Gemeinde Birr fordert Entschädigung für Reservekraftwerk

Energieversorgung Gemeindeammann von Birr fordert Entschädigung für Ölkraftwerk Ein Notkraftwerk in Birr, das wohl mit Öl betrieben wird, soll im Winter eine allfällige Stromlücke überbrücken. Das hilft der Landesversorgung, ist aber schädlich für Mensch und Umwelt. Gemeindeammann René Grütter rechnet damit, dass die Bauarbeiten noch diesen Monat beginnen. Seine Gemeinde bietet Hand beim Projekt, doch sie soll nicht leer ausgehen. Noemi Lea Landolt 1 Kommentar 05.09.2022, 17.40 Uhr

Acht mobile Turbinen werden auf das Areal von General Electric in Birr aufgebaut. Sie sollen Notstrom liefern und mit Gas, Öl und Wasserstoff betrieben werden können. Umweltfreundlich ist das nicht. Michael Küng

Seit Freitag steht fest: In Birr auf dem Areal von General Electric (GE) wird ein Reservekraftwerk aufgebaut. Der Bund beschafft bei der Firma GE Gas Power acht mobile Gasturbinen, die bei einer allfälligen Stromlücke insgesamt gegen 250 Megawatt Leistung liefern könnten. Das entspricht einem Viertel der Leistung des AKW Leibstadt. Die Turbinen können neben Gas auch mit Öl oder Wasserstoff betrieben werden.

Abgesehen vom Standort sind viele Details noch unklar. Zum Beispiel die Regelungen für den Aufbau und die Vorbereitungsarbeiten sowie für die Inbetriebnahme und den Betrieb selbst. Diese werden in einer Verordnung verankert, über die der Bundesrat Mitte September entscheiden wird.

René Grütter, Gemeindeammann von Birr. zvg

Der Birrer Gemeindeammann René Grütter hat bereits einen Entwurf dieser Verordnung gesehen. «Es gibt schon ein paar Sachen, über die wir noch reden müssen», sagt er. Vor allem die Frage nach der Entschädigung sei noch nicht geklärt.

«Wir sind klar der Meinung, dass wir als Gemeinde für die ganze Unbill entschädigt werden müssen.»

Es gehe nicht darum, reich zu werden, stellt René Grütter klar. «Aber für ein Wasserkraftwerk werden auch Wasserzinsen bezahlt.» Deshalb sei für den Gemeinderat klar, dass es auch für das Reservekraftwerk, das Lärm verursacht und die Luft verschmutzt, eine Entschädigung brauche. In Form einer Grundpauschale oder einer Abgabe pro Kilowattstunde.

Bisher keine kritischen Rückmeldungen

In der Gemeinde schlage das geplante Notkraftwerk noch keine hohen Wellen, sagt René Grütter. Es seien bisher keine kritischen Rückmeldungen aus der Bevölkerung eingegangen. Womöglich sehen es die Birrerinnen und Birrer angesichts eines drohenden Strommangels ähnlich wie ihr Ammann:

«Lieber schmutziger Strom aus Birr, als gar kein Strom.»

René Grütter hofft, dass das Notkraftwerk, wenn es denn gebraucht wird, so lange wie möglich mit Gas und nicht mit Öl betrieben werden kann. «Und sonst müssen wir halt in den sauren Apfel beissen», sagt er. Dem Gemeinderat sei vor allem wichtig, dass die Lärmbelastung in umliegenden Wohnquartieren so gering wie möglich ausfällt und Ruhezeiten eingehalten werden.

Auch der Regierungsrat verlangt flankierende Massnahmen, um negative Auswirkungen wie Lärm, Luftverschmutzung und Treibhauseffekte zu minimieren. Es sei wichtig, den Einsatz des Kraftwerks auf ein Minimum zu beschränken.

Infoveranstaltung Ende September geplant

René Grütter sagt, das Baugesuch werde wohl in den nächsten Tagen eingereicht. Dann müsse es schnell gehen. Er rechnet damit, dass die Bauarbeiten Ende September oder spätestens Anfang Oktober starten, damit das Kraftwerk Mitte Februar einsatzbereit ist.

Ende September, wenn das Bewilligungsverfahren abgeschlossen ist und der Bundesrat die Verordnung verabschiedet hat, wird eine Infoveranstaltung von Bund, Kanton und Gemeinde für die Bevölkerung stattfinden.

1 Kommentar Marcel Müller vor 2 Minuten 1 Empfehlung Mit Oel Strom produzieren ? Jetzt habe ich meine Oelheizung rausgeworfen und jetzt soll mit Oel Strom produziert werden ? Das ist ja schon Kafka in Reinkultur ! 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen