müssen die Rohre gut isoliert sein. Eine Brugger Firma ist darin quasi Weltmeister. Wir haben in die Produktionshalle geschaut.