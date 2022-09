Energiekrise: SP Aargau fordert Entlastung der Bevölkerung

Energiepreisexplosion «Viele wissen nicht, wie sie die Mehrkosten bezahlen sollen»: SP fordert finanzielle Entlastung der Bevölkerung Strom und Gas sind dieses Jahr massiv teurer geworden – das stellt Haushalte mit kleinem Einkommen vor Probleme. Die SP Aargau reicht am Dienstag im Grossen Rat eine Motion ein, die Entlastungen für Betroffene fordert. Sie hofft auf Unterstützung anderer Parteien, damit die Forderung dringlich behandelt wird. Mathias Küng Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Haushalte werden die gestiegenen Stromkosten zu spüren bekommen. Symbolbild: Foto Basler Aarau / ZVG

Vor zwei Wochen hat die SP aus Sorge um die schwindende Kaufkraft der Menschen angesichts explodierender Energiepreise mehrere Vorstösse im Grossen Rat angekündigt. Jetzt hat die Fraktion erst einmal eine Motion ausgearbeitet, von der sie hofft, dass sie dringlich erklärt wird, sodass die Regierung sehr rasch Massnahmen vorschlagen müsste.

Damit will sie den Regierungsrat beauftragen, Massnahmen zum Erhalt der Kaufkraft zu unterbreiten. Unter Einbezug von Experten und Expertinnen sollen in einem Bericht die Auswirkungen der Teuerung auf die Aargauer Bevölkerung analysiert werden. Darauf aufbauend soll ein Massnahmenpaket entwickelt werden, welches insbesondere Rücksicht nimmt auf einkommensschwache Bevölkerungsschichten.

Steuererleichterungen in Bern, Energiegutscheine in Zürich

In vielen anderen Kantonen seien im Parlament bereits Vorstösse mit konkreten Massnahmen überwiesen worden, heisst es weiter. Im Wallis soll die Bevölkerung durch Steuererleichterungen unterstützt werden, in Bern mittels ÖV-Gutscheinen, in Zürich über Energiegutscheine und Massnahmen für soziale Härtefälle sowie ein Armutsmonitoring. Für die SP ist jetzt klar: «Auch der Aargau muss handeln.»

«Wir suchen händeringend nach einer mehrheitsfähigen Lösung für die täglich drängendere Problematik zum Erhalt der Kaufkraft der Menschen mit knappem Budget in unserem Kanton. Die Regierung muss sich ihrer jetzt annehmen. Wir haben die Motion bewusst so offen formuliert, damit nicht nur Mitte-Links-Parteien dahinter stehen können», sagt die in dieser Sache zusammen mit Fraktionskollegin Carol Demarmels federführende SP-Grossrätin Lelia Hunziker.

Massnahmen dürfen auch etwas kosten – aber keine Giesskanne

Massnahmen des Kantons dürften auch etwas kosten, betont Hunziker: «Es muss möglich sein, nach dem schnellen Reagieren in der Coronapandemie und für die Ukraineflüchtlinge auch hier sehr rasch zu handeln. Denn die zum Teil um ein Mehrfaches gestiegenen Energiekosten, vorab für Strom und Gas, treffen Haushalte mit kleinem Portemonnaie mit voller Wucht. Viele wissen nicht, wie sie die Mehrkosten bezahlen sollen.»

SP-Grossrätin Lelia Hunziker. Sandra Ardizzone / AGR

Aber umfasst die Problematik nebst Privathaushalten nicht die Wirtschaft ebenso? Es gehe in dieser Motion um beides, betont Hunziker. In der Wirtschaft sollen aber nur Firmen von staatlichen Massnahmen profitieren können, «welche die Mehrlast nicht selbstständig tragen können». Bei den Privatpersonen ist es der SP-Sprecherin wichtig, dass nicht mit der Giesskanne agiert wird: «Das ist nicht nötig und das könnten wir auch nicht bezahlen.» Sie fordert, dass gezielt Haushalten geholfen wird, die durch die hohen Energiepreise in Not geraten.

Gibt es genug Stimmen für Dringlichkeit?

Jetzt aber geht es erst einmal um die allgemein formulierte Motion, die mögliche Massnahmen offen lässt. Die SP-Fraktion sondierte am Montag und sondiert auch noch am Dienstag vor der um 10 Uhr beginnenden Grossratssitzung in anderen Fraktionen, ob es genug Unterstützung für eine dringliche Motion gibt.

Die Hürde für Dringlichkeit ist hoch. Der Grosse Rat stimmt in der gleichen Sitzung, in welcher der Antrag eingereicht wird, darüber ab. Die Annahme erfordert eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Ratsmitglieder. Dringlichkeit bedeutet eine Behandlung an einem der nächsten vier Sitzungstage.

