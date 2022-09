Energieverbrauch Wie viel Strom sparen die Menschen im Aargau? Effekt der Sparkampagne des Bundes ist kaum messbar Eine Umfrage bei Energieversorgern im Kanton zeigt: In den ersten zwei Septemberwochen 2022 wurde leicht weniger Strom verbraucht als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ob dies ein Effekt des Sparaufrufs des Bundes ist, lässt sich nicht sagen. Mehrere Firmen können zudem den Verbrauch ihrer Kundschaft kurzfristig nicht messen. Mark Walther und Fabian Hägler Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Wie viel Strom wird im Aargau gespart? Diese Frage lässt sich drei Wochen nach dem Start der Bundeskampagne nicht seriös beantworten. Symbolbild: Keystone

Die Menschen in der Schweiz interessieren sich fürs Stromsparen. In den letzten Wochen wurde auf Google so häufig nach diesem Begriff gesucht wie noch nie in den letzten zehn Jahren. Das dürfte den Bundesrat freuen, der seit Ende August zum Energiesparen aufruft. Ob die Leute die Tipps, die sie online finden, auch tatsächlich umsetzen, ist allerdings unklar. Ein Grund dafür ist der Rückstand der Strombranche in der Digitalisierung.

Die AZ hat bei mehreren Energieversorgern in der Region nachgefragt, ob der Aufruf des Bundes zum Stromsparen bereits Wirkung zeigt. Ihre Antworten lassen sich in etwa so zusammenfassen: Bei manchen hat sich der Stromverbrauch nicht verändert. Für andere ist es für eine Bewertung zu früh – und wieder andere sind nicht in der Lage, Aussagen über den Stromverbrauch zu machen.

AEW Energie AG verzeichnet bisher keine Änderung beim Verbraucht

Der grösste Energieversorger des Kantons, die AEW Energie AG, hat bislang keine Veränderung des Verbrauchs verzeichnet. Für ein Urteil dürfte es aber noch zu früh sein. Sobald die Heizperiode beginne, würden sich allfällige Sparbemühungen der Bevölkerung deutlich bemerkbar machen, schreibt Mediensprecherin Silvia Geissmann auf Anfrage. Sie weist ausserdem darauf hin, dass der Stromverbrauch von vielen Faktoren abhängt, beispielsweise den Temperaturen.

Die Daten von Grosskunden mit einem jährlichen Stromverbrauch von mehr als 100’000 Kilowattstunden kann die AEW über eine sogenannte Lastgangmessung auswerten. Sollte der Bundesrat in einer Mangellage den Stromverbrauch für Grossverbraucher beschränken, könnte die AEW so auch kontrollieren, ob sich ein Unternehmen an die Kontingente hält.

Bei Haushalten lässt sich der Verbrauch zeitnah und aus der Ferne bestimmen, wenn sie einen intelligenten Zähler (Smart Meter) installiert haben. Dies mache die AEW jedoch nicht systematisch, schreibt Geissmann. Bislang hat der kantonseigene Energieversorger rund 30 Prozent der konventionellen Zähler durch Smart Meter ersetzt.

SWL Energie Lenzburg: Noch kein signifikanter Unterschied

Gian von Planta, GLP-Grossrat und Energiepolitiker, ist beruflich als Leiter Anlagen und Netze beim Lenzburger Energieversorger SWL AG tätig. Er hat den Verbrauch zwischen dem 1. und dem 15. September für die Jahre 2021 und 2022 verglichen und sagt:

«Wir können noch keinen

signifikanten Unterschied feststellen. Dies gilt sowohl für Grosskunden

als auch für Privatkunden.»

Im vergangenen Jahr lag der Bezug der SWL Energie AG vom Vorlieferanten in den beiden ersten Septemberwochen bei 4,17 Gigawattstunden (GWh), dieses Jahr waren es mit 4,15 GWh etwas weniger. Von Planta sagt, die Temperatur und die Sonnenscheindauer könnten erheblichen Einfluss auf die Vergleichbarkeit der Zahlen haben, insbesondere bei Privatkunden.

Die Temperatur wirkt sich auf den Einsatz von Widerstandsheizungen und Wärmepumpen aus: Weil der Herbst bisher warm war, wurde weniger geheizt. Je nach Sonnenscheindauer ist zudem der Ertrag von privaten Fotovoltaikanlagen verschieden hoch – und der Eigenverbrauch der Besitzer erscheint laut von Planta in keiner Statistik.

