Geht Simon Burger trotz Verweis als Sieger aus dem Streit hervor?

Entscheidung Der Tag der Wahrheit für Simon Burger rückt näher: Wie alles begann und wie die Justizaffäre im Aargau enden könnte Simon Burger, der Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, steht im Zentrum der Aargauer Justizaffäre. Doch er könnte am Ende als Sieger aus dem Konflikt hervorgehen – obwohl der Regierungsrat ihm einen Verweis erteilt hat. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf welche Seite das Pendel beim umstrittenen Staatsanwalt Simon Burger fällt, entscheidet sich im November beim Einzelwahltermin im Grossen Rat. Sandra Ardizzone

Auf den ersten Blick ist Simon Burger in einer schwierigen Lage: Der Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen wird auf mehreren Ebenen kritisiert. Wer nur die aktuelle Situation anschaut, könnte zum Schluss kommen, dass sie für Burger heikel ist. Doch der umstrittene Staatsanwalt könnte am Ende auch durchwegs recht erhalten. Die AZ zeigt, wie der Fall Burger begann, wie er sich zur Justizaffäre entwickelte und wie er enden könnte.

März 2020: Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm üben in einem Schreiben an die Oberstaatsanwaltschaft, das Innendepartement und den Regierungsrat Kritik am Leitenden Staatsanwalt Simon Burger. Es geht um Führungsstil und Arbeitskultur, zudem gibt es Kritik an Burgers Amtsführung und dem Umgang mit Mitarbeitenden. Kritisiert werden auch abfällige Aussagen gegen die Kantonspolizei.

März 2020: Simon Burger kritisiert in einem Bericht an den damaligen Justizdirektor Urs Hofmann das Vorgehen der Kantonspolizei bei Festnahmen und Kontrollen. Burger erstellt eine Auflistung von konkreten Fällen, bei denen die Polizei gegen die Strafprozessordnung verstossen haben soll.

Regierung lässt Vorwürfe von Mitarbeitenden untersuchen

9. Juni 2020: Der Regierungsrat leitet eine externe Untersuchung der Vorwürfe ein. Damit beauftragt wurde Ulrich Weder, pensionierter Leitender Staatsanwalt des Kantons Zürich. Er soll prüfen, ob die Kritik der Mitarbeitenden an der Amts- und Personalführung von Burger zutrifft. Schliesslich soll Weder Empfehlungen abgeben, «namentlich betreffend die Einleitung eines Disziplinarverfahrens».

15. Dezember 2020: Weder legt den Untersuchungsbericht vor, der Regierungsrat ergreift vier Massnahmen:

Bei der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm wird eine Organisations- und Führungsentwicklung angeordnet. Burger werden ein Coach und eine Aufsichtsperson der Oberstaatsanwaltschaft zur Seite gestellt.

Gegen Burger wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet, Grund ist sein persönlicher Umgang mit der Partnerorganisation Kantonspolizei.

Das Innendepartement muss die Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei prüfen. Dabei geht es besonders um die rechtliche Abgrenzung der Kompetenzen.

Die Kantonspolizei wird beauftragt, die Richtlinien für den Umgang mit verdächtigen Personen zu überarbeiten, damit die Bestimmungen der Strafprozessordnung eingehalten werden.

Angestellte geben Burger sehr schlechte Noten für Führung

1. März 2021: Die bisher geheime «Analyse der Arbeits- und Führungssituation der Bezirksstaatsanwaltschaft Zofingen-Kulm» zeigt, dass Burger von Mitarbeitenden schlechte Noten bei «Führung und Führungsstil» erhielt. Doch Burger will bleiben: Er lehnte die Auflösung seines Arbeitsvertrags mit einer Abgangsentschädigung und die Versetzung zur Oberstaatsanwaltschaft oder in die Kantonsverwaltung ab.

2. März 2021: Aus dem Bericht des Instituts Iafob geht auch hervor, dass bei der Polizeiführung ein tiefes Misstrauen gegenüber Burger herrscht. Grund dafür ist die Kritik des Staatsanwalts am Vorgehen der Polizei bei Kontrollen und Festnahmen.

Polizei und Staatsanwaltschaft: Regierung regelt die Zusammenarbeit neu

10. März 2021: Ein Gutachten zum Vorgehen der Polizei bei Anhaltungen und Festnahmen wird publik. Die Regierung hatte Rechtsprofessor Andreas Donatsch beauftragt, Burgers Kritik zu untersuchen. Resultat: Die Dokumentation von Kontrollen und Festnahmen von Kriminaltouristen war mangelhaft und die Strafprozessordnung wurde nicht immer vollständig eingehalten.

