Die Gasturbinen des Notkraftwerkes sind in Birr angekommen

energiemangellage Im Idealfall rattern sie nie: Die Gasturbinen des Notkraftwerks sind in Birr angekommen und werden installiert Der Grosskonzern General Electric (GE) ist gerade daran, zwei der acht geplanten Gasturbinen am Standort Birr bereitzustellen. Ein Rundgang durch die Baustelle, die die Schweiz im Ernstfall vor einer Strommangellage retten soll. Jocelyn Daloz 1 Kommentar 28.11.2022, 18.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Grauer Himmel, graue Strassen, graue Fabrikgebäude. Der Herbst ist besonders trüb an diesem kalten Novembermorgen in der Industriezone von Birr. Nur die Fahnen des Klimastreiks bringen etwas Farbe vor dem Eingang des General-Electric-Areals.

Sie protestieren lauthals und mit Hilfe von Megafonen gegen das Notkraftwerk, das entlang der Zentralstrasse eingerichtet wird. Im Rauschen der Strasse, im Surren der Kräne und dem Rattern eines über sie fliegenden Armeehubschraubers gehen ihre Slogans unter.

Klimastreikjugend protestiert vor dem Eingang des Gaskraftwerks in Birr. Bild: Sandra Ardizzone

Die Schar der Journalisten zieht nach einigen Filmaufnahmen der jungen Protestierenden weiter. Die Barrieren öffnen sich, sie gelangen auf das Areal des multinationalen Energiegiganten.

General Electric hat die ersten zwei Gasturbinen des «Reservekraftwerks Birr», wie es hier genannt wird, im vergangenen Monat angefahren. Nun läuft die Installation. Aus diesem Anlass darf die Presse aus einer sicheren Entfernung den Vorgang begutachten.

Die ersten zwei Turbinen werden an ihren Standorten eingerichtet. Bild: zvg

Vor dem Rundgang gibt es noch Kaffee und Gipfeli in einem warmen Sitzungszimmer. Eine Power-Point-Präsentation mit grüngelben Hintergrundbildern von Rapsölfeldern soll daran erinnern, dass GE die Energiewende ernst nimmt. Solar, Wind, Wasserstoff, E-Fuels... Die Zukunft sei voller Potenzial. Selbst für Gasturbinen, versichert Christian Verhoeven, Standortleiter von GE Gas Power Engineering in der Schweiz:

«Es gibt eine CO 2 -freie Zukunft für Gasturbinen.»

Chief Technology Officer Christian Verhoeven glaubt an die Zukunft seines Handwerks. Bild: Sandra Ardizzone

Aber zuerst einmal muss ein Reservekraftwerk her, das bei Inbetriebnahme 70'000 Liter Öl pro Tag schlucken wird. Bei einem 24-Stunden-Betrieb emittiert es mit Erdgas 3625 Tonnen und mit Heizöl 4786 Tonnen CO 2 , dazu weitere Schadstoffe wie Stickoxide (NOX) und Kohlenmonoxide (CO). Die Vorschriften der Luftreinhalteverordnung liessen einen längeren Einsatz der acht Turbinen, die sich der Strasse entlang aneinanderreihen, nicht zu. Der Bund wird deshalb die Grenzwerte temporär anheben müssen.

Die Turbinen sind normalerweise für Krisengebiete gedacht

Das ist alles vertretbar, um eine Strommangellage zu verhindern. Davon soll jedenfalls Marianne Zünd, Sprecherin des Bundesamtes für Energie, die Medien vor Ort überzeugen. Mit grauem Pullover steht sie vor den Kameras und spricht vom knappen Zeitplan, der eine solche Massnahme rechtfertige.

Hinter ihr stehen die ersten zwei Turbinen TM 2500 Aero GT, wie ihre technische Bezeichnung lautet. Noch mehr graue Klötze. Auf der Baustelle sind es die gelben und orangen Westen der Bauarbeiter, die Farbtupfer in dieses eintönige Gemälde bringen. Über ihnen schweben gelbe Kräne.

