Umstieg auf Elektroauto: Das müssen Sie wissen

Energieserie (5/5) Umstieg auf Elektroauto: Mit einem Fünfliber fährt er mehr als 150 Kilometer Für seinen Arbeitsweg von Birrhard nach Sins kaufte Adrian Häfeli vor drei Jahren ein Elektroauto. So wie er steigen in der Schweiz viele um. Bei den neuzugelassenen Personenwagen fährt inzwischen nur noch rund die Hälfe ausschliesslich mit Benzin oder Diesel. Livia Häberling Jetzt kommentieren 24.07.2022, 05.00 Uhr

Adrian Häfeli aus Birrhard hat sich vor drei Jahren sein erstes Elektroauto gekauft. Täglich fährt er damit zur Arbeit nach Sins. Bild: Claudio Thoma

Die Beschleunigung hat es ihm am meisten angetan. Adrian Häfeli drückt das Gaspedal durch, lässt das Auto einmal vorwärts schnellen, bremst wieder ab. Die Vorführung findet auf dem Gelände der Firma 3A Composites Core Materials in Sins statt. Dort arbeitet der 59-jährige Maschinenbau-Ingenieur seit März 2019. Einen Monat später, im April, hat er sich sein erstes Elektroauto gekauft.

Adrian Häfeli ist damit in bester Gesellschaft. Elektroautos sind auf dem Vormarsch. Von den 242’263 Personenwagen, die im Jahr 2021 in der Schweiz neu in Verkehr gesetzt wurden, waren 32’033 reine Elektrofahrzeuge – also jedes achte. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Zunahme von 62 Prozent.

Hinzu kamen 54’515 Hybridfahrzeuge, also Autos, die sowohl elektrisch via Batterie als auch mit fossilen Brennstoffen, also mit Benzin oder Diesel angetrieben werden. Hier beträgt das Plus gegenüber 2021 rund 66 Prozent. Und nicht zuletzt hat sich auch der Anteil der sogenannten Plug-in-Hybridfahrzeuge zwischen 2020 und 2021 um 50 Prozent erhöht – auf 21’789 Autos.

Der Vorteil dieser Fahrzeuge ist, dass sie – anders als Vollhybride – an einer Stromquelle vollständig aufgeladen werden können. Die meisten Alltagsstrecken können somit vollelektrisch und emissionsfrei zurückgelegt werden. Der Verbrennungsmotor springt ein, wenn die Batterie leer ist oder weite Distanzen gefahren werden. Insgesamt wurden im Jahr 2021 bereits 45 Prozent der neu in Verkehr gesetzten Fahrzeuge teilweise oder komplett elektrisch angetrieben.

Trotz höherem Kaufpreis fiel die Wahl auf ein Elektroauto

Dass die Testfahrt mit Adrian Häfeli und seinem Renault Zoe auf dem Firmengelände stattfindet, ist kein Zufall. Seine Arbeitsstelle in Sins war letztlich der Grund, dass er sich ein Elektroauto gekauft hat. Den Familienwagen, ein Verbrenner, benötigte seine Frau, die An- und Rückreise mit dem ÖV hätte je anderthalb Stunden gedauert, und die Fahrgemeinschaft, die er mit einem Arbeitskollegen angepeilt hatte, war nicht jeden Tag möglich.

Also sah sich Adrian Häfeli nach einem kleinen Occasionswagen um. Obwohl die Familie den erneuerbaren Energien zugewandt ist, das Warmwasser in ihrem Zuhause in Birrhard mit Solarenergie aufheizt, sei der Preis zunächst ein Hemmungsgrund gewesen, sagt er: «Ein solides Occasionsauto mit Verbrennungsmotor erhält man für vier- oder fünftausend Franken, also für wesentlich weniger Geld als ein Elektrofahrzeug.» Trotzdem fiel seine Wahl letztlich auf den Renault Zoe. Zwei Jahre war der Wagen zuvor bei einem Elektrizitätswerk im Einsatz gewesen, 14’000 Franken hat Häfeli dafür bezahlt.

