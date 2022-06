Aargauer FDPler bekräftigen Forderung für Atomkraft

Energiezukunft Ohne Atomkraft keine Energiewende? Freisinnige Aargau bekräftigen Forderung an ihrer Sommertagung Am Paul-Scherrer-Institut in Villigen wird zwar geforscht, der Ausstieg aus der Atomenergie ist aber beschlossen. Hier hielt die FDP Aargau ihre Sommertagung zur Stromversorgung der Zukunft ab. Der Tenor war klar: Die Schweiz braucht die Technologie weiterhin – mit der Energiestrategie 2050 erst recht. Eva Berger Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Das Atomkraftwerk Leibstadt: Hier steht einer von vier Reaktoren, die in der Schweiz noch in Betrieb sind. Die anderen sind Beznau 1 und Beznau 2, sowie Gösgen. Mühleberg ging 2019 vom Netz. Alex Spichale

Der geordnete Ausstieg aus der Atomenergie ist beschlossene Sache. Er ist Teil der Energiestrategie 2050, die das Stimmvolk im Mai 2017 mit 58,2 Prozent Ja-Stimmen angenommen hat. 2019 ging das Atomkraftwerk im bernischen Mühleberg vom Netz. Die anderen vier laufen weiter, so lange sie sicher sind. Die Lebensdauer des letzten läuft 2035 ab, Bewilligungen für neue Atomkraftwerke wird es keine mehr geben.

Am Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Villigen wird dennoch an der Atomenergie weitergeforscht – wegen des beschlossenen Ausstiegs beschränkt sich das allerdings auf die Sicherheit und den Rückbau der bestehenden AKWs. Doch hier hat die FDP Aargau am Dienstag ihre «Sommertagung» zur Stromversorgung der Zukunft abgehalten. «Wie machen wir unseren Energiehunger bezahlbar?», hiess der Anlass, der sich denn auch hauptsächlich um die Atomenergie drehte. Die Sommertagung war damit Teil einer Reihe von Anlässen der FDP zum Thema Energie.

Versorgungssicherheit muss zentral sein

Im Januar haben die Aargauer Freisinnigen ein Grundlagenpapier mit Forderungen an Bund, Kanton und Gemeinden in der Energiepolitik verabschiedet. Die Versorgungssicherheit müsse zentral sein, wenn die Interessen von Umwelt- und Landschaftschutz jenen der Energiegewinnung gegenüberstehen, hält die Partei fest. Insbesondere aber soll nach Ansicht der FDP das Technologieverbot abgeschafft und die Laufzeit der AKWs verlängert werden.

Sabina Freiermuth, Präsidentin FDP Aargau. Britta Gut

Wolle man die Energiestrategie umsetzen und gleichzeitig die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten, ergeben sich ungünstige Wechselwirkungen, sagte Kantonalparteipräsidentin Sabina Freiermuth am Dienstag vor ihren Parteikolleginnen und -kollegen in Villigen.

Die Berechnungen zur Energiestrategie setzten voraus, dass der Strombedarf in der Schweiz drastisch reduziert wird. Mit dem Ausstieg aus den fossilen Energieträgern steige der Bedarf jedoch an, und zwar um deutlich mehr als ursprünglich angenommen. Fielen dann, wie geplant, auch noch die AKWs weg, müsse der Strom eben doch wieder mittels Gas bereitgestellt werden. «So werden wir die Pariser Klimaziele niemals erreichen», sagte Sabina Freiermuth. Wolle die Schweiz weiterhin ein Land der Innovation sein, müsse sie offen für alle Technologien bleiben. Freiermuth sagt:

«Die Politik braucht Lösungen frei von Ideologien und Dogmen.»

Klimamassnahmen müssten für die Menschen und die Wirtschaft insgesamt verträglich und umsetzbar sein – eben ausser ökologisch, auch ökonomisch und sozial nachhaltig, «ansonsten haben sie in einem direkt-demokratischen Land keine Zukunft», hielt die Parteipräsidentin fest.

Referate über Nukleartechnologie, Energiekosten und Energiezukunft

Andreas Pautz, der Leiter des Forschungsbereichs Nukleare Energie und Sicherheit am PSI zeigte in seinem Referat den aktuellen Forschungsstand auf. Tom Kober, der am PSI die Forschungsgruppe Energiewirtschaft leitet, erklärte, warum die Energiewende so teuer ist. Und Patrick Dümmler, Forschungsleiter bei Avenir Suisse, veranschaulichte in seinem Vortrag deren Herausforderungen. Der Weg in die Stromzukunft führe über einen freien Markt, der ohne Subventionen und Technologieverbote auskommt. Hürden für Investitionen müssten abgebaut, eine Vermischung von Energie- und Regionalpolitik verhindert werden. So das Fazit des Zukunftsforschers.

Diese Forderungen deckten sich weitgehend mit jenen der FDP, bemerkte Freiermuth. Und das zeigte sich auch in der anschliessenden, kurzen Podiumsdiskussion: Ohne Atomenergie wird die Energiewende nicht zu schaffen sein, finden die Freisinnigen. Damit man für die Betreibung von Reaktoren auch in Zukunft qualifiziertes Personal hat, müsse weitergeforscht werden. So der Tenor.

Auch FDP ist sich in AKW-Frage eigentlich nicht einig

Ganz so einig ist sich aber auch die FDP in dieser Frage nicht immer. Nationalrat Matthias Jauslin hatte sich am Parteitag im Januar deutlich gegen die Pläne geäussert, das Verbot für den Bau neuer AKWs aufzuheben. Die Delegierten der FDP Schweiz verabschiedeten einen Monat später einen Kompromiss, der den Bau neuer AKWs nicht ausschliesst, jedoch auch nicht explizit fordert. Und auch den Aargauerinnen und Aargauern ist die Atomkraft lieb: Sie haben die Energiestrategie 2050 als einer von nur vier Kantonen mit knapp 52 Prozent der Stimmen abgelehnt.

