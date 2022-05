Doris Leuthard verteidigt Bauverbot für neue AKW

Energiepolitik Doris Leuthard bei den Aargauer Gemeindeschreibern: «Wer ein neues AKW bauen will, macht den Menschen Angst oder streut ihnen Sand in die Augen» Die Alt-Bundesrätin verteidigte bei ihrem Referat an der Jahrestagung der Gemeindeschreiber-Vereinigung in Möriken-Wildegg die Energiestrategie 2050. Ein neues Atomkraftwerk könne keine Lösung sein, denn AKW-Strom sei teuer, die Bewilligungs- und Bauzeit lang und kein Energiekonzern wolle investieren. Fabian Hägler 2 Kommentare 02.05.2022, 19.00 Uhr

Alt Bundesrätin Doris Leuthard spricht anlässlich der Generalversammlung des Gemeindeschreiber-Verbandes in Möriken über die Energiestrategie und den Klimawandel. Chris Iseli / AGR

An jedem Platz im Gemeindesaal von Möriken-Wildegg, wo sich der Verband der Aargauer Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber am Montag zur Generalversammlung traf, lag eine aktuelle AZ-Ausgabe. Unten auf der Frontseite hatte die SVP ein Inserat geschaltet, das darauf hinwies, dass am Dienstag im Grossen Rat ihre Standesinitiative im Grossen Rat behandelt wird, die eine Aufhebung des Bauverbots für neue Atomkraftwerke fordert.

Als Gastreferentin trat bei den Gemeindeschreibern alt Bundesrätin Doris Leuthard auf – also die frühere Energieministerin, die massgeblich am heute geltenden Neubauverbot für AKW beteiligt war. Verbandspräsident Michael Schmid hatte Leuthard schon vor Monaten angefragt, dass sie genau am Tag vor der Behandlung des SVP-Vorstosses im Grossen Rat im Aargau referierte, war also Zufall.

«Wir sind erst im vierten Jahr der Umsetzung der Energiestrategie»

Die frühere Bundesrätin, deren Vater 40 Jahre lang Gemeindeschreiber in Merenschwand war, machte gleich zu Beginn ihres Referats deutlich, dass sie nach wie vor hinter der Energiestrategie 2050 und dem Atomausstieg in der Schweiz steht. «Ich staune immer wieder, dass gewisse Leute meinen, man müsse nun alles wieder ändern, obwohl wir erst im vierten Jahr der Umsetzung sind», sagte Leuthard.

Noch im Frühling 2011 habe es in der Schweiz Pläne gegeben, mit Blick auf das Alter der bestehenden Anlagen ein neues Atomkraftwerk zu bauen, sagte Leuthard. Damals gingen Rahmenbewilligungsgesuche bei ihr ein, der Kanton Waadt hatte schon eine Volksabstimmung terminiert. Der AKW-Unfall im japanischen Fukushima führte zu einem Umdenken, der Bundesrat beschloss den Atomausstieg und ein Bauverbot für neue AKW.

Leuthard ist überzeugt, dass es auch heute ein Ja zur Energiestrategie gäbe

2017 stimmte die Bevölkerung der Energiestrategie 2050 deutlich zu, dazu sagte Leuthard vor den Gemeindeschreibern:

«Ich habe mich im Aargau nicht nur beliebt gemacht, aber ich bin überzeugt, dass der Entscheid richtig war und dass das Schweizer Volk der Energiestrategie 2050 auch heute klar zustimmen würde.»

Denn seither habe sich an der Ausgangslage nichts geändert: Kernenergie sei zwar CO 2 -frei, aber sie sei teuer, das Abfallproblem sei ungelöst und die Schweiz sei beim Uran als Rohstoff zu 100 Prozent vom Ausland abhängig. Leuthard ergänzte, niemand würde in ein neues Atomkraftwerk investieren, die Standortsuche wäre schwierig und das Bewilligungs- und Bauverfahren würde 20 bis 25 Jahre dauern.