Die Mitte: Rasch handeln ja, aber wie genau?

Alfons Paul Kaufmann, Fraktionschef Die Mitte. Severin Bigler

Auch für Die Mitte-Fraktionschef Alfons Paul Kaufmann ist klar: «Ich sehe die Herausforderung, wir müssen einkommensschwache Haushalte rasch entlasten. Ich bin aber nicht sicher, ob die Motion der beste Weg zu diesem Ziel ist. Ich befürchte Giesskannenzahlungen aufgrund eines Schnellschusses.» Was würde er denn tun? Die Situation sei sehr komplex, gibt er zu bedenken. Es gehe um eine enorme Preissteigerung, die beim Strom die Kundinnen und Kunden aber sehr unterschiedlich trifft.

Kaufmann nennt ein Beispiel: «Wer bei der AEW ist, zahlte in den letzten Jahren etwas mehr, hat jetzt eine vergleichsweise tiefe Preissteigerung. Demgegenüber profitierten in den letzten Jahren andere am Markt von Tiefstpreisen, jetzt zahlen sie dafür umso mehr. Wie behandeln wir diese, wie finden wir eine faire Lösung? Das ist alles andere als einfach.» Wie die SP will auch Kaufmann von der Regierung sehr rasch eine Auslegeordnung, was sie plant oder sich vorstellen kann, nicht nur zur Preissteigerung, sondern auch zur befürchteten Strom- und Gasmangellage. «Was heisst das für Privathaushalte, was für Firmen?», will er wissen. Sollte bis in zwei Wochen zu diesen dringlichen Fragen nichts vorliegen, wäre auch er für Dringlichkeit.

FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker. Alexander Wagner

FDP bespricht sich am Dienstagmorgen

in der Fraktionssitzung

FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker hat die Motion am Montagmorgen von der SP erhalten, konnte sie also mit der Fraktion noch nicht besprechen. Klar ist für ihn, dass sich die Regierung zur aktuell enormen Preisentwicklung der Energie überlegen muss, was zu tun ist. Nebst der Betroffenheit von Privatpersonen müsste aber auch die Situation von Firmen im Fokus stehen.

Es gebe Unternehmen, die durch die enormen Energiepreise in ihrer Existenz gefährdet oder aufgrund von Massnahmen in Nachbarländern nicht mehr konkurrenzfähig sein könnten. Beides sei genau anzuschauen, und dann seien gezielte Massnahmen zu treffen, sagt er. Hilfiker befürchtet aber, «dass die Positionen spätestens bei den zu treffenden Massnahmen wieder weit auseinander gehen werden.»

Was, wenn es für die Dringlichkeit keine Mehrheit gibt?

Die SP hofft sehr, mit der Motion die Regierung zu einer Auslegeordnung möglicher Massnahmen bringen zu können, damit der Grosse Rat nachher entscheiden kann. Falls die SP aber heute vor Sitzungsbeginn zum Schluss kommen sollte, es reiche nicht für Dringlichkeit, behält sie sich vor, die Motion zurückzuhalten. Stattdessen würde sie in einer Folgesitzung eine Reihe von Vorstössen mit konkreten Forderungen einreichen. Man darf also gespannt sein, was am Dienstag im Grossen Rat geschieht.

Sollen Stromkonzerne Übergewinne abgeben? Letzte Woche berichteten wir an dieser Stelle, die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter fordere, Übergewinne von Stromkonzernen wie der Axpo zu stoppen. Sollen Kantone und ihre Stromkonzerne die sogenannten Übergewinne künftig abgeben? Ja, verdeutlichte Suter jetzt in der Tagesschau: «Kantone, Gemeinden und Städte sind jetzt gefordert, wirklich über ihre Eigentümerstrategie zu handeln und diese Strompreisdeckelung vorzunehmen.» Es könne nicht sein, dass jetzt auf Kosten von Privathaushalten und Unternehmen grosse Gewinne gemacht würden, so Suter. Anderer Meinung ist Suters Ratskollege, der Aargauer FDP-Nationalrat Matthias Jauslin. Er hält nichts von so einer Übergewinnsteuer. Das sei der falsche Ansatz. «Ich erwarte von den Energiekonzernen, dass sie mit diesen Gewinnen auch effektiv in erneuerbare Energien investieren», sagt er. Es liege in der Verantwortung der Konzerne, ihren Auftrag der Versorgungssicherheit ernst zu nehmen, sagte Jauslin.

