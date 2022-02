Energieversorgung «Wir wussten von nichts»: Wie der Bundesrat mit seinen Gaskraftwerk-Plänen für Unmut in drei Aargauer Gemeinden sorgt Die Landesregierung will die Stromversorgung mit Reserve-Gaskraftwerken sichern. Dafür hat er drei potenzielle Standorte im Aargau definiert: Kaiseraugst, Kaisten und Birr. Die Gemeinden wurden darüber aber nicht informiert – das kommt nicht gut an. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

In Birr hat es bereits zwei Gasturbinen, die im Notfall gleich viel Strom wie die Atomkraftwerke Beznau 1 und 2 zusammen liefern könnten. zvg/Admin.ch/Ansaldo Energia

Kaiseraugst, Kaisten und Birr: Diese drei Aargauer Gemeinden gehören zu den 17 möglichen Standorten für ein neues Reserve-Gaskraftwerk. Wie der Bundesrat am Donnerstag bekannt gab, soll die Stromversorgung neben Wasserkraftreserven auch mit zwei bis drei Gaskraftwerken gesichert werden. Diese würden nur im Notfall, wenn ein Engpass droht, für begrenzte Zeit ans Netz gehen.

Die eidgenössische Elektrizitätskommission hat ein Konzept «Spitzenlast-Gaskraftwerk» erarbeitet. Darin steht, dass die Kraftwerke eine Leistung von bis zu 1000 Megawatt haben sollen (zum Vergleich: Die beiden Reaktoren im Kernkraftwerk Beznau kommen zusammen auf 730 Megawatt). Die Kosten sind auf maximal 700 bis 900 Millionen Franken beziffert.

Auch wenn es um die Versorgungssicherheit der Schweiz geht: Die Idee von Gaskraftwerken ist inmitten der Energiewende nicht unumstritten – gerade auch in den Standortgemeinden. Umso wichtiger wäre es, diese von Anfang an in den Prozess einzubinden. Dies ist offenbar bei den Aargauer Gemeinden nicht geschehen.

Gaskraftwerk auf dem Areal, wo das AKW Kaiseraugst geplant war?

Einer der möglichen Standorte ist Kaiseraugst – vorgesehen ist das Areal Asphard oder «Aurica»-Areal, wo einst ein Atomkraftwerk geplant war. In der Gemeinde zeigt man sich überrascht von den bundesrätlichen Plänen. «Wir wurden nicht informiert», sagt Gemeindepräsidentin Françoise Moser (GLP) auf Anfrage der AZ. Man habe aus den Medien erfahren, dass Kaiseraugst als Standort für ein Gaskraftwerk im Gespräch sei. «Die Kommunikation ist wirklich unglücklich verlaufen», so Moser.

Françoise Moser, Gemeindepräsidentin von Kaiseraugst (GLP). Claus Pfisterer

Man habe am Freitagmorgen schon einige Mails von Einwohnerinnen und Einwohnern bekommen, die fragten, was hier im Gange sei. Moser betont: «Es gibt noch gar keine konkreten Pläne, von der Gemeinde aus ist nichts in Arbeit.»

Man wisse noch nicht einmal, warum der Standort Kaiseraugst als geeignet eingestuft werde, ja in einem «10vor10»-Bericht gar als bester Standort schweizweit genannt worden sei: «Uns fehlt die offizielle Begründung, wie man auf diese Einschätzung kommt. Auch die Kriterien bleiben vage.»

Für die Kaiseraugster Gemeindepräsidentin gilt es nun, sich zu organisieren: «Jetzt müssen wir zuerst schauen, was das alles konkret bedeutet.» Am Montagabend bespreche man das Thema im Gemeinderat. Zudem steht Moser mit der Abteilung Energie des Kantons in Kontakt.

Gemeindeammann von Kaisten: «Nicht einbezogen, nicht informiert»

Ähnlich fällt die Reaktion in Kaisten aus. Auch dort war der Gemeinderat erstaunt, aus den Medien zu erfahren, dass Kaisten als potenzieller Standort im Gespräch ist: «Wir waren sehr überrascht, weil wir nicht in die Diskussion darüber einbezogen und auch nicht vorgängig über die Eckdaten informiert wurden», sagt Gemeindeammann Arpad Major (FDP).

Arpad Major, Gemeindeammann von Kaisten (FDP). zvg

Man habe keine Informationen über den genauen Standort, die Grösse, die Umweltverträglichkeit und den Betreiber eines möglichen Kraftwerks. «Diese Angaben fehlen uns für eine fundierte Einschätzung», so Major. So sei es auch schwer, die Akzeptanz eines solchen Projektes in Kaisten abzuschätzen. Der Gemeindeammann sagt:

Was die Akzeptanz von Gaskraftwerken im Allgemeinen betrifft, sei die Bevölkerung sicherlich geteilter Meinung: «Es ist ein Abwägen zwischen der Sicherheit der Stromversorgung auf der einen Seite und dem hohen CO 2 -Ausstoss einer solchen Anlage auf der anderen Seite.»

Vorstoss im Grossen Rat lancierte die Debatte über den Standort Birr

Anders präsentiert sich die Ausgangslage in Birr, dem dritten potenziellen Standort im Aargau. Hier stünde mit dem Testzentrum für Gasturbinen der Ansaldo Energia schon eine fertige Infrastruktur zur Verfügung. Die beiden Gasturbinen könnten in etwa so viel Strom liefern wie die beiden Reaktoren des AKW Beznau zusammen.

Die Idee, das Ansaldo-Werk als Kapazitätsreserve zu nutzen, ist hochaktuell: Vor einem Monat reichten sechs Grossrätinnen und Grossräte einen Vorstoss ein, der genau dies prüfen lassen will. Die Antwort des Regierungsrates steht noch aus. Klar ist aber, dass die Debatte mit Bekanntwerden der bundesrätlichen Pläne nun definitiv lanciert ist.

In Birr lautet das Motto: «Lieber unser Strom als gar kein Strom»

Auch in Birr selbst. Dass es hier schon bewilligte, fertige Anlagen hat, dürfte ein solches Projekt wesentlich vereinfachen. Das bestätigt Gemeindeammann René Grütter (parteilos):

René Grütter, Gemeindeammann von Birr (parteilos). zvg

Deshalb würde er eine Nutzung der Ansaldo-Gasturbinen als Reservekraftwerk unterstützen, obwohl er persönlich «kein grosser Fan von Gaskraftwerken» sei.

Wie es um die Akzeptanz in der Bevölkerung steht, kann Grütter schwer beurteilen. Er schätzt die Stimmung aber verhalten positiv ein – nach dem Motto: Lieber unser Strom als gar kein Strom. «Ich denke, als Notüberbrückung wäre die Akzeptanz da, sicherlich eher als für einen dauerhaften Betrieb», sagt Grütter. Man müsse aber auch an anderen Standorten planen und weitere Varianten entwickeln.

