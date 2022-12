Der Kanton Aargau will nicht mehr Axpo-Aktien kaufen

Energiekonzern Eine Milliarde Kosten für wenig Nutzen? Regierungsrat wehrt sich gegen mehr direkte Einflussnahme bei Axpo Der Regierungsrat hat noch vor Weihnachten zwei Postulate und eine Motion des Grossen Rates zur Axpo beantwortet. Er erklärte sich bereit, grundsätzlich zu prüfen, ob der kantonale Strombedarf priorisiert werden könnte. Den Vorschlag, mehr Aktien des Konzerns zu kaufen, winkt er allerdings ab. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Die Axpo betreibt unter anderem das Kernkraftwerk Beznau, im Aargau. Keystone

Der Kanton Aargau besitzt direkt und indirekt rund 28 Prozent der Stromgesellschaft Axpo. In eigener Hand hält er 13,975 Prozent der Aktien, während der Energieversorger AEW, der gänzlich dem Kanton gehört, 14,026 Prozent besitzt.

Dass der Aktionariat der Axpo, das zu 100 Prozent an verschiedene Kantone und Kantonswerke der Nord- und Ostschweiz gehört, so verzettelt ist, sei zu kompliziert und verunmögliche eine korrekte Kontrolle des Unternehmens durch die Kantone, findet die aargauische GLP.

Kanton soll Anteil der AEW kaufen

Ihre Ende September unterbreitete Motion verlangt deshalb, dass der Kanton die AEW Aktien übernimmt, was aus wettbewerbstechnischer Sicht auch logischer wäre – schliesslich sei die Beteiligung der AEW an die Axpo eine Reliquie aus der Zeit vor der Strommarktliberalisierung, als die AEW den Strom, den sie nicht selber produziert, direkt bei der Axpo beziehen musste.

Der Regierungsrat beantragt den Grossen Rat, die Motion abzulehnen. Zunächst sei überhaupt nicht ersichtlich, inwiefern eine komplett direkte Beteiligung des Kantons das Mitspracherecht erhöhen würde und die Kontrolle verbessere. Die AEW und der Kanton stimmen sich jeweils ab und ziehen stets am gleichen Strang.

Zu teuer, findet der Kanton

Darüber hinaus ergibt sich daraus kein finanzieller Nutzen: Die Axpo hat in den letzten zehn Jahren nur an zwei Dividenden ausbezahlt, dieses Jahr haben die Aktionäre aufgrund der Liquiditätsprobleme des Unternehmens auf Dividenden verzichtet. Darüber hinaus müsste der Kanton die Aktien der Axpo an die AEW teuer einkaufen: Die Regierung rechnet mit einer knappen Milliarde Franken.

Der Kanton hat vor Weihnachten zwei weitere Postulate zum Thema der Axpo beantwortet. Beide von den SP und den Grünen eingereicht, fordern sie grundsätzlich Ähnliches: Sie wollen Liquiditätsengpässe, wie sie die Axpo dieses Jahr erlebte und deshalb einen Rettungsschirm von vier Milliarden des Bundes beantragte, verhindern.

Die Besitzerkantone sollen mehr von der Axpo profitieren

Auch wollen sie, dass die Besitzerkantone und deren Stromverbraucher vermehrt von der Stromproduktion der Axpo profitieren. Dabei orientieren sie sich an die Zeit vor der Strommarktliberalisierung im Jahr 2009: Damals waren die Kantonswerke verpflichtet, bei der Axpo zu festen Tarifen ihren Strom zu beziehen.

Heute verkauft der grösste Energiekonzern der Schweiz einen grossen Teil seiner Produktion an der Strombörse. Das bedingt, dass die Axpo die Garantierung von Sicherheitsleistungen erbringen muss. Diese generieren bei den aktuellen Marktpreisen im freien Markt einen enormen Liquiditätsbedarf.

Kanton ist kritisch – will jedoch weiter prüfen

Fortan sollen die Kantonswerke den Strom, den sie zusätzlich zur Eigenproduktion einkaufen, primär bei der Axpo zu bevorzugten Tarifen erwerben. Profitieren sollen Kunden mit Jahresverbrauch unter 100'000 Kilowattstunden – also sämtliche Haushalte, die ihren Stromanbieter nicht frei wählen können. Dabei ist primär die inländische Produktion, beim Postulat der Grünen gar die aus nachhaltigen Quellen, betroffen.

Der Kanton hält in seiner Antwort fest, dass er eine Prüfung solcher Anliegen weiter anstreben will. Er sieht jedoch grosse Hindernisse bei der Umsetzung der beiden Postulate. Zunächst stelle die Verpflichtung der Axpo, die Kantonswerke der Besitzerkantone zu bevorzugen, einen Widerspruch zu den Statuten des Unternehmens, das marktorientiert und gewinnorientiert wirtschaften soll. Zudem stelle sich aus rechtlicher Ebene die Frage, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Wettbewerbsrecht und der Gleichbehandlung der Kantone, die nicht im Aktionariat der Axpo sind.

