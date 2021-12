Aargau: Bessere Entschädigung für Grossrätinnen und Grossräte?

Entschädigung So viel verdienen Aargauer Grossräte und Grossrätinnen – ist das zu wenig? Die Entschädigung für einen Grossrat oder eine Grossrätin im Aargau beträgt jährlich 11'000 bis 12'000 Franken. Im Vergleich ist das unterdurchschnittlich. Für die SVP ist eine Erhöhung tabu. Die SP ist für einen besseren Zustupf, zögert aber wegen der Pandemie. Mathias Küng Jetzt kommentieren 06.12.2021, 16.21 Uhr

Vor einigen Jahren kürzte sich der Grosse Rat die Entschädigung selber. Chris Iseli

Unlängst suchte SVP-Nationalrat Thomas Burgherr Verbündete für die Lancierung einer Volksinitiative. Sein Ziel ist, auf diesem Weg die Entschädigung der eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier (110'000 bis 150'000 Franken) zu senken. In starkem Kontrast zu Bern stehen die Entschädigungen in den Kantonsparlamenten. Im Aargau bekommt eine Grossrätin oder ein Grossrat für diese Tätigkeit inklusive Sitzungsgeldern und Spesen jährlich durchschnittlich 11’000 bis 12’000 Franken Entschädigung.

So kommt die Entschädigung zustande Wer im aargauischen Grossen Rat sitzt, bekommt eine jährliche Entschädigung von 4000 Franken. Dazu kommen 150 Franken Sitzungsgeld pro Halbtagessitzung beziehungsweise 300 Franken für einen ganzen Sitzungstag, 30 Franken Mahlzeitenentschädigung (bei ganztägigen Sitzungen), 70 Rappen/km Fahrspesen. Gemäss Parlamentssekretärin Rahel Ommerli beträgt der jährliche Durchschnitt derzeit ca. 11'000–12'000 Franken, variierend je nach Anzahl Sitzungen und nach Engagement, wobei die meisten Ratsmitglieder auch in einer Kommission tätig sind. Sonderentschädigungen erhält ein kleiner Personenkreis, namentlich die Präsidien: Grossratspräsident/in 20'000 Franken im Präsidiumsjahr, Grossratsvizepräsident/in 5000 Franken pro Jahr, Kommissionspräsidien: jeweils doppeltes Sitzungsgeld. Die Präsidien werden damit für ihren Vorbereitungs- und Zusatzaufwand entschädigt.

Und so werden Politiker in Nachbarkantonen entschädigt

Netto 26'000 Franken im Kanton Zürich

Der Kantonsrat in Zürich hat im Januar 2020 seine Entschädigung erhöht. Die jährliche Grundentschädigung beträgt jetzt 12'000 Franken. Dazu kommt für eine (vierstündige) Sitzung ein Sitzungsgeld von 220 Franken. Bei durchschnittlich 79 besuchten Sitzungen ergibt das pro Jahr 17'380 Franken. Die Entschädigung von Kantonsratsmitgliedern beträgt somit laut dem Medienbeauftragten der Parlamentsdienste vor Abzug der Sozialversicherungsbeiträge durchschnittlich 29'380 Franken. Nach deren Abzug sind es rund 26'000 Franken.

Luzern, Solothurn und Baselland: zwischen 10'000 und 14'000 Franken

Auch im Kanton Luzern hängt die Entschädigung laut Informationschef Andreas Töns von der Teilnahme an den Sessionen und der Anzahl der Kommissionsmandate ab. In der Regel liegt sie zwischen 11'000 und 14'000 Franken pro Jahr. Im Kanton Solothurn bekommen Kantonsrätinnen und -räte ca. 10'000 Franken direkte Entschädigung (Bruttobetrag ohne Fraktionsbeiträge, das sind zusätzlich 2000 Franken pro Kopf). In der Legislaturperiode 2015 bis 2019 betrug die durchschnittliche jährliche Entschädigung eines Landratsmitglieds 13'100 Franken, für das Landratspräsidium 61'200 und für das 1. Vizepräsidium 26'200 Franken.

