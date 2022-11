Erdsonden: Gefahr für den Boden? Aargauer Spezialist erklärt

Wärmepumpen Sind zu viele Erdsonden eine Gefahr für den Boden? Aargauer Spezialisten erklären, wo die Gefahr besteht und wie man sie vermeiden kann Eine Simulation zeigt, dass der Untergrund bei einer zu grossen örtlichen Massierung von Erdsonden langfristig massiv auskühlen könnte. Eine Untersuchung im Aargau soll zeigen, ob dieses Szenario realistisch ist und was man dagegen tun kann. Es gäbe eine verblüffend einfache Lösung. Mathias Küng Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Zu viele Erdsonden auf engem Raum: mögliche Folgen werden jetzt untersucht. Hier eine Erdwärmebohrung in Strengebach. Bild: Michael Küng

Er empfehle den Gemeinden dringend, sich dem Thema Energieplanung anzunehmen und diese voranzutreiben, sagte Stephan Kämpfen, Sektionsleiter Energieeffizienz beim Kanton, an einer Fachtagung des Verbandes Aargauischer Stromversorger (VAS). Dies, weil damit die einmalige Chance bestehe, den Einsatz der verschiedenen Energieträger zu koordinieren. So könne zum Beispiel geprüft werden, ob eine Nutzung von Abwärme oder allenfalls Wärmeverbünde möglich sind.

Auch könnte sich die Frage stellen, ob es in einem Gebiet der Gemeinde mit vorwiegend älteren, energetisch nicht oder kaum ertüchtigten Gebäuden zu einer Konzentration von Erdwärmesonden kommen könnte. Dies könnte im Extremfall dazu führen, dass dem Erdreich bis in 50 Jahren soviel Wärme entzogen wird, dass sich die Temperatur im Umfeld der Erdsonden auf bis zu 0 Grad Celsius abkühlen könnte. Da wäre der Boden dann «steinbeingefroren».

Ob es dann wirklich so kommt, wisse heute niemand und hänge von vielen Faktoren ab, so Kämpfen auf Nachfrage. Nicht zuletzt, wie sich der betroffene Gebäudebestand in diesem Gebiet innerhalb dieser 50 Jahre entwickelt. Vorerst sei aufgrund von Simulationen einfach feststellbar, dass mindestens theoretisch die Möglichkeit dazu bestehen würde. Aus diesem Grund hat sich der Kanton Aargau dieser Thematik angenommen und eine Handvoll Gebiete ermittelt, die genauer betrachtet und für die Simulationen erstellt werden sollen.

Stephan Kämpfen ist Energiespezialist des Kantons Aargau. Hier vor einer Wärmepumpe im Keller des Buchenhofs in Aarau. Foto: Michael Würtenberg

Auf dem Land wird das Problem nicht auftreten

Sollte sich in Gebieten, für welche eine Simulation eine kritische Temperaturabsenkung ausweist, tatsächlich eine entsprechende Entwicklung einstellen, könnte man dem Boden dort in 50 Jahren natürlich nicht mehr genügend Wärme entziehen. Kämpfen: «Ob es sich in der Realität so verhält wie in unserer Simulation, wissen wir nicht. Die Simulation berücksichtigt weder die Entwicklung des Klimas noch des Gebäudebestands. Deshalb lassen wir das jetzt genau untersuchen.» Potenziell betroffen sind laut Kämpfen kleine, dicht besiedelte Räume, in der Regel Teile älterer Einfamilienhausquartiere.

Kanton lässt abklären: Wo gib es Hotspots und wie kann man gegensteuern?

So lässt der Kanton jetzt klären, wo solche Hotspots mit einer hohen Erdsonden-Wärmepumpen-Konzentration bestehen und wie man gegensteuern könnte. Für die Risikoanalyse spielt eine Rolle, wie dicht die lokale Besiedlung ist und wie viele der Gebäude dort auf Erdwärme setzen, wie gross und wie gut oder schlecht die Gebäude gedämmt sind (also ob sie viel oder weniger Heizenergie benötigen) und anderes mehr. Doch auch der Untergrund – reiner Fels oder Grundwasser – muss in die Studie einbezogen werden.

Kämpfen rechnet mit mindestens einem Jahr für die Auswertung. Danach will der Kanton mit betroffenen Gemeinden die Situation genauer anschauen. Er betont jedoch, dass sich das Problem in Jahrzehnten stellen könnte und dass man rechtzeitig Massnahmen ergreifen kann.

