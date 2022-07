Solarpanels statt Ziegel auf dem Dach für den Eigenstrom

Energieserie Solarpanels statt Ziegel auf dem Dach – wie Familie Kühni ihren eigenen Strom produziert GLP-Aargau-Präsident Philippe Kühni und seine Familie haben eine Solaranlage auf dem Dach ihres Hauses in Aarau. Meistens produziert diese mehr Strom, als im Haus verbraucht wird. Dabei sieht man das kleine Kraftwerk fast gar nicht. Teil 4 der AZ-Energieserie. Eva Berger Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Dach wird Strom produziert, meistens sogar mehr, als die vierköpfige Familie verbraucht. Valentin Hehli / ARG

Etwa 100 Jahre alt ist das Haus, das GLP-Aargau-Präsident Philippe Kühni für seine Familie 2016 in Aarau gekauft hat. Seither modernisiert er es, als Nächstes ist der Estrich dran. Derzeit lebt dort eine Schildkröte in ihrem Terrarium, bei schlechtem Wetter auch die Kaninchen, die jetzt im Garten hoppeln. Bald aber soll im Dachstock ein kleines Studio entstehen, konkrete Pläne hat Kühni längst.

Das Dach selber ist bereits seit Frühling 2019 fertig. Und es ist mitverantwortlich dafür, dass Kühnis jährliche Energiekosten auf ungefähr 500 Franken zusammengeschrumpft sind – trotz Wärmepumpe, mit der das Haus geheizt wird. Denn auf dem Dach wird Strom produziert, meistens sogar mehr, als die vierköpfige Familie verbraucht.

Was übrigbleibt, wird ins Netzt eingespeist und vergütet. Eben habe er eine Überweisung für das zweite Quartal von seinem Stromanbieter erhalten, erzählt Philippe Kühni. Auch für die Zeit von Juli bis September rechnet er mit einem Überschuss. Für Oktober, November und Dezember sowie von Januar bis März, müsse er üblicherweise für 200 bis 300 Franken Strom einkaufen. Bereits ab Mitte Februar sei die Leistung der Anlage jedoch derart, dass an hellen Tagen mehr produziert als verbraucht wird.

Eine Lösung für verwinkelte Dächer

Obwohl sie so potent ist, sieht man Kühnis Solaranlage auf dem Dach auf den ersten Blick nicht. Es sei eben eine integrierte Anlage, erklärt er, anstelle von Ziegeln liegen über Isolation und Unterdach Panels mit Solarzellen. Nicht jedes produziert Strom, denn zuschneiden kann man sie nicht, für saubere Abschlüsse kommen an den Rändern teilweise einfache Platten zum Einsatz. So ist es möglich, auch ein altes Dach mit Lukarnen und geschwungenen Rändern diskret mit Fotovoltaik zu bestücken.

Einfacher wäre es, auf einem Satteldach Aluschienen mit Solarpanels zu montieren. Da sei der Aufwand überschaubar und die Arbeiten innert zwei bis drei Tagen erledigt, erklärt Kühni. Für ihn war das nicht ideal: «Eine herkömmliche Solaranlage zu installieren wäre auf diesem Dach komplizierter.» Zu verwinkelt sei es dafür.

Für ihre Anlage musste die Familie dafür etwas tiefer in die Tasche greifen. «Es ist eine teure Lösung. Verglichen mit anderen kostete sie etwa dreimal so viel.» Aufwendig sei die Installation, jedes Panel muss einzeln ausgerichtet werden. Auch das Gerüst, das während der Montage am Haus aufgestellt wurde, war ein grösserer Posten.

Das Haus der Kühnis in Aarau hat keine Ziegel, dafür Solarpanels. Von weitem sieht man kaum einen Unterschied. Valentin Hehli / ARG

Potenzial nicht ausgeschöpft

Das sei es ihm wert gewesen, sagt Kühni. Weil sein Dach durch die Anlage ganz ohne Ziegel auskommt, konnten dort zudem Kosten eingespart werden. Philippe Kühni ist selber Geschäftsführer der Firma Heatconnect, die Verbindungsleitungen für Energienetze baut. Die erneuerbaren Energien zu fördern ist dem GLP-Präsidenten wichtig. «Das Potenzial ist längstens noch nicht ausgeschöpft. Vor allem auch in der Industrie haben wir noch sehr viele Dächer, auf denen Strom produziert werden könnte», sagt er.

