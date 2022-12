Der Kanton Aargau torpediert eine Solaroffensive der Gewerbler

energiewende «Reine Beamtenmentalität»: Aargauer Gewerbe lanciert eine eigene Solaroffensive – Regierungsrat Attiger torpediert das Vorhaben Der Aargauische Gewerbeverband hat ein Konzept entwickelt, um den Solarausbau auf den Dächern von Gewerbegebäuden zu beschleunigen. Die Bemühungen scheitern allerdings an der Bereitschaft des Kantons, das Vorhaben zu unterstützen. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Das Aargauer Gewerbe bräuchte 15 bis 20 Jahre, um seine Dächer komplett mit Solarpanels auszustatten. Symbolbild: Matthias Jurt

Eine gewisse Wut drückt durch, wenn er spricht.

Urs Widmer referiert seit fast einer Stunde. Sein Glas Mineral hat er kaum angerührt. Der Geschäftsführer des Aargauischen Gewerbeverbands (AGV) verdeutlicht sein Unverständnis und seinen Frust: Auf Initiative des AGV sassen Gewerbler, Bänker, Notaren und Beamten des Kantons über Monate zusammen, um einen Solarausbau auf den Dächern von Gewerbegebäuden zu beschleunigen. Das Projekt war ausgereift. Alle privaten Akteure waren bereit, mitzumachen. Selbst nicht-bürgerliche Parteien unterstützten die Idee.

Urs Widmer, Geschäftsführer vom Aargauer Gewerbeverband. Bild: Alex Spichale

Doch im letzten Moment erhielt Widmer ein Schreiben von Regierungsrat Stephan Attiger, Vorsteher des Departements für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Im Brief, welcher der AZ vorliegt, gibt Attiger dem Vorhaben dann doch eine Absage.

Worum ging es hier genau? Und weshalb torpediert das Baudepartement ein Projekt, an dem seine Leute von Anfang an mitbeteiligt war?

Am Anfang der Geschichte stand der Gewerbeverband, der die fehlende Datenlage zur Kapazität eines Solarausbaus im Aargau auf Gewerbeboden bemängelte. Zwar gibt es Schätzungen des nationalen Solarkatasters sonnendach.ch, in dem jedes Gebäude registriert ist und die jeweilige Eignung zum Aufbau von Photovoltaik angegeben wird. Das genügte Urs Widmer aber nicht:

«Es fehlen verlässliche Grunddaten für Gewerbeliegenschaften im Kanton Aargau.»

Das Präsidium des Gewerbeverbandes entschied, bei der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) eine Studie im Auftrag zu geben.

Zwei Bachelorstudenten in Betriebsökonomie mussten folgende Frage beantworten: Wie lange dauert der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Gewerbe- und Industrieliegenschaften im Kanton Aargau?

Dafür beurteilten sie drei limitierende Kriterien:

Fläche: Wie viele Quadratmeter stehen zur Verfügung? Produktionskapazitäten von Solarpanels im Aargau, in der Schweiz, in Europa. Humankapital: Wie viele Fachkräfte stehen zur Verfügung, um Solarpanels zu installieren?

Sie kamen auf folgende Resultate:

Es gibt im Aargau 20’943 Gewerbedächer mit ca. 6,9 Millionen Quadratmetern, die sich für den Ausbau von Photovoltaik (PV) eignen. In der Schweiz könnten maximal Photovoltaikanlagen für 140 MW erstellt werden, in Europa 6,75 GW. Durch die aktuellen Lieferengpässe muss mit einer Lieferzeit von mehreren Monaten gerechnet werden. Diese PV-Installationen können im Aargau von rund 500 Elektroinstallateuren, Spenglern, Dachdeckern und Zimmerleuten installiert werden, in der Schweiz von rund 7200. Je nach Gebäude ist mit 2 bis 25 Arbeitstagen zu rechnen; mit jeweils 3 bis 6 Fachkräften.

Photovoltaikanlage der Zehnder Group in Gränichen, September 2022. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Alles zusammengerechnet ist die Frage wie folgt beantwortet:

Die Photovoltaik-Kapazität der Gewerbeflächen im Kanton Aargau wird erst in 15 bis 20 Jahren ausgeschöpft sein.

Das ist lange. Und dieser Zeitplan kann erst eingehalten werden, wenn sich alle Gewerbler darum bemühen, so schnell wie möglich Solarpanels auf ihren Dächern zu montieren. Eine Umfrage der FHNW bei den Mitgliedern des Gewerbeverbandes zeigt, dass 41 Prozent der Befragten eine Solar-Anlage in den kommenden fünf Jahren planen und 34 Prozent sich dies noch überlegen.

Dass viele zögern, hat für den Gewerbeverband einfache Gründe: Im Moment müssen bei Gewerbeliegenschaften bei Hypotheken mindestens 40 Prozent Eigenmittel bereitgestellt werden. Diese Liquidität werde im Moment aber für wichtigere Bereiche gebraucht, etwa beim Lageraufbau wegen der Lieferengpässe, als Reserve aufgrund der unsicheren Zeiten oder sie werde durch die Inflation reduziert.

Die im August 2022 eingebaute Photovoltaikanlage der Raiffeisenbank in Niederrohrdorf. Bild: Valentin Hehli

Deshalb schlug der Gewerbeverband eine Idee vor: eine vereinfachte, standardisierte, billigere Solar-Hypothek für die Gewerbler. Die Idee hat eine Vorgängerin: Mehrere Banken bieten bereits für Minergie-zertifizierte Bauten verbilligte Hypotheken an. Die Aargauische Kantonalbank, beispielsweise, mit ihrer «Green Hypothek».