14. März 2021: Die AZ macht publik, dass Polizeioffizier Roland V. (Name geändert), entgegen der Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Verfolgungsfahrt über die deutsche Grenze unternommen hat.

Regierungsrat Dieter Egli, Polizeikommandant Michael Leupold und der Leitende Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht (von rechts). Fabio Baranzini

8. Mai 2021: Regierungsrat Dieter Egli, Polizeikommandant Michael Leupold und Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht treten vor die Medien. Die Regierung ergreift Massnahmen, um die Zusammenarbeit in der Strafverfolgung zu verbessern. Die Polizei muss Kontrollen, Festnahmen und Befragungen besser dokumentieren, die Staatsanwaltschaft Aufträge klarer formulieren.

Strafanzeige wegen Amtsmissbrauch gegen Burger eingereicht

3. September 2021: Gegen Simon Burger wird eine Strafanzeige eingereicht, die vorerst unbekannte Person, die hinter der Anzeige steht, wirft ihm unter anderem Amtsmissbrauch vor. Burger sagt, er pflege keine Straftaten zu begehen und schaue der Untersuchung gelassen entgegen.

März 2022: SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz hat im Grossen Rat drei Vorstösse mit Fragen zur Anzeige eines Polizisten gegen Simon Burger eingereicht. In einer der Interpellationen finden sich zwei interessante Sätze: Stutz schreibt: «Gegen Simon Burger wurde ein Disziplinarverfahren eröffnet und ein Verweis ausgesprochen, weil er sich abfällig gegenüber der Kantonspolizei geäussert haben soll. Dieses Verfahren wurde noch nicht rechtskräftig abgeschlossen.»

Regierungssprecher Peter Buri teilt auf Nachfrage der AZ mit, der Regierungsrat habe im März 2022 gegen Burger «nach Durchführung eines Disziplinarverfahrens» einen Verweis ausgesprochen. Burger hat diesen aber nicht akzeptiert, sondern bei der Schlichtungskommission für Personalfragen angefochten.

11. Juni 2022: Die AZ macht publik, dass die Anzeige gegen Burger vom ehemaligen Polizeioffizier Roland V. (Name geändert) eingereicht wurde. Der ausserordentliche Berner Staatsanwalt Marco Amstutz entscheidet, die Vorwürfe gegen Burger nicht weiterzuverfolgen. Der Polizeioffizier hat dies beim Aargauer Obergericht angefochten, das Verfahren ist noch hängig.

8. Juli 2022: Das Büro des Grossen Rats verschiebt die Wiederwahl von Simon Burger auf November. Beantragt hat die Verschiebung der Regierungsrat, nach den schlechten Resultaten einer Mitarbeiterbefragung bei der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm sollen weitere Abklärungen getroffen werden.

Dies ist laut Regierungsrat bis zum 6. September nicht möglich. SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz kritisiert, das von SP-Regierungsrat Dieter Egli geführte Innendepartement wolle ihren Parteikollegen Burger so loswerden.

So könnte der Fall Burger enden: Aus der Defensive zum Sieg?

Derzeit ist Simon Burger eindeutig in der Defensive: Der Regierungsrat hat ihm einen Verweis erteilt, der Polizist, der ihn angezeigt hat, verlangt weiter ein Verfahren und seine Wiederwahl im Grossen Rat wurde verschoben. Doch das ist eine Momentaufnahme, schon in wenigen Monaten kann sich Burgers Situation markant verändern. Entscheidend für seine berufliche Zukunft ist der Wiederwahltermin im November.

Wenn die Regierung nach den Abklärungen zur Mitarbeiterbefragung eine Wahlempfehlung abgibt und das Obergericht den Entscheid stützt, kein Strafverfahren gegen Burger zu eröffnen, stehen die Chancen für eine Bestätigung durch das Kantonsparlament gut. Derzeit scheint es relativ wahrscheinlich, dass beide Entscheide zu Gunsten von Burger ausfallen.

Bleibt der Verweis: Der ist für einen Staatsanwalt, der sehr viel Wert auf korrektes Verhalten legt, zwar unschön. Aber auch wenn der Verweis bestehen bleibt – was derzeit offen ist –, wäre dieser allein wohl kein Grund für den Grossen Rat, Burger nicht zu wählen.

