Militärdirektor Gallati entlässt Markus Dieth aus Militärdienst

Entlassungsfeier Militärdirektor Gallati entlässt Major Dieth aus Militärdienst Landammann Jean-Pierre Gallati verabschiedete 42 Offiziere und höhere Unteroffiziere aus dem Aargau. Unter anderem wurde auch Landstatthalter Markus Dieth entlassen. 27.01.2023, 12.56 Uhr

Landammann Gallati entlässt Landstatthalter Dieth aus dem Militärdienst. Roland Wey 42 Offiziere und höhere Unteroffiziere mit Wohnsitz im Kanton Aargau wurden aus dem Militärdienst entlassen. Roland Wey / Kanton AG Als Major der Fliegerabwehrtruppen hat Dr. Markus Dieth nahezu 1'000 Diensttage in der Schweizer Armee geleistet. Roland Wey / Kanton AG Landstatthalter und Major Dr. Markus Dieth und Landammann und Militärdirektor Jean-Pierre Gallati Roland Wey / Kanton AG

Als Major der Fliegerabwehrtruppen hat Regierungsrat Markus Dieth nahezu 1000 Diensttage in der Schweizer Armee geleistet. Damit ist nun Schluss: Er wurde im Rahmen einer Feier im Grossratsgebäude in Aarau von Landammann Jean-Pierre Gallati aus dem Militärdienst entlassen.

Mit ihm wurden 42 Offiziere und höhere Unteroffiziere mit Wohnsitz im Kanton Aargau verabschiedet. Die anwesenden Kader hatten laut Mitteilung des Kantons durchschnittlich 815 anrechenbare Diensttage in der Armee geleistet.

Gallati dankte in seiner Ansprache den abtretenden Kadern, und forderte mit Blick auf den aktuellen Krieg in Europa, dass die Schweiz wieder deutlich mehr in die Armee investieren müsse. Angehörige der Armee müssten im Notfall ihr Leben einsetzen. Dafür hätten sie Anrecht auf eine moderne und erfolgversprechende Ausrüstung sowie eine gute Ausbildung und Organisation.

Ganz nach dem Motto «Einmal Offizier – immer Offizier» wünschte sich Gallati zudem, dass die Abtretenden ihre Führungserfahrung und Kompetenzen weiterhin der Gesellschaft zur Verfügung stellen würden.

Der Kommandant der Territorialdivision 2, Divisionär Daniel Keller, erwähnte und verdankte in seinem Grusswort die erfolgreichen Einsätze der Armee zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie. (phh)