Um das Konzept auf Photovoltaik zuzuschneiden, bildete AGV-Geschäftsführer Widmer im Januar 2022 eine Taskforce, bestehend aus Notaren, Bankern, Vertretern des Gewerbeverbandes und dem Kanton.

Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe liegen der AZ vor. Die erste Erkenntnis ist, dass ein durchschnittliches KMU mit einem Musterdach von 616 Quadratmetern 130'000 Franken für eine PV-Anlage zahlen muss. Dank ihrer Stromkapazitäten kann eine solche Anlage in neun Jahren amortisiert werden.

Die zweite Erkenntnis ist, dass man mit einem juristischen Trick PV-Anlagen deutlich attraktiver machen kann: Indem man den Gewerblern für Aufdachanlagen (also jene, die auf einem Dach angebracht werden, nicht im Dach eingebaut) eine von der Liegenschaft getrennte Hypothek anbietet. Dies reduziert die Prüfungsarbeit, weil nicht mehr das ganze Gebäude in die Risikobetrachtung mit einbezogen werden muss.

An dieser Stelle wollte der Gewerbeverband den Kanton involvieren. Die PV-Hypothek würde einen Eigenmittelanteil von bloss 10 Prozent fordern. Die Bank würde also 90 Prozent der Summe bereitstellen, wobei der Kanton für 10 Prozent davon bürgt. Die Kantonsgarantie ist auf zehn Jahre beschränkt – was genügt, um die PV-Anlage zu amortisieren. Der Kanton würde nur dann zahlen müssen, wenn der Gewerbler zahlungsunfähig wird.

Die Lösung wäre aus der Sicht des Gewerbeverbandes für alle optimal: Die finanzielle Hürde wäre für die KMU erheblich reduziert, das Risiko für die Banken klein, die Eventualität, dass der Staat grosse Summen zahlen muss, gering – weil die Banken trotzdem ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen und keinem kränkelnden Unternehmen Kredit geben würden. Die administrativen Kosten würden dank des standardisierten Verfahrens zwei bis dreimal tiefer ausfallen.

Für eine Testphase fragte der Gewerbeverband beim Kanton an, ob dieser Bürgschaften bis zwei Millionen Franken zustimmen würde. So könnte man abschätzen, wie gross die Nachfrage sei. «Das damit geförderte Investitionsvolumen beträgt 20 Millionen, ohne dass der Kanton Geld ausgeben müsste oder zusätzliche Stellen schafft», sagt Widmer.

Im August dieses Jahr erhält der Gewerbeverband die plötzliche Abfuhr des Regierungsrates. Das BVU sei der Haltung, dass «die empirische Evidenz fehlt, dass das Gewerbe konkret keine Kredite aufnehmen kann, um Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Gebäude zu realisieren».

Für Regierungsrat Stephan Attiger liegen die Hindernisse an anderen Stellen, wie zum Beispiel beim Fachkräftemangel oder bei den unsicheren Rückliefertarifen des Solarstroms.

Sieht keinen Bedarf an der PV-Hypothek: Regierungsrat Stephan Attiger. Bild: Alex Spichale

Was sich aber nicht ganz erschliesst, ist, dass der Kanton nach Versenden dieses Briefes nochmals um eine Überarbeitung bittet, in welcher auch die Speicherkapazitäten von Solarenergie mit einbezogen werden sollen. Der Gewerbeverband erhält auch die Chance, anlässlich der sogenannten «Müllerhausgespräche »das Projekt dem gesamten Regierungsrat vorzustellen.

Wenige Wochen nach der Überarbeitung kommt jedoch eine lapidare Antwort: An der Ansicht der Regierung, das Projekt sei unnötig, habe sich nichts geändert.

«Somit haben wir viel Zeit verschwendet», bemängelt Urs Widmer. Hätte er gewusst, dass der Kanton das Vorhaben so oder so nicht gutheissen würde, hätte der Gewerbeverband andere Wege einschlagen können – eine parlamentarische Motion beim Grossen Rat, beispielsweise. Für ihn erschliesst sich nicht, weshalb der Kanton bei solch niedrigen Risiken nicht bereit sei, das Projekt zu unterstützen:

«Es ist die Beamtenmentalität, die eine innovative Lösung blockiert!»

So innovativ sei die Lösung eben nicht, meint die Regierung. Gemäss externen Experten seien mangelnde Finanzierungslösungen oder finanzielle Hürden nicht das grösste Problem beim Solarausbau, schreibt Mediensprecher Giovanni Leardini auf Anfrage. Gerade beim Gewerbe und dessen tendenziell grösseren Liegenschaften sei die Wirtschaftlichkeit von Solarpanels überdurchschnittlich hoch. Die Abwicklung eines solchen Projektes wäre zudem mit Kosten verbunden:

«Ist das der Steuerfranken wert? Der Regierungsrat denkt nein.»

Für die Regierung sei darüber hinaus eine Sonderregelung für das Gewerbe nicht zulässig aufgrund des Gleichbehandlungsprinzips. Der Regierungsrat ist jedoch durch die Motion des Grünen-Grossrates Thomas Baumann, die als Postulat überwiesen wurde, verpflichtet, ein Konzept für kantonale Darlehen für den Zubau von PV-Anlagen zu entwerfen. «Von einer entsprechenden Umsetzung würden in der Folge dann auch Gewerbetreibende profitieren», sagt Leardini.

Der Gewerbeverband seinerseits ist bereit, das Gespräch an einem runden Tisch wieder aufzunehmen. Sein Präsident, Benjamin Giezendanner, sieht das als die optimale Lösung: «Das wäre für uns ideal. Klar können wir unsere Vertreter im Grossen Rat bitten, eine Motion einzureichen. Das dauert aber wieder. Und die Zeit drängt.»