In der Spardebatte senkte der Grosse Rat die eigene Grundentschädigung

Über eine Entschädigung wie in Zürich spricht im Aargau niemand, zumal auch der Sitzungsrhythmus hier tiefer ist als im Zürcher Kantonsrat. Teil der Entschädigung im Aargau ist ein Fixum von 4000 Franken jährlich (vgl. Box oben). Vor einigen Jahren, als die Kantonsfinanzen massiv in Schieflage waren, hat sich der Grosse Rat sogar selbst die Grundentschädigung in einer Spardebatte um 1000 Franken gesenkt. Das konnte man damals auch aus dem Grund gut vertreten, dass die Regierung dem Parlament mangels Geld kaum neue Vorlagen für Investitionen unterbreiten konnte. Entsprechend gab es auch deutlich weniger Sitzungen.

Und doch reduzieren viele Grossrätinnen und Grossräte zugunsten dieses Mandats ihr berufliches Pensum um bis 20 Prozent mit entsprechender Lohnreduktion. Etwa der langjährige Grossrat Thomas Leitch (SP). Vor Jahresfrist sagte er an dieser Stelle, er finde, man müsse über eine bessere Entschädigung reden: «Viele Frauen – lohnmässig sowieso leider immer noch benachteiligt – können sich dieses Mandat nicht leisten. Das darf nicht sein. Ich will keine Vollentschädigung, aber das Mandat muss besser abgegolten werden. Immerhin sind wir der viertgrösste Kanton.»

SP-Grossrat Thomas Leitch. Britta Gut

Für die SP ist eine höhere Entschädigung ein Thema, aber nicht während Corona

Getan hat sich seither nichts. Wäre es an der Zeit, hier etwas zu korrigieren, zum Beispiel wieder auf 5000 Franken hinauf zu gehen, zumal es der Kantonskasse inzwischen sehr gut geht? Die SP-Co-Fraktionschefin Claudia Rohrer bekommt jährlich 10'000 bis 12'000 Franken Entschädigung. Für sie ist klar: Dies ist ein Milizmandat und soll es bleiben. Und doch findet sie die Grundentschädigung von 4000 Franken zu knapp. Erst recht dann, wenn jemand das Berufspensum dafür auf 90 oder 80 Prozent senke.

Claudia Rohrer, Co-Fraktionschefin SP. Zvg

In der SP-Fraktion ist die Entschädigung ein Thema. Etwa wenn es darum geht, ob die Kosten für Grossrätinnen und Grossräte, die an Sitzungstagen für ihre Kinder eine Betreuung organisieren müssen, abgegolten werden sollen. Auch fehle eine Lösung für die 2. Säule, was man im Alter dann zu spüren bekomme. Doch die SP lässt das Thema derzeit ruhen, «weil eine Forderung nach Aufbesserung des eigenen Portemonnaies mitten in der Coronapandemie, unter der so viele Menschen gesundheitlich, persönlich, beruflich und finanziell derart leiden, sehr schräg wäre».

SVP: Nein zu einer Erhöhung, in der Coronapandemie schon gar nicht

Désirée Stutz, Fraktionspräsidentin SVP. Henry Muchenberger

Anders beurteilt die SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz die Situation. Sie ist stolz darauf, dass das Kantonsparlament vor einigen Jahren auf Antrag der SVP die Grundentschädigung auf 4000 Franken gesenkt hat: «Der einzige, der damals im Kanton wirklich gespart hat, ist der Grosse Rat.» Ein Grossratsmandat sei schliesslich ein Ehrenamt, wie es solche in Vereinen zuhauf gibt. Es mache Freude und erlaube spannende Einblicke: «Unsere Aufwandentschädigung ist in Ordnung. Sie darf keinesfalls zu einem Lohn werden. Und jetzt, mitten in der Coronapandemie, wo so viele Menschen existenzielle Sorgen plagen, ist sowieso der falsche Zeitpunkt, auch nur darüber zu reden.»

