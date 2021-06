Grossratspräsident hebt Maskenpflicht am Platz auf – darf er das?

Entscheid Pascal Furer hebt Maskenpflicht am Platz im Grossen Rat auf – doch darf der Präsident des Aargauer Parlaments das überhaupt? Überraschung zu Beginn der Grossratssitzung heute Dienstag in der Umwelt Arena in Spreitenbach: Grossratspräsident Pascal Furer teilte mit, dass am Sitzplatz ab sofort keine Maskenpflicht mehr gelte. Der Entscheid des SVP-Politikers ist allerdings umstritten. Fabian Hägler 15.06.2021, 11.31 Uhr

Grossratspräsident Pascal Furer hat überraschend die Maskenpflicht am Sitzplatz in der Umwelt Arena aufgehoben - umgehend legten diverse Ratsmitglieder von SVP und FDP die Masken ab. Eva Berger / Aargauer Zeitung

Auf den Beginn der Sommersession der eidgenössischen Räte hin wurde die Maskenpflicht im Bundeshaus in Bern gelockert: Wer im National- oder Ständeratssaal hinter der Plexiglasscheibe spricht, muss keine Maske mehr tragen. Dies stiess dem Aargauer Grossratspräsidenten Pascal Furer sauer auf, weil in Grossraumbüros, Werkhallen - aber auch in der Umwelt Arena, wo das Kantonsparlament tagt - weiterhin Maskenpflicht gilt.

Schon letzte Woche kritisierte der SVP-Politiker diese Ungleichbehandlung und forderte Nationalratspräsident Andreas Aebi schriftlich auf, darauf hinzuwirken, dass die Maskenpflicht für alle fällt, oder sich im Bundeshaus wieder an die Bestimmungen zu halten. Gemäss einem Bericht von ArgoviaToday sagte Furer damals:

«Würde der Grosse Rat an seinen Sitzungen in der Umwelt Arena Spreitenbach auf Masken am Sitzplatz verzichten, so würde er gegen die geltende Covid-Verordnung verstossen.»

Wie das Newsportal weiter berichtete, fügte Furer «wohl im Scherz» an, wenn die Maskenpflicht in Bundesbern nicht wieder eingeführt werde, so werde er diese «an der nächsten Sitzung per präsidialer Verfügung aufheben.» Der Grossratspräsident wies aber zugleich darauf hin, dass die rechtliche Grundlage dafür ebenso wenig gegeben sei, wie für die Aufhebung der Maskenpflicht im Bundesparlament.

Grossratspräsident Pascal Furer löste mit seiner Entscheidung, die Maskenpflicht am Platz aufzuheben, auch Kritik aus. Britta Gut

Dennoch machte Furer seine Ankündigung heute Dienstag wahr und sagte bei der Eröffnung der Sitzung, er passe das Schutzkonzept für den Grossen Rat an. Wer genug Abstand am Sitzplatz habe, müsse in der Umwelt Arena in Spreitenbach keine Maske mehr tragen. Dies führte dazu, dass diverse Ratsmitglieder der rechten Parlamentshälfte - also Vertreterinnen und Vertreter von SVP und FDP - die Masken tatsächlich ablegten.

Allerdings gab es auch Kritik an diesem Entscheid von Furer - der neue FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker sagte, er sei sehr überrascht darüber:

«Es ist der absolut falsche Weg, das Gesetz zu brechen und hier im Ratssaal die Maskenpflicht am Platz aufzuheben.»

Tatsächlich heisst es auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit unter dem Punkt Maskenpflicht in Innenräumen: «Die Maskenpflicht gilt überall, wo sich mehr als eine Person in einem Raum aufhält.» Dies ist bei Grossratssitzungen in der Umwelt Arena definitiv der Fall, neben den 140 Ratsmitgliedern sind auch Regierungsräte, Verwaltungsangestellte, Medienvertreter und technisches Personal anwesend.

Das Bundesamt für Gesundheit hält klar fest: «Auch wenn Sie zu Ihren Arbeitskolleginnen und –kollegen, die sich im gleichen Raum befinden, einen grossen Abstand einhalten können (z.B. in Grossraumbüros), müssen Sie eine Maske tragen.»



Im aktuellen Schutzkonzept der Umwelt Arena Spreitenbach heisst es, vor und im Gebäude gelte grundsätzlich Maskenpflicht. Allerdings ist dort auch nachzulesen: «Durch die einzigartige Gebäudetechnik und das optimale Belüftungssystem kann die Übertragung von Viren durch Aerosole in den Innenräumen der Umwelt Arena minimiert werden.»