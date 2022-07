Muss der Aargau frieren, wenn Putin den Gashahn zudreht?

Energiekrise Wenn Putin den Gashahn zudreht: Was tun Gasversorger, damit die Menschen im Aargau nächsten Winter nicht frieren? Die Energieversorgung der Schweiz beschert manchen schlaflose Nächte. Die sechs aargauischen Gasversorger arbeiten intensiv daran, die Abhängigkeit vom Russland-Gas zu reduzieren. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Es könnte eng werden mit der Gasversorgung im Kanton Aargau, wenn Russland den Gashahn im Winter zudreht. Im Bild: Bau einer Erdgas-Pipeline in der Schweiz, 1972–1974. Archivbild

Die Pipeline Nord Stream 1 ist zu einer kapriziösen Energiequelle geworden. Nach einem kompletten Stopp fliesst wieder Gas durch die Pipeline, die halb Europa mit Gas versorgt. Wie viel, hängt allerdings von der Laune des russischen Autokraten Wladimir Putin ab: Der Schweizer Nachrichtendienst schliesst weitere Gaskürzungen nicht aus. Ein totaler Halt der Lieferungen sei «grundsätzlich möglich», liest man in einem internen Dokument, das der «Sonntagsblick» öffentlich gemacht hat.

Falls er den Gashahn gar nicht oder nur spärlich wieder aufdreht, steht die Schweiz vor der Frage: Müssen wir diesen Winter frieren?

Auf nationalem Niveau beschuldigen sich Bund und Gasversorger gegenseitig dafür, nicht genug vorausschauend gewesen zu sein. Letztere werfen dem Schweizer System vor, nicht gewappnet für Krisen zu sein, während der Bund entgegnet, die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen zu haben, damit die Gasbranche Schritte einleitet, um eine Mangellage zu verhindern.

Auf lokalem Niveau müssen die Gasversorger kreativ sein. Immerhin: Der Gasverbund Mittelland, dessen Mix knapp über 40 Prozent russisches Gas beinhaltet, hat angekündigt, fast genug für den Winter vertraglich gesichert zu haben. Das Unternehmen habe die Basisversorgung, unter anderem für Haushalte, zu rund 90, die individuelle Versorgung für Grosskunden zu 80 Prozent eingekauft.

Verträge mit Vorbehalt

Doch was ist, wenn die Verträge im schlimmsten Fall nicht eingehalten werden?

Ob dieses Gas bei einer Mangellage in Europa tatsächlich geliefert würde, darf zumindest bezweifelt werden. Im Nachbarkanton Solothurn warnt Daniel Probst, FDP-Kantonsrat, Direktor der Solothurner Handelskammer und Verwaltungsratspräsident des Oltner Gasversorgers a.en:

«Corona hat gezeigt: In der Not ist sich jeder selbst am nächsten.»

Heisst: Die Nachbarländer könnten sich als erstes bedienen. Genau deshalb verhandelt der Bundesrat derzeit mit Frankreich und Deutschland über ein Solidaritätsabkommen.

Vier von sechs regionalen Gasversorger im Aargau beziehen ihr Gas vom Gasverbund Mittelland (GVM). Falls die versprochenen Reserven ausfallen und der Gashahn aus dem Osten definitiv versiegt, werden Sparappelle an die Bevölkerung niemals ausreichen werden, um dem entgegenzuwirken.

Vor allem die Städte sind vom Gas abhängig

Denn Aargauer Städte – wie die meisten Schweizer Agglomerationen – heizen teils bis zu 50 Prozent mit Gas. Das hat historische Gründe, denn die Gasversorgung wurde zuerst in den Städten entwickelt.

Ein Blick auf die Karte zeigt: Grössere Gemeinden wie Lenzburg (51 Prozent), Rheinfelden (45 Prozent), Spreitenbach (44 Prozent) oder Wohlen (42 Prozent) sind stark von dieser Energiequelle abhängig. Aarau steht vergleichsweise noch gut da: Bloss einen Drittel der Haushalte werden in der Kantonshauptstadt mit Gas geheizt.

Die eigentliche Frage lautet also: Bibbern die Menschen in den Aargauer Städten und in den angrenzenden Gemeinden nächsten Winter, sollte Putin den Gashahn zudrehen? Eine schriftliche Umfrage bei den sechs Regionalversorger zeigt: Man arbeitet mit Hochdruck daran, dies zu verhindern.

