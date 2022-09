Dunkle Schaufenster? Wie das Aargauer Gewerbe Strom spart

Energieversorgung Machen die Läden die Schaufenster dunkel? Wie das Aargauer Gewerbe auf Appelle zum Stromsparen reagiert Der Bund ruft zum Stromsparen auf und nimmt damit jeden und jede in die Pflicht – von der Einzelperson bis zum Grosskonzern. Auch Gewerbler sind gefordert, ihren Beitrag zur Energiesicherheit zu leisten. Wie lösen sie das? Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Bei einigen brennt Licht, bei anderen nicht: Schaufenster in der Aarauer Altstadt. Fabio Baranzini

Das Schaufenster von Bernheim ist hell erleuchtet, ebenso die Leuchtreklame. Gegenüber ist die Schaufensterpuppe von Metro dank der Spots gut sichtbar. An anderen Orten sind die Gassen in der Aarauer Altstadt aber ziemlich finster. Die Filiale von Vero Moda ist bis auf einen Kasten verdunkelt, jene von Only auch.

Der nächtliche Spaziergang durch die Aarauer Altstadt zeigt, dass es keinen einheitlichen Umgang des Gewerbes bei der Schaufensterbeleuchtung nach Ladenschluss gibt. Dabei läge es auf der Hand, nachts die Schaufenster dunkel zu machen, um Strom zu sparen.

Schliesslich ruft der Bund zum sparsamen Umgang mit Energie auf, um eine Notstromlage im Winter abzuwenden. Bundesrätin und Energieministerin Simonetta Sommaruga appelliert gar an Einzelpersonen, zu zweit zu duschen oder den Deckel beim Wasseraufkochen aufzusetzen.

Bernheim-Leuchtschilder sind am Abend noch an. Fabio Baranzini

«Ein Schaufenster ist wie ein Werbeplakat»

«Ein Schaufenster ist wie ein Werbeplakat», sagt David Gygax vom gleichnamigen Uhren-und Schmuckladen. Deshalb kommt es für ihn nicht in Frage, die Lichter nach Ladenschluss generell zu löschen. Die Branche sei just aus der Coronakrise herausgekommen, und jetzt sei sie mit steigenden Energiepreisen, Inflation und drohender Rezession erneut gefordert.

David Gygax weiss zwar nicht, ob die Beleuchtung zu seinem Umsatz beiträgt. Er will dennoch vorsichtig vorgehen: «Wir mussten in den letzten zwei Jahren vier Monate schliessen, einmal gar an Weihnachten. Wenn Sie mir vor drei Jahren gesagt hätten, wie die Coronakrise ablaufen würde, hätte ich niemals geglaubt, dass das irgendjemand geschäftlich überlebt. Ich will in dieser Situation keine Experimente machen und dann merken, dass es mir den Umsatz halbiert hat.»

Es sei indes längst schon so, dass das Licht nicht die ganze Nacht brennt. Sicherheitsrollläden gehen am Abend zu einer bestimmten Zeit runter, dahinter wird alles gelöscht. Den Zeitpunkt könnte Gygax zum Stromsparen diesen Winter um eine Stunde vorverschieben. Er verschweigt allerdings präzisere Uhrzeiten, aus Sicherheitsgründen.

Licht kann auch Sicherheit bedeuten

Beleuchtung diene auch der Sicherheit der Mitarbeitenden, die sich nach Ladenschluss noch im Geschäft aufhalten. Er will sie nicht exponieren.

Licht- und Schattenspiel in der Altstadt. Fabio Baranzini

Dafür hat Gygax vor einiger Zeit die Beleuchtung auf LED-Lampen umgestellt. Das habe den Stromverbrauch um die Hälfte reduziert. Die Lampen gäben genug Wärme ab, sodass der Uhren- und Schmuckladen kaum geheizt werden müsse.

Mit der Sicherheit argumentiert auch Ursula Huber von der Buchhandlung Kronengasse, die ihre Bücher auch nach Ladenschluss beleuchtet: «Wir sind an einer Ecke in der Altstadt. Wenn es bei uns ganz dunkel wird, könnte es sein, dass gewisse Leute Sachen draussen deponieren oder sogar an die Fassade pinkeln.»

In der Buchhandlung brennt allerdings nicht die ganze Nacht das Licht: Eine Zeituhr reguliert und schaltet die Beleuchtung für mehrere Stunden aus. Das Umstellen auf LED im Jahr 2019 ermögliche zudem beträchtliche Stromeinsparungen.

«Vielleicht nimmt es Kunden umso mehr wunder, wie es bei Tageslicht aussieht»

Das Wohler Kleidergeschäft Mazzotta, spezialisiert auf Herrenmode, hat sich entschieden, nach Ladenschluss das Licht ganz zu löschen, im Schaufenster wie auch im Laden. «Wir müssen reagieren und auch unseren Beitrag leisten», findet Lorena Iuliano, die Geschäftsführerin. Das ermögliche auch, Kosten zu sparen.

Sie fürchtet keinen negativen Einfluss auf ihren Umsatz. «Vielleicht nimmt es Kunden umso mehr wunder, wie es bei Tageslicht aussieht, wenn sie nachts beim Vorbeilaufen nichts sehen», sagt sie und lacht.

Der Schuhladen Bonehead mit Filialen in Zofingen und Aarau schaltet ab dem 1. Oktober die Schaufensterbeleuchtung um Mitternacht aus.

«Schaufensterbeleuchtungen sind wie ein Plakat», sagt ein Aarauer Geschäftsführer. Fabio Baranzini

Weniger Spaziergänge durch die Badener Gassen?

In der Badener Altstadt haben Geschäfte ebenfalls Massnahmen ergriffen: So will das Modegeschäft Ledergerber die Beleuchtung der Schaufenster zeitlich einschränken. Das administrative Team lässt kein unnötiges Licht brennen und schaltet alle Geräte am Abend aus, die Lampen sind bereits alle LED, erklärt Susan Haller, Leiterin Marketing beim Unternehmen.

Sie zeigt sich im Gegensatz zu Mazzotta in Wohlen besorgter: «Wenn die Schaufenster am Abend dunkel sind, wird der Anreiz auf einen Spaziergang durch die Gassen wohl schon kleiner werden. Ob wir damit Umsatzeinbussen generieren, ist abzuwarten und schwierig zu prognostizieren.»

«Velopneus von Hand zu pumpen, geht halt länger»

Die Massnahmen seien beschlossen worden, weil alle gemeinsam dazu beitragen müssten, den Energieengpass zu meistern, sagt Ruedi Speckert, Geschäftsführer von Velo Müller, dem Velogeschäft am Cordulaplatz in Baden. Ab Oktober will er Strom sparen. «Vielleicht hören wir nicht mehr den ganzen Tag Radio», mutmasst er etwa. Das Schaufenster stelle ohnehin von selbst ab nach Feierabend. Die draussen aufgestellten Velos werden am Abend eingeräumt, die Aussenbeleuchtung dann entsprechend ausgeschaltet.

Allerdings erkennt er auch Grenzen:

«Wir können kleinere Dinge unternehmen, aber grössere halt nicht. Kompressoren müssen wir laufen lassen, damit die Kunden ihre Pneus aufpumpen können.»

Er witzelt: «Wir könnten zwar auf Handarbeit umstellen, aber das geht dann einfach länger.» Die alten Neonröhren sind schon längst durch LED-Röhren ersetzt worden, «die brauchten auch Strom wie verrückt». Elektrovelos könnte man ebenfalls weniger laden, aber die müssen funktionieren, wenn die Kunden sie testen wollen.

Man könnte auch tagsüber das Licht im Laden nicht die ganze Zeit brennen lassen, sagt Speckert. Allerdings befürchtet er dann, dass die Leute meinen, das Geschäft sei zu. «Ich muss halt ausprobieren.»

«Es ist gar nicht nötig, nachts zu beleuchten»

Bei der Papeterie Jäger in Frick brennt seit dem 1. September das Licht nachts nicht mehr, sagt eine Verkäuferin am Telefon. Das Geschäft hat seit diesem Monat einen neuen Geschäftsführer, der das in Absprache mit den Mitarbeitenden beschlossen hat:

«Wir sind zum Schluss gekommen, das es gar nicht nötig ist. Wir schliessen um 18 Uhr und dann ist das Licht aus.»

Dunkle Gassen drücken auf die Stimmung, glaubt der Gewerbeverein Baden. Fabio Baranzini

Gewerbevereine überlassen es der Eigenverantwortung

Dass Geschäfte keine einheitliche Politik verfolgen, hat System: Gewerbevereine setzen explizit auf Eigenverantwortung. Alfredo Biffi, Geschäftsführer der Citycom Baden, sagt etwa: «Von unserer Seite wird es keine Weisung geben. Wir überlassen das den Geschäften und jedem Einzelnen.»

Gemäss Heinz Oftinger vom Gewerbeverein Oberes Fricktal sei «die Zeit der Showbeleuchtungsorgien schon lange vorbei». Man wolle aber nicht «unsichtbar sein oder die Sicherheit in der Finsternis gefährden». Alfredo Biffi glaubt seinerseits, dass «dunkle Gassen und Plätze auf die Stimmung der Passanten drücken und das Einkaufsverhalten negativ beeinflussen können».

Beim Gewerbeverein Wettingen hat man ebenfalls keine Empfehlung gemacht, wie Präsident Stefan Biedermann erklärt. Der Verein hat allerdings einen Informationsanlass organisiert, an dem Energieexperten über Sparmassnahmen informiert haben.

«Ein Zeichen des Überflusses»

Marcel Suter von der Altstadtvereinigung ist leicht anderer Meinung als die Gewerbeverbände, auch wenn er im Vorfeld betont, es sei eine «sehr persönliche Sache». Er selber denke aber nicht, dass Beleuchtungen nachts existenziell wichtig seien für das Einkommen des Gewerbes. «Ich bin generell der Meinung, ob Energiekrise oder nicht, dass Läden ab 22 Uhr nicht mehr beleuchtet sein sollten.» Und weiter:

«Es ist schon ein Zeichen des Überschusses und Überdrusses, dass unter der Woche in den Städten so viel Licht brennt.»

