Heizöl boomt trotz hoher Preise im Aargau

Das Geschäft mit Heizöl boomt trotz hoher Preise – und macht Aargauer Lieferanten zu schaffen Viele Bestellungen erreichen die Aargauer Heizöllieferanten momentan. Dies trotz hoher Ölpreise und unter anderem dank Zweistoffbetrieben. Doch die Lieferanten freut das nur bedingt.

Auch Öllieferanten haben auch lieber tiefere Preise. Bild: ZVG

Gaskrise hin oder her. 42 Prozent aller Aargauer Haushalte heizen nach wie vor noch mit Öl. Und die Preise sind, genauso wie für Gas, stark angestiegen: Im Oktober 2021 zahlte man bereits über 95 Franken pro Liter, also weit mehr als die rund 65 Franken im Oktober 2020. Am

7. Oktober 2022 beträgt der Marktpreis für Heizöl 175,07 Franken.

Das ist zwar tiefer als die Rekordwerte von mehr als 180 Franken, die im März galten, als wenige Wochen zuvor der Ukrainekrieg ausbrach. Die Preise haben Auswirkungen für Heizöllieferanten – die nicht unbedingt erfreut sind.

So sagt Sandro Graf, Leiter Energie und Entsorgung bei der Voegtlin-Meyer AG aus Windisch: «Es ist schlecht, wenn die Preise so hoch sind.» Auch Roger Wirth, Geschäftsführer der Oel-Hauser mit Sitz in Wädenswil, beteuert: «Wir haben viel lieber tiefere Preise.» Der Kunde sei bei niedrigen Preisen kauffreudiger und fülle seinen Tank auf, während bei hohen Preise nur Teilmengen bestellt werden, was zur Folge habe, dass die Lieferanten dieselbe Liegenschaft mehrmals anfahren müssten.

Hohe Preise können zu Liquiditätsproblemen führen

Es gibt aber auch einen anderen Grund, weshalb hohe Preise die Arbeit der Heizöllieferanten erschweren: Sie müssen die Ölmengen, die die Kunden einkaufen, vorbestellen. In dieser Zeit müssen sie viel Geld investieren und auf die Zahlungen der Kunden nach der Lieferung abwarten. Das bedingt in Zeiten von hohen Heizölpreisen sehr hohe Liquiditätskapazitäten. «Bei starken Preisen steigern wir unsere Marge nicht», sagt Sandro Graf.

Die Preise sind 2022 unter anderem auch wegen der Erhöhung der Abgabe pro Tonne CO 2 gestiegen. Sie beträgt aktuell inklusive Mehrwertsteuer 6.85 Franken pro 100 Liter. «Aus meiner Sicht als Heizölhändler ist eine solche Erhöhung natürlich eine Katastrophe», sagt Graf.

Marco Büchli, Abteilungsleiter für Treibstoffe und Heizöl bei der Oel-Brack in Hunzenschwil, erwägt angesichts der Strom- und Gaskrise einen möglichen Sinneswandel: «Die spektakuläre politische Eskalation im letzten Halbjahr mit all ihren Auswirkungen hat nun einiges relativiert: Vielleicht wird in Zukunft wieder vermehrt in Grautönen argumentiert statt im bisherigen Schwarz-Weiss-Schema.» Sprich: Vielleicht wird Heizöl weniger dämonisiert wegen seiner schlechten CO 2 -Bilanz.

Zweistoffbetriebe haben auf Öl umgestellt

Trotz CO 2 -Abgaben und hoher Preise stellen alle Heizöllieferanten fest, dass sich ihre Kunden für den Winter vorbereiten. Entsprechend strömen die Bestellungen ein. Folgt man dem Ratschlag dieser Unternehmen, sei das auch gut so: Alle angesprochenen Heizölhändler sagen, man solle sich für die gesamte Heizsaison eindecken. Weil die Lieferfristen momentan länger seien als in anderen Jahren.

Voegtlin-Meyer nennt auch einen anderen Grund, weshalb das Geschäft aktuell boomt: Die Grosskunden mit Zweistoffheizungen, die normalerweise eher mit Gas heizen, hätten nun umgestellt und füllten ihre Tanks mit Heizöl. Entsprechend habe sein Unternehmen momentan extrem viel Arbeit.

Spart nun die Bevölkerung auch Öl?

Heizölkunden blieben vom Sparappell des Bundes bis jetzt verschont: Vor allem Gasheizungen sollen sparsam eingesetzt und der Stromverbrauch reduziert werden. Dennoch geht Sandro Graf davon aus, dass aber auch Ölkunden ihren Energieverbrauch sinken werden. Marco Büchli von Oel-Brack glaubt ebenfalls, dass seine Kunden durch die aktuelle Krise animiert werden, was für ihn eine «positive Entwicklung ist und meiner Meinung nach auch höchste Zeit».

Solche Schwankungen dürften für die Voegtlin-Meyer AG im Toleranzbereich des Unternehmens liegen. Nur Roger Wirth von Oel-Hauser glaubt nicht daran: «Wer hat nicht schon gerne wohlige Wärme zu Hause? Zudem ist Heizöl im Gegensatz zu Erdgas und Strom immer verfügbar.»