Die Zweistoffbetriebe im Fokus, da hier kurzfristig am meisten möglich ist

Zuerst einmal hat sich die Gasbranche schweizweit verpflichtet, 15 Prozent des Jahresbedarfs über Speicher (grösstenteils im Ausland) zu sichern. Der Gasverbund Mittelland hat diese Kapazitäten schon im Frühling in Frankreich gesichert und ist nun dabei, diese zu befüllen. Darüber hinaus arbeitet der Bund in einer Taskforce, an der sämtliche Regionalversorger vertreten sind, an Notfallplänen. Bevor jemand friert, würde der Industrie das Gas abgestellt.

Da bis zum Winter wenig Zeit bleibt, stehen kurzfristige Lösungen im Fokus. Da richten sich die Bemühungen schnell auf sogenannte Zwei- und Mehrstoffbetriebe, also Unternehmen, die ihren Wärmebedarf auch mit anderen Energiequellen als Gas decken können. Mit diesen Grosskunden sind die Gasversorger zum Teil schon seit März im Kontakt, um sich auf einen Notstand zu vorbereiten.

Wo die Einsparmöglichkeiten durch Zweistoffbetriebe wie gross sind

Wie zum Beispiel bei der IB Wohlen, die ihre Kunden im Auftrag von Provisiogas im März darauf hinwies, ihre Zweistoffanlagen zu prüfen. Provisiogas ist die Organisation, die das Vorhandensein von Pflichtlagermengen kontrolliert. Gemäss Peter Lehmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung, könnte der Gaskonsum innerhalb seines Gasversorgungsgebietes um 20 bis 25 Prozent reduziert werden, wenn die 30 Kunden mit Zweistoffbetriebe auf Ölheizungen umsteigen würden.

Bei der Eniwa sind es viel weniger: Das Unternehmen ist aktiv in der Region Aarau und im Wynental und zählt bloss 18 Zweistoffkunden. Schalten diese um, so werden 17 Prozent Gas weniger benötigt. Die Städtische Werke Lenzburg (SWL Energie) versorgen 24 abschaltbare Betriebe, die rund 14 Prozent des Gesamtgasverbrauchs ausmachen.

Die grössten Einsparungen beim Umschalten von Zweistoffbetrieben werden in der Region Brugg und in Zofingen gemacht: Sowohl die IB Brugg wie auch die StwZ in Zofingen geben an, dass ihre Zweistoffkunden ca. 30 Prozent des Gesamtverbrauches ausmachen.

Die Regionalwerke Baden geben ihrerseits keine Informationen zu ihren Grosskunden ab und verweisen auf die Statistiken ihres Jahresberichtes.

Biogas und Fernwärmeverbünde als Alternativen zum Gas

Peter Lehmann von der IBW betont, dass sein Unternehmen genügend Gas und Strom bestellt hat. Doch auch er weiss, dass Lieferungen ausbleiben könnten. Er geht davon aus, dass der Bund im nationalen Interesse Beschränkungen verfügen könnte.

«Kurzfristig sind Alternativen schwierig zu finden», schreibt uns Andrea Portmann, Mediensprecherin der Eniwa. Einerseits verweist sie auf die Solidarität aller Verbraucher:

«Jedes Grad Raumtemperatur, das wir reduzieren, bringt eine Einsparung von 6 Prozent.»

So könne jeder Haushalt mithelfen. Und erst noch Geld sparen.

Ferner geht die Eniwa davon aus, dass der Bau von weiteren LNG-Terminals (siehe Definition) in Deutschland, Holland und Italien in zwei oder drei Jahren die russischen Gaslieferungen mengenmässig kompensiert werden können.

Was ist ein LNG-Terminal? Ein LNG-Terminal ist eine Anlage zum Umschlag und zur Lagerung von flüssigem Erdgas (LNG ist die Abkürzung für «Liquefied Natural Gas»). Dabei wird das Gas in speziellen Schiffen angeliefert und in Tanks gelagert. Von diesen aus wird es dann per Pipeline an die Endverbraucher geliefert. Ingenieure, die solche Terminals entwerfen und bauen, müssen nicht nur das Lagerungs- und Kühlsystem des Gases berücksichtigen, sondern auch die Sicherheit der gesamten Anlage. (Quelle: ingenieur.de)

Bis 2024 baut Eniwa ausserdem die Biogas-Produktion seiner Anlage im Telli aus. Bis 2030 will das Unternehmen seine Kunden zu 50 Prozent mit Biogas oder synthetischem Gas beliefern. 2040 soll die Energielieferung in der Region Aarau CO 2 -neutral und erneuerbar sein. Doch vorerst bleibt Putin am Drücker.