Weder die Schweiz noch der Aargau sind im Ausbau der Fotovoltaik auf Kurs, um die Klimaziele 2050 zu erreichen. Rund 1400 Haushalte haben im Aargau Solaranlagen auf dem Dach, hinzu kommen jene von Industrie, Gewerbe oder Kommunalbauten. Der Anteil von Sonnenenergie am gesamten Energieverbrauch liegt erst im einstelligen Prozentbereich. Doch der Kanton startet eine Solaroffensive. Ende letzten Jahres kam eine vom Kanton in Auftrag gegebene Studie zum Schluss, dass das Potenzial alleine auf und an Gebäuden bei jährlich 4400 Gigawattstunden liegt. Eine Gigawattstunde entspricht dem mittleren Stromverbrauch von 200 Haushalten.

GLP-Aargau-Präsident Kühni vor seinem Haus. Die Solarpanels am Balkon liefern zusätzlichen Strom. Valentin Hehli

Üblicherweise in Ost-West-Ausrichtung

Im Innern des Hauses nimmt bei Kühnis die Stromproduktion keinen Platz in Anspruch. Nur ein Wechselrichter, ein kleiner Kasten, hängt im Keller neben dem Elektrotableau. Früher waren Solarpanels strikt gegen Süden ausgerichtet. Nur so erreichten sie volle Leistung. Inzwischen seien sie aber viel weniger standortempfindlich, erklärt Kühni. Fotovoltaikanlagen werden auf Dächern heute üblicherweise in Ost-West-Ausrichtung installiert: Das östliche Panel produziert am Morgen Energie, das westliche am Nachmittag. Auf Kühnis Dach liegen die Panels auf allen vier Dachseiten. «Das erzeugt noch etwas mehr Energie», sagt er.

Wie viel es genau ist, kann er in Echtzeit per App auf seinem Telefon mitverfolgen. An diesem heissen Julinachmittag läuft die Anlage auf Hochtouren. Als eine Wolke die Sonne verdeckt, nimmt die Leistung minimal ab, um danach gleich wieder anzusteigen. Auch wie viel Strom verbraucht wird, zeigt die App an. Das ist derzeit wenig.

Einnahmen müssen versteuert werden

Noch müssen Heim-Stromproduzenten wie Philippe Kühni ihr Minieinkommen versteuern – Abzüge für Stromverbrauch sind umgekehrt nicht vorgesehen. Diese Steuer wurde auch schon zum Politikum: Im letzten Herbst forderten Aargauer Grossräte von Grünen, GLP, SP, Die Mitte und SVP, dass sie für natürliche Personen abgeschafft wird und so ein Anreiz für weitere Solaranlagen auf Aargauer Dächern entsteht.

Die Motion wurde mit 68 zu 48 Stimmen abgelehnt. «Es ist ein heikles Thema», meint dazu GLP-Mann Kühni. «Es stellt sich dann die Frage, wo man bei den Steuern die Grenze zieht.» Denn mit grossen Anlagen liesse sich auch richtig Geld machen.

Für ihn, seine Partnerin und die beiden Kinder ist das kein Thema, dafür ist ihr Dach zu klein. Angesichts der drohenden Mangellage dürfte ein kleines, zuverlässiges Kraftwerk auf dem Dach aber sowieso eher noch an Wert gewinnen.

Windkraft: Zwei Projekte sind fortgeschritten Damit die Energiewende zu schaffen ist, soll auch die Windenergie ausgebaut werden. Diese hat es im Aargau schwer: Von schweizweit 41 Windrädern steht nur eines auf Kantonsgebiet. Allerdings sind im kantonalen Richtplan fünf Gebiete für Windparkprojekte mit mindestens drei Windrädern festgelegt. Bei zwei davon ist die Planung fortgeschritten: einerseits der Windpark Burg im Fricktal (in Verbindung mit Anteil des Kantons Solothurn), zweitens jener auf dem Lindenberg im Freiamt (mit Anteil des Kantons Luzern). Mit jeweils fünf Windrädern könnten die Pärke gebaut werden. Wann und ob es je so weit kommt, ist offen. Die meisten Windparkprojekte in der Schweiz verzögern sich wegen unterschiedlicher Interessen durch Einsprachen.

