Frau sucht Mann vom Heitere Open Air in Zofingen

Zofingen Er geht ihr nicht mehr aus dem Kopf: Frau sucht einen Mann, den sie am Heitere Open Air gesehen hat Claudia Frühauf ist letzten Sonntag am Heitere Open Air ein Mann aufgefallen. Sie war aber zu schüchtern, ihn anzusprechen und sucht ihn daher nun mit einem Bild. Joshua Rubin, Zofinger Tagblatt 19.08.2022, 14.30 Uhr

Nicht die zwei Personen im Vordergrund sind gesucht, sondern der Mann im schwarzen Jack & Jones-T-Shirt rechts im Bild. Janine Müller / Zofinger Tagblatt

In der Nähe des Riesenrades hört sich Claudia Frühauf das Konzert von Johannes Oerding an. Dann fällt er ihr zum ersten Mal auf, der Mann mit schwarzem T-Shirt, dunklen Haaren und Sonnenbrille. Auch ihm fällt offenbar auf, dass Claudia Frühauf alleine unterwegs ist und stellt – laut ihren Aussagen – Blickkontakt her. Er getraut sich aber offenbar nicht, sie anzusprechen. Er ist mit fünf anderen Kolleginnen und Kollegen unterwegs.