Eniwa-Sprecherin: «Rückschluss auf Sparkampagne wäre unseriös»

Andrea Portmann, Sprecherin des Energieversorgers Eniwa im Grossraum Aarau, spürt in der Wirtschaft und bei Privaten die Bereitschaft, sich mit dem Thema Sparen aktiv auseinanderzusetzen. Dies dürfte gemäss ihrer Einschätzung mit den steigenden Energiekosten und mit dem Sparaufruf des Bundes zusammenhängen. Portmann sagt aber:

«Ein Rückschluss auf die Sparkampagne ist momentan aufgrund der kurzen Zeit nicht möglich und wäre unseriös.»

Auch der Vergleich des Verbrauchs der ersten zwei Septemberwochen mit dem Vorjahr sei wenig aussagekräftig. Je nach Witterung und Zahl der Heiztage sowie dem Verlauf der Covid-19-Krise seien die Zahlen sehr unterschiedlich.

IB Wohlen AG: 1,1 Prozent weniger Strom bezogen

Laut Ruedi Haenni, Bereichsleiter Kommunikation der IB Wohlen AG, machen sich viele Leute Gedanken zu ihrem Energieverbrauch. Dies zeige sich bei Rückmeldungen der Kundschaft und Anfragen bei der Energieberatung der IBW. Für konkretere Aussagen sei es jedoch zu früh, dafür fehlten die verlässlichen Daten, sagt Haenni.

«Auch eine Aussage über die an unsere Kundinnen und Kunden gelieferte Strommenge können wir nicht machen.» Dazu wäre eine umfassende Ablesung der Zähler ausserhalb der Rechnungsperiode und aus Datenschutzgründen die Zustimmung aller Kundinnen und Kunden nötig. Dennoch kann Haenni einen Vergleichswert nennen:

«In den vergangenen zwei Wochen hat die IBW 1,1 Prozent weniger Strom über das vorgelagerte Netz bezogen als in der Vergleichsperiode im Vorjahr.»

Diesen Rückgang allein als Folge der Energiesparkampagne zu betrachten, wäre jedoch nicht statthaft, denn dieser Wert hänge von einer Vielzahl von Faktoren ab. Neben der Solarproduktion und der Witterung gelte es zu beachten, «dass 2021 vermutlich noch mehr Menschen im Homeoffice arbeiteten als in diesem Jahr».

Energie Wettingen: Leicht weniger Strom geliefert als letztes Jahr

«Den Effekt einer Sparkampagne mittels empirischer Daten zu bewerten, ist generell anspruchsvoll», sagt Guido Hüni, Geschäftsführer der Energie Wettingen AG. Der Vergleich der beiden ersten Septemberwochen in unterschiedlichen Jahren habe für sich alleine keine Aussagekraft, sagt Hüni, liefert auf Anfrage aber dennoch Zahlen.

Er hat für die AZ die Stromlieferung vom 4. bis 18. September in den Jahren 2021 und 2022 verglichen. Diese zeigt, dass Energie Wettingen im letzten Jahr in diesem Zeitraum 2,998 GWh lieferte, im laufenden Jahre waren es 2,859 GWh. Der Geschäftsführer betont aber:

«Die Differenz von 4,6 Prozent liegt im Rahmen der statischen Abweichung und kann nicht eindeutig einem Spareffekt zugeordnet werden.»

Was sich gemäss Hüni aber klar zeigt, ist eine Sensibilisierung der Kundschaft. «Wir stellen eine relativ grosse Nachfrage nach Stromsparmassnahmen fest, was darauf hindeutet, dass das Bewusstsein dafür stark zugenommen hat.»

Regionalwerke Baden: Nicht flächendeckend Smart Meter installiert

«Der Verbrauchsvergleich der beiden diesjährigen Septemberwochen mit dem Vorjahr ist nicht aussagekräftig», sagt Gilles Tornare, Leiter Marketing der Regionalwerke Baden. Zudem sei es unmöglich, die entsprechenden Zahlen kurzfristig zu ermitteln:

«Bei den Kunden sind nicht flächendeckend Smart Meter installiert, aktuell lesen wir den Verbrauch der Privatkunden alle sechs Monate ab.»

Tornare sagt weiter, er könne noch keine fundierten Aussagen zur Wirkung der nationalen Kampagne nicht-verschwenden.ch machen. Aus seiner Sicht sei die Aktion auch noch zu jung dafür.

Auch weitere angefragte Energieversorger wie die StWZ Energie in Zofingen, die Energie Freiamt AG (EFA) in Muri oder die Energie Oberes Fricktal AG (EOF) können keine Aussagen zur Wirkung der Sparkampagne des Bundes machen. Bei der StWZ ist es aus systemtechnischen Gründen nicht möglich, die Verbrauchswerte zu ermitteln, die EFA publiziert keine detaillierten Informationen zum Stromabsatz während individueller Zeitperioden und die EOF kann einen allfälligen Effekt nicht mit Zahlen verifizieren.

