Klimawandel: Aargauer Wasserkraftwerke könnten profitieren

Energieserie, Teil 2 So können Wasserkraftwerke im Aargau vom Klimawandel profitieren Rund zwei Drittel des Stromverbrauchs im Kanton werden durch Wasserkraftwerke abgedeckt. Die AZ hat das Reusskraftwerk Bremgarten-Zufikon besucht und erfahren, dass trockene Sommer und nasse Winter für die Betreiber und die Stromversorgung positive Folgen haben könnten. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Pascal Rohner, technischer Mitarbeiter (links), und David Gautschi, Leiter Erneuerbare Energie bei der AEW, fotografiert am Wehr des Wasserkraftwerks Zufikon-Bremgarten. Severin Bigler

«Oberer Wehrgang» steht an der Tür – und als Pascal Rohner sie öffnet, fühlt man sich wie hinter einem Wasserfall. Über das eine Wehr des Reusskraftwerks Bremgarten-Zufikon, das beim Besuch der AZ geöffnet ist, fliessen zwei Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Pascal Rohner, technischer Mitarbeiter des Kraftwerks, und David Gautschi, Leiter Erneuerbare Energie bei der AEW Energie AG, posieren im Wehrgang für den Fotografen.

Ein paar Minuten später wird die Wehrklappe geschlossen, das laute Rauschen endet, und Gautschi sagt: «So halten wir den Pegel des Stausees hinter der Mauer konstant bei 380,0 Metern über Meer.» Etwas oberhalb von Bremgarten wird der Fluss hier rund elf Meter hoch aufgestaut, der Rückstau reicht bis zur Brücke bei Werd, neun Kilometer flussaufwärts. Die Klappe wurde nur kurz geöffnet, um die Funktion zu demonstrieren – schliesslich führt die Reuss derzeit wenig Wasser und es gibt keinen Grund, etwas davon ungenutzt abzuleiten.

Kraftwerk produziert Strom für rund 22'000 Haushalte

1975 wurde das Kraftwerk in Betrieb genommen, seither produziert es zuverlässig Wasserstrom. In den letzten Jahren waren es im Schnitt rund 100 Gigawattstunden, was dem Verbrauch von ungefähr 22'000 Durchschnittshaushalten entspricht. Im Maschinenhaus stehen zwei Drehstrom-Synchron-Generatoren, zwei Rohrturbinengruppen und zwei Transformatoren. Das Kraftwerk arbeitet vollautomatisch, die Zu- oder Abschaltung erfolgt je nach Wasserangebot.

Überwachen lässt sich die Anlage aus dem Kommandoraum über ein modernes Steuerungssystem, das vor fünf Jahren eingebaut wurde. «Wenn die Reuss Hochwasser führt, viel Sand und Geschiebe mitbringt und sich Baumstämme an der Mauer stauen, müssen wir manchmal die Turbinen drosseln oder abschalten und die Wassermassen durchlassen», sagt Rohner. Dann werden die Klappen der Wehre ganz geöffnet, braune Wassermassen fluten darüber, zudem kann am Fuss der Staumauer auch Wasser abgelassen werden.

Stromproduktion bei Flusskraftwerken lässt sich kaum steigern

Doch heute arbeiten die Turbinen normal, der Boden unter den Füssen der Besucher vibriert und Pascal Rohner verteilt Gehörschutzpfropfen. Tatsächlich ist es im Maschinenhaus noch deutlich lauter als auf dem Wehrgang, der Eindruck der laufenden Maschinen ist ebenso nachhaltig wie zuvor der Wasserfall oben an der Staumauer. Die Turbinen hängen wie U-Boote im Wasser, die Durchflussmenge, der Winkel zur Strömung und die Anzahl der Umdrehungen sind genau definiert.

Eine der beiden Turbinen im Wasserkraftwerk Zufikon-Bremgarten – mit neuen Turbinen liesse sich die Stromproduktion kaum steigern. Severin Bigler

«Bei bestehenden Wasserkraftwerken lässt sich mit neuen Turbinen oder moderneren Generatoren vielleicht fünf oder zehn Prozent mehr Leistung herausholen», sagt David Gautschi. Grundsätzlich sei die Technik aber schon in den 1970er-Jahren, als das Kraftwerk gebaut wurde, sehr ausgereift gewesen. Wenn man mehr Strom aus Wasserkraft erzeugen möchte, müsste man neue Kraftwerke bauen, sagt Gautschi.

Standorte für neue Kraftwerke wären vorhanden – gebaut werden aber keine

Wasserkraftpotenzial im Kanton Aargau wäre beispielsweise noch in Mellingen an der Reuss und in Koblenz am Rhein vorhanden – doch der Leiter Erneuerbare Energie bei der AEW hält sogleich fest, dass solche Ideen nicht realistisch sind. Schon aus Natur- und Landschaftsschutzgründen könnten keine neuen Flusskraftwerke im Aargau gebaut werden, zudem würde sich die Planungs- und Bauzeit über mehrere Jahrzehnte erstrecken.