Sie wies auf zwei neue AKW in Europa hin: Die Anlage in Finnland habe rund zwölf Milliarden Euro gekostet, die Bauzeit fünf Jahre länger gedauert als ursprünglich vorgesehen. Ein zweites AKW in England sei nur gebaut worden, weil der Staat für 30 Jahre einen höheren Abnahmepreis für den Atomstrom garantiere.

Alt Bundesrätin Doris Leuthard im Gespräch mit Jeanine Glarner (FDP-Grossrätin und Gemeindeammann Möriken-Wildegg) sowie Patrick Gosteli (SVP-Grossrat und Präsident Gemeindeammänner-Vereinigung). Fabian Hägler / Aargauer Zeitung

Es gebe immer wieder Leute und Parteien, die der Ansicht seien, man solle auf den Entscheid zurückkommen, keine neuen AKW in der Schweiz zu bauen. In der aktuellen Situation würden Politiker, die solche Pläne verfolgten, «den Leuten aber nur Angst machen oder Sand in die Augen streuen, das hat mit Realpolitik wenig zu tun», sagte Leuthard. Es sei richtig, an der Kerntechnik zu forschen, aber der Entscheid, keine neuen AKW zu bauen, lasse sich nicht rückgängig machen.

Schweiz ist bei der Energieversorgung zu 70 Prozent vom Ausland abhängig

Die frühere Bundesrätin wies darauf hin, dass es nicht nur um die Stromversorgung gehe, sondern um den ganzen Energiebedarf der Schweiz. Wenn man die Heizung von Gebäuden und den Verbrauch fossiler Brennstoffe im Verkehr dazuzähle, sei die Schweiz zu rund 70 Prozent vom Ausland abhängig. Dies lasse sich mit der Sanierung von Gebäuden und mehr E-Mobilität reduzieren, sagte Leuthard.

«Ich war nie für Verbote», betonte die Alt-Bundesrätin, die jetzt auch keine Ölheizungen verbieten möchte. Auch ohne diese Massnahme liege bei der Renovierung von Altbauten energietechnisch viel drin. Mit den bestehenden Mustervorschriften der Kantone für diesen Bereich sei sie nicht restlos glücklich, diese seien extrem kompliziert. «Von mir aus gesehen wäre es einfacher, man würde nur den Energieverbrauch pro Kubikmeter des Gebäudeinhalts vorschreiben», schlug sie vor.

Gaskraftwerk ohne massiven Ausbau der Erneuerbaren wohl nötig

Zudem müssten die Verfahren für neue Wasserkraftwerke, Stromleitungen oder Windparks massiv verkürzt werden. Heute dauerten diese zu lange und es gebe zu viele Einsprachemöglichkeiten, kritisierte Leuthard. Zudem könnten lokale Energieversorger die Einspeisetarife von Solarstrom erhöhen, um die Installation von Fotovoltaikanlagen attraktiver zu machen. Und auch bei der Nutzung von Abwärme oder Holz aus kommunalen Wäldern sieht Leuthard noch Potenzial.

Wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien aber weiterhin nur langsam vorankommt, ist für die Alt-Bundesrätin die Folge klar. «Wenn im Winter wenig Strom aus Windparks, kaum Solarstrom und nicht mehr Strom aus Wasserkraftwerken verfügbar ist, dann müssen wir Strom importieren und für den Notfall ein Gaskraftwerk bauen.»

Änderung im Vorstand des Gemeindeschreiber-Verbandes An der Generalversammlung wurde Markus Schlatter (Böztal) nach fünf Jahren aus dem Vorstand des Verbandes verabschiedet. Schlatter wird ersetzt durch Benjamin Plüss (Schinznach), der einstimmig gewählt wurde. Die übrigen zehn Mitglieder und Präsident Michael Widmer (Frick) wurden ebenfalls einstimmig bestätigt. Die Versammlung genehmigte auch die Jahresrechnung, die mit einem Plus von gut 5000 Franken schloss. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, soll ein Göttisystem eingeführt werden, damit Neu- oder Quereinsteiger von erfahrenen Berufsleuten begleitet werden. Zudem soll der digitale Stellenmarkt auf der Website verbessert werden und der Verband erarbeitet ein Hilfsmittel, um den Gemeinden bei der Rekrutierung von Lernenden zu helfen. (fh)