Gratis-Strom als Zückerchen für Mitarbeitende

Mit einer Ladung Strom kann Adrian Häfeli bis 150 Kilometer zurücklegen. Für den Arbeitsweg reicht das zwar locker. Trotzdem sagt er, die Gewissheit, dass seine Arbeitgeberin auf dem Firmenareal eine Lademöglichkeit anbiete, habe den Entscheid für ein Elektrofahrzeug unterstützt.

Adrian Häfeli vor der Ladestation auf dem Firmengelände. Etwa zwei Stunden dauert es, um den Renault Zoe vollständig aufzuladen. Bild: Claudio Thoma

Die Ladestationen von 3A Composites Core Materials sind seit Oktober 2017 in Betrieb. Das Angebot werde von den Mitarbeitenden sehr geschätzt, heisst es auf Anfrage. Solange es finanziell tragbar sei, werde man den Strom weiter gratis anbieten. Die Zahl jener, die ein Elektroauto besitzen und dieses auch vor Ort laden, ist aktuell jedoch noch tief – sie liegt bei zirka fünf Prozent der Angestellten. Aktuell würden die beiden Ladestationen noch ausreichen, ein Ausbau werde in Zukunft aber sicher Thema sein, heisst es weiter.

Öffentliche Ladestationen: Nutzung steigt rasant an

Die AEW Energie AG deckt im Aargau einen Teil des Versorgungsgebiets ab – so auch die Gemeinde Birrhard, wo Adrian Häfeli wohnt. Das steigende Interesse an der E-Mobilität spürt das Unternehmen unmittelbar: Einerseits bei der Nutzung der öffentlichen Ladestationen, die pro Jahr um 60 bis 80 Prozent zunehme, wie es auf Anfrage heisst, und andererseits auch beim Verkauf von Ladestationen an Gemeinden, Unternehmen und Private: «Vor allem bei Mehrfamilienhäusern verzeichnen wir aktuell eine hohe Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen für eine Ladeinfrastruktur.»

Im vergangenen Jahr hat AEW Energie AG rund 150 Ladestationen für Dritte installiert und in Betrieb genommen. Dass Unternehmen den Strom gratis abgeben, sei «sicher ein positiver Beitrag zur Förderung der E-Mobilität», da nicht alle Mitarbeitenden die Möglichkeit hätten, ihr Fahrzeug zu Hause zu laden. Gleichwohl erlebt die AEW Energie AG das noch eher selten: «Ob der Strom dazu kostenlos abgegeben wird, ist eine Frage der Firmenpolitik. Gerade auch im Hinblick auf die Gleichbehandlung der Mitarbeitenden.»

Mit einem Fünfliber fährt er mehr als 150 Kilometer weit

Woher kommt der Strom für Adrian Häfelis Elektroauto – und was kostet er? Wie erwähnt, liegt sein Zuhause in Birrhard, im Versorgungsgebiet der AEW Energie AG. Deren Stromprodukte für Privatkunden bestehen ausschliesslich aus erneuerbaren Energien aus der Schweiz. Für eine Ladung von 0 bis 100 Prozent in der Nacht, zum Niedertarif, errechnet das Unternehmen Kosten von etwa 4 Franken und 40 Rappen. Bei einer Ladung am Tag, zum Hochtarif, sind es rund sechs Franken, sofern der Strom über das Verteilnetz bezogen wird. «Bei eigener Solaranlage ändert sich dies natürlich, der Strom wird günstiger».

Hängt Adrian Häfeli das Auto hingegen auf dem Areal in Sins an den Strom, wird es ebenfalls zu hundert Prozent mit erneuerbaren Energien aufgeladen, wie seine Arbeitgeberin 3A Composites Core Materials schreibt. Der Stromverbrauch auf dem gesamten Standort werde durch Energie aus Schweizer Wasserkraftwerken abgedeckt.

Nach etwas mehr als drei Jahren mit seinem Elektroauto ist Adrian Häfeli inzwischen noch einen Schritt weiter: Als das Familienauto im Dezember 2021 ersetzt werden musste, kauften er und seine Frau sich keinen Verbrenner mehr. Das neue Auto ist ein Plug-in-Hybrid, es fährt also teilweise elektrisch.