Kommandoraum im Wasserkraftwerk Bremgarten-Zufikon, hier lassen sich alle aktuellen Werte der Anlage direkt ablesen. Severin Bigler

Heute ist die Wasserkraft die wichtigste erneuerbare Energiequelle und rund 65 Prozent des Aargauer Strombedarfs werden durch die 25 grossen und mittleren Wasserkraftwerke im Kanton gedeckt. Die AEW Energie AG besitzt zwei eigene Kraftwerke an der Reuss und ist an mehreren Anlagen an der Aare, der Limmat und am Rhein beteiligt.

Klimawandel könnte für Flusskraftwerke der AEW positiv sein

Seit mehr als einer Woche ist das Wetter trocken und heiss, die Flüsse im Aargau führen wenig Wasser. Mit dem Klimawandel dürfte sich dieser Trend noch verstärken, auch künftig wird der Pegelstand der Reuss im Sommer niedriger sein als früher. «Für uns ist das kein grosses Problem», sagt David Gautschi, «und vor allem ist das Thema nicht neu.» Schon vor 25 Jahren habe ein Studienkollege von ihm Modelle für die Gletscherschmelze und die Auswirkungen auf die Wasserkraft erstellt.

Bei niedrigem Wasserstand, wie beim Besuch der AZ, sind die Wehre des Kraftwerks an der Reuss alle geschlossen. Severin Bigler

Für die Betreiber von Flusskraftwerken könne sich der Klimawandel sogar positiv auswirken und zu einem gewissen Ausgleich bei der Stromproduktion über das Jahr führen, sagt Gautschi. Bisher wurde im Frühling und Sommer, wenn der Schnee schmolz und es relativ viel Regen gab, am meisten Wasserstrom produziert. «Aber im Sommer wird es zukünftig ein sehr grosses Angebot an Solarstrom geben, darum ist es gar nicht schlecht, wenn die Flusskraftwerke dann weniger liefern», sagt er.

Genau umgekehrt könnte die Tendenz im Winter verlaufen: Wenn künftig mehr Niederschlag in Form von Regen fällt statt wie bisher als Schnee, dürften die Abflussmengen in den kühleren Monaten steigen. «So können wir im Winter, wenn der Strom knapp ist und die Fotovoltaik weniger Ertrag bringt, in den Flusskraftwerken mehr produzieren.»

Kommt zu den AKW bald ein Gaskraftwerk im Aargau? In der Schweiz wurde der Strom im Jahr 2020 zu 58,1 Prozent aus Wasserkraft, zu 32,9 Prozent aus Atomenergie, zu 2,3 Prozent aus fossilen und zu knapp 6,7 Prozent aus neuen erneuerbaren Quellen wie Solar- oder Windenergie produziert. Dies geht aus dem Schweizer Produktionsmix hervor, den das Bundesamt für Energie publiziert. Drei der vier Atomreaktoren stehen im Aargau (Beznau I und II sowie Leibstadt), der vierte in Gösgen nur knapp jenseits der Kantonsgrenze. Einen festen Abschalttermin für die AKW gibt es nicht, sie dürfen so lange betrieben werden, wie sie von der Aufsichtsbehörde Ensi als sicher eingestuft werden. Die FDP und die SVP Aargau setzen sich für neue Atomkraftwerke ein, dafür müsste aber zuerst das Neubauverbot im Gesetz aufgehoben werden. Dies scheint wenig realistisch und würde gegen eine kurzfristig drohende Stromlücke im Winter auch nicht helfen, weil die Planungs- und Bauzeit sehr lang wäre. Besser stehen die Chancen, dass im Aargau bald ein Gaskraftwerk zur Überbrückung von Stromengpässen temporär betrieben wird. In Birr steht schon eine Versuchsanlage der Firma Ansaldo, die ersten Gespräche zwischen Kantonsregierung und Unternehmensspitze haben bereits stattgefunden. Auch für Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist das Kraftwerk in Birr eine Option: «Es ist klar, dass bestehende Anlagen einen Vorteil haben, weil diese rascher einsatzfähig sind und die Baukosten entfallen», sagte die Energieministerin im April in einem AZ-Interview. Das Bundesamt für Energie stehe im Kontakt mit dem Aargau. Aufgrund des drohenden Gaslieferstopps von Russland nach Westeuropa ist es jedoch fraglich, ob das Kraftwerk in Birr die Aufgabe als Reserve-Stromproduzent übernehmen kann. (fh)