Justizaffäre im Aargau: Das sind die wichtigsten Figuren im Fall Burger

Dieter Egli, Vorsteher Innendepartement

Regierungsrat Dieter Egli. Fabio Baranzini

Dieter Egli (SP) löste am 1. Januar 2021 seinen Parteikollegen Urs Hofmann im Innendepartement ab, wo Polizei und Staatsanwaltschaft angesiedelt sind. Damals war der Fall schon eskaliert: Es gab eine Beschwerde von Mitarbeitenden und eine Anzeige eines Polizisten gegen Simon Burger. Im Mai 2021 ordnete Egli Massnahmen zur besseren Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft an.

Hans Peter Fricker, Generalsekretär Innendepartement

Hans Peter Fricker, Generalsekretär Innendepartement. Oliver Lang

Hans Peter Fricker ist seit 26 Jahren Generalsekretär im Innendepartement – als Stabschef des Regierungsrats besetzt er eine Schlüsselfunktion. Fricker war bei den Gesprächen mit Polizist Roland V. dabei, als besprochen wurde, ob dieser eine Anzeige wegen Amtsmissbrauch gegen Staatsanwalt Simon Burger einreichen soll. Fricker wird Ende November pensioniert.

Michael Leupold, Kommandant Kantonspolizei

Michael Leupold, Kommandant der Kantonspolizei Aargau. Alex Spichale

Michael Leupold ist seit August 2013 Kommandant der Kantonspolizei Aargau. Zuvor war Leupold sieben Jahre lang Direktor des Bundesamtes für Justiz. Leupold ist der oberste Vorgesetzte des Polizeioffiziers, der gegen Simon Burger eine Strafanzeige einreichte.

Roland V., ehemaliger Offizier der Kantonspolizei

Roland V. (Name geändert) reichte im Sommer 2021 eine Anzeige gegen Simon Burger, Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, und Barbara Loppacher, Leiterin der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, ein. Der ehemalige Polizeioffizier, der heute nicht mehr bei der Kantonspolizei arbeitet, wirft den beiden Staatsanwälten unter anderem Amtsmissbrauch vor. Roland V. war auch mit der Sondereinheit Argus im Einsatz.

Philipp Umbricht, Leitender Oberstaatsanwalt

Philipp Umbricht, Leitender Oberstaatsanwalt. Alex Spichale

Philipp Umbricht ist seit Juni 2010 Leitender Oberstaatsanwalt des Kantons Aargau. Daneben sitzt er für die FDP im Einwohnerrat Windisch. Als sich Mitarbeitende im Frühling 2020 mit Kritik an Simon Burger bei ihm meldeten, gab Umbricht den Fall weiter an den Regierungsrat.

Barbara Loppacher, Leitende Staatsanwältin Lenzburg-Aarau

Barbara Loppacher, Leitende Staatsanwältin Lenzburg-Aarau. Sandra Ardizzone

Barbara Loppacher (SP) wurde als Anklägerin im Fall Rupperswil national bekannt. Die Leiterin der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ist auch Richterin am Bundesstrafgericht. Sie übte gegenüber dem Innendepartement scharfe Kritik an Polizeioffizier Roland V., der ohne Genehmigung der Staatsanwaltschaft eine Verfolgungsfahrt nach Deutschland durchgeführt hatte.

Simon Burger, Leitender Staatsanwalt Zofingen-Kulm

Simon Burger, Leitender Staatsanwalt Zofingen-Kulm. zvg

Simon Burger (SVP) warf der Polizei ungesetzliches Verhalten bei Festnahmen vor. Weil er sich abfällig über die Polizei äusserte, kassierte er einen Verweis, den er angefochten hat. Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft kritisierten Burgers Führungsstil, ein Coaching ist inzwischen abgeschlossen. Polizist Roland V. hat Burger angezeigt, das Verfahren läuft noch. Zuletzt wurde seine anstehende Wiederwahl durch den Grossen Rat verschoben.

Mitarbeitende Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm

Angestellte kritisierten in einem Brief an die Oberstaatsanwaltschaft Burgers Führungsstil. Die Vorwürfe wurden untersucht, eine Mitarbeiterbefragung ergab schlechte Noten für Burger. Nach Personalwechseln und einem Coaching scheint sich die Situation beruhigt zu haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen