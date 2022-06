EWS Energie AG gewinnt Innovationspreis für Solarfaltanlage

Energiezukunft Strombranche vergibt Innovationspreis für Solarfaltanlage an die EWS Energie AG Der Verband Aargauischer Stromversorger sucht alle zwei Jahre besonders herausragende und verblüffende Lösungen der rund 100 Energieversorger im Kanton Aargau. Erneut wurde er fündig. Der neuste Strom Award geht an ein besonders innovatives Projekt über einer Abwasserreinigungsanlage in Reinach. Mathias Küng 09.06.2022, 20.00 Uhr

VAS-Präsident Markus Blättler (links) und VAS-Geschäftsführer Ruedi Zurbrügg (rechts) übergeben den Strom Award an Sebastian Haller (2. von links) und Geschäftsführer Christian Gerber von der EWS Energie AG. Annika Bütschi/VAS

Wie soll die Schweizer Energiezukunft aussehen? Diese Frage stellt sich angesichts der Klimakrise, des Ukrainekrieges und massiver Energiepreissteigerung immer drängender. Da sind im Energiekanton auch die rund 100 Energieversorger gefragt. Der Verband Aargauischer Stromversorger (VAS) vergibt deswegen alle zwei Jahre einen Strom Award für eine besonders innovative Idee. Für VAS-Präsident Markus Blättler ist klar, dass Innovationen immer wichtiger werden. Ihn freut es deshalb sehr, dass so viele Bewerbungen für den diesjährigen Award eingegangen sind. Eine Fachjury erkor aus diesen den Sieger. An der Generalversammlung in Schinznach-Dorf wurde dieser gestern bekannt gegeben. Es ist die EWS Energie AG in Reinach. Sie erhält ihn für eine über der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Oberwynental erstellte Solarfaltanlage.