TM steht für «trailer mounted», sprich: Die Turbinen sind auf Rädern. Eigentlich sind sie für Krisen- und Kriegsgebiete gedacht.

AZ

Die Einrichtung erfolgt im Eiltempo. Der Zeitplan ist extrem sportlich: Im Februar 2023 soll das Kraftwerk verfügbar sein. Die Ingenieure rund um Christian Verhoeven wollen im Dezember oder Januar die Turbinen «einfeuern». «First fire» heisst der Vorgang unter Turbinenspezialisten. Wenn alles gut kommt, wird es das einzige Mal sein, dass sie in Birr rattern.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nebst CO 2 - und Stickoxid-Ausstoss verursachen die Turbinen auch regelrecht Lärm. Bei einem Meter Entfernung 90 Dezibel, erklärt Christian Verhoeven. Mit den nun getroffenen lärmdämpfenden Massnahmen soll der Betrieb des Kraftwerks für die angrenzenden Wohnblöcke nicht mehr Lärm erzeugen als ein lauteres Gespräch, versichert er.

Birr wird entschädigt – wie viel ist aber noch geheim

Dass dennoch Unmut im Dorf herrscht, bestätigt Gemeindeammann René Grütter. Er begleite die Medien, um zu sehen, wie GE die Allgemeinheit informiert.

Grütter erklärt, dass die besorgten Leserbriefe nachgelassen hätten. Der Gemeindeammann zeigt sich jedenfalls etwas beschwichtigt: Die Lärmschutzmassnahmen scheinen genügend, die Schule dürfte nicht allzu stark vom Lärm gestört werden.

Dazu kommt: Die Gemeinde wird vom Bund entschädigt, wie an der vergangenen Gemeindeversammlung besprochen wurde. Einen Betrag will er allerdings noch nicht nennen. «Es wird eine Pauschale geben plus eine Entschädigung, falls das Ding mal läuft», sagt er. Grütter hofft allerdings, dass er dieses Geld gar nie sieht.

Klimaaktivisten beteuern ihr Unverständnis

Der Rundgang fällt kurz aus – gleich beim Eingang zur Baustelle müssen die Medien halten. Aus Sicherheitsgründen könne niemand näher treten. Vor den Baumaschinen wollen wir von Christian Verhoeven wissen: Wenn es bereits alternative Treibstoffe zu Gas und Öl gäbe, wie seine Power-Point-Präsentation zeigt, könnten sie allenfalls auch hier zum Einsatz kommen?

Technisch möglich wäre es jedenfalls, sagt Verhoeven. Sie könnten mit «sustainable fuel», einem synthetischen Kraftstoff, dessen CO 2 -Bilanz neutral ist, befeuert werden. Wenn Wasserstoff bereits in der Schweiz hergestellt würde, wäre das auch eine Alternative. Momentan aber noch nicht machbar.

Jonas Kampus vom Klimastreik feuert seine Anhänger an. Bild: Sandra Ardizzone

Es bleibt also beim dreckigen Öl oder Gas. Beim Ausgang treffen wir auf Jonas Kampus und Anna Lindermeier. Die Klimaaktivisten wollen den Medien ihre Sichtweise noch einmal näherbringen. Wieso man nicht massiv Strom hätte sparen können, entzieht sich ihrem Verständnis. Oder weshalb man nicht die halbe Milliarde Franken stattdessen in längerfristige, ökologischere Anlagen investiere.

Den aktuellen Winter dürften wir ja noch gut überstehen, wettert Anna Lindermeier. Und weshalb hat weder GE noch der Bund die Gefahren der Stickoxide der Bevölkerung näher gebracht? Kümmert man sich weniger um die Anwohner, weil sie mehrheitlich Ausländer sind, will sie weiter wissen.

Offene Fragen. Wie auch die, ob die Turbinen je zum Einsatz kommen.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen