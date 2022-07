Aargauer Staatsangestellte fordern fast 4 Prozent mehr Lohn

Erhöhung Staatsangestellte fordern fast 4 Prozent mehr Lohn – je nach Teuerung soll es noch mehr sein In den letzten Jahren gab es für die Aargauer Kantonsangestellten Lohn-Nullrunden. Damit müsse, insbesondere wegen der Teuerung, Schluss sein, findet die Konferenz der Aargauischen Staatspersonalverbände. Als Ausgleich fordert sie eine deutliche Erhöhung der Lohnsumme. Eva Berger 08.07.2022, 11.27 Uhr

Das Aargauer Staatspersonal fordert mehr Lohn. Symbolbild/BLZ

Sparmassnahmen, die Coronakrise und die Kantonsfinanzen haben eine Erhöhung der Löhne von Kantonsangestellten in den letzten Jahren verhindert. Die Nullrunden hätten zu einem Lohnrückstand und zu Kaufkraftverlust geführt, das Personal habe diese Entscheide aber bislang immer mitgetragen. Das schreibt die Konferenz Aargauischer Staatspersonalverbände (KASPV) am Freitagmorgen in einer Mitteilung.