Die Alternativen zu Erdwärmesonden

Welche Massnahmen denn, müsste man womöglich Wärmepumpen ausser Betrieb nehmen? Nein, Kämpfen denkt an andere Möglichkeiten. Man könnte an Hotspots bei einem künftigen Ersatz fossiler Heizungen statt Erdwärmesonden vermehrt auch Luft-Wasser-Wärmepumpen installieren, auf Pellets oder eine regionale Fernwärmeversorgung setzen, sofern eine solche schon vorhanden ist oder eben dank einer kommunalen oder regionalen Energieplanung realisiert werden kann, sagt er.

Der Energiespezialist geht zudem davon aus, dass in diesem grossen Zeithorizont zahllose ältere Einfamilienhäuser modernisiert und bei dieser Gelegenheit gut wärmegedämmt werden, sodass sie danach dem Untergrund deutlich weniger Wärme entziehen müssen, oder dass Gebäude gar abgerissen und durch energetisch viel bessere Häuser ersetzt werden. Das mache extrem viel aus, so Kämpfen:

«Ein topenergetisch ertüchtigtes Gebäude braucht nachher 50 bis 75 Prozent weniger Energie.»

Fachleute empfehlen, dem Boden im Sommer aus überschüssiger Energie Wärme zuzuführen, um diese im Winter wieder rausziehen zu können. In der Stadt Zürich sei diese Regeneration des Untergrunds sogar eine behördliche Vorgabe, erklärt Kämpfen. Dort würden viele grosse Gebäude mit hohem Wärmebedarf auf diese Weise geheizt.»

Mit sommerlicher Wärme aus der Wohnung den Untergrund regenerieren

Eine Möglichkeit sei auch, Wärme aus Sonnenkollektoren im Sommer statt für Heizung und Warmwasser dafür einzusetzen. Im Sommer werde als Folge des Klimawandels zudem immer mehr die Kühlung von Gebäuden zum Thema: «Da kann man den Räumen Wärme entziehen und in den Boden ableiten. Moderne Wärmepumpen sind so ausgelegt, dass sie bei Bedarf mit wenig Energieaufwand Wärme in den Boden ableiten. So trifft man ‹zwei Fliegen auf einen Schlag›. In der Wohnung hat man eine angenehme Temperatur und der Untergrund wird für den nächsten Winter regeneriert und kann wieder Wärme liefern.»

Philippe Kühni, Geschäftsführer Firma Heatconnect AG. Bild: Alex Spichale/AAR

Kühni: Problem kann man mit Regenerieren oder etwas tiefer bohren lösen

Nicht neu ist die Thematik für Philippe Kühni, Geschäftsführer der Firma Heatconnect AG, die unter anderem Erdwärmebohrungen durchführt. Deswegen sei letztes Jahr die SIA-Norm zu Erdwärmesonden angepasst worden, sagt er, sodass Nachbarsonden im Umkreis von 50 Metern berücksichtigt werden müssen. Kühni, der als GLP-Kantonalpräsident politisiert, hält dazu fest: «Auf dem Land stellt sich dieses Problem praktisch nicht. Wenn es jedoch auf nahen Nachbarparzellen im dicht besiedelten Raum oder bei grossen Gebäuden mit einem sehr hohen Wärmebedarf auch Wärmepumpen mit vielen Erdsonden gibt, kann man das Problem durch Regenerieren lösen oder indem man etwas tiefer bohrt.»

Sonde entzieht Boden im Umkreis von einigen Dutzend Metern Wärme

Wenn isoliert betrachtet 200 Meter Tiefe nötig wären, geht man vereinfacht gesagt auf 210 oder gar 220 Meter, wenn sich Erdsonden sonst in hoher Dichte gegenseitig zu viel Wärme wegnehmen, sagt Kühni. Denn die Sonde entziehe dem Untergrund im Umkreis von einigen Dutzend Metern Wärme: «Wenn man dies der Bauherrin beziehungsweise dem Bauherrn erklärt, stösst man meist auf Verständnis.»

In solchen Fällen finde man sich gut, da die Bauherrschaft ja sehr daran interessiert sei, dass diese Wärmequelle für die ganze Lebensdauer eines Gebäudes von meist rund 100 Jahren zur Verfügung stehe. «Denn die Erdsonde», betont Kühni, «ist verrottungs- und abnützungsfrei, hält problemlos 100 und mehr Jahre, wenn sie gut dimensioniert ist.» Geht man etwas tiefer runter, kostet das zwar etwas mehr, aber immerhin ist dann auch die Wärmeausbeute etwas höher.

