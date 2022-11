Notkraftwerk Birr: Warum es gegenüber Wohnquartier gebaut wird

Energiekrise Warum das Notkraftwerk Birr gegenüber einem Wohnquartier gebaut wird – und was der Kanton zum Schutz der Bevölkerung gegen Lärm fordert Ein neues Faktenblatt des Bundes zeigt, warum die Turbinen an jenem Standort aufgestellt werden, den Gemeinde und Kanton nicht wollten – nahe beim Wohnquartier Wyde. Der Regierungsrat fordert nun Schalldämpfer, eine 20 Meter hohe Lärmschutzwand und Spezialfenster, um die Bevölkerung zu schützen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 09.11.2022, 11.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Visualisierung des Notkraftwerks Birr – ungefähr so wird sich die Anlage aus den Fenstern von Bewohnern des Quartiers Wyde präsentieren. GE/zvg

Es ist zu laut und es verschmutzt die Luft zu stark: Das ist das kurze Fazit zur Lärm- und Schadstoffbelastung des Notkraftwerks Birr. Vor zwei Wochen gab das Bundesamt für Energie gegenüber der AZ zum ersten Mal konkrete Zahlen bekannt. «Ohne zusätzliche Massnahmen würde im Winter 2022/2023 am offenen Fenster der nahe gelegenen Liegenschaften eine maximale Lärmbelastung von bis zu 74 Dezibel entstehen», sagte Sprecherin Marianne Zünd. Dieser hohe Wert sei über eine längere Zeit für die Anwohnerinnen und Anwohner nicht zumutbar.

«Die Emissionswerte erfüllen die europäischen Standards und jene der Weltbank, allerdings nicht die strengen Grenzwerte der Schweizer Luftreinhalteverordnung», sagte Zünd zu den Schadstoffen, die beim Betrieb des Kraftwerks mit Öl oder Gas entstehen. Die Schweizer Vorgaben werden um das Zwei- bis Zweieineinhalbfache überschritten. Deshalb müssten die Grenzwerte für Stickoxide (NOX) und Kohlenmonoxide (CO) für den Betrieb des Notkraftwerks Birr temporär heraufgesetzt werden.

Abgasreinigungsanlage geprüft – und verworfen

Gemäss einem Faktenblatt zum Notkraftwerk Birr, das am Dienstag veröffentlicht wurde, könnten die strengen Schweizer Grenzwerte durch die Installation von Abgasreinigungsanlagen (sogenannten Katalysatoren) eingehalten werden. Der Einsatz von Katalysatoren sei intensiv diskutiert, «aufgrund des extrem begrenzten Betriebs» des Kraftwerks aber für den Winter 2022/2023 verworfen worden. Geplant ist im besten Fall ein Testbetrieb oder dann ein Einsatz der Turbinen für nur wenige Stunden.

«Die Installation der Katalysatoren hätte die Inbetriebnahme des Kraftwerks in diesem Winter gefährdet», heisst es im Faktenblatt weiter. Zudem seien die Lieferzeiten sehr lang: Schätzungen gehen von August 2024 und Juli 2025 aus, dies ohne Montage und Inbetriebnahme. Katalysatoren sind auch nach dem Winter 2022/2023 nicht vorgesehen, ein unabhängiges Gutachten soll aber «mögliche Handlungsspielräume für Massnahmen zur Emissionsminderung aufzeigen».

Regierung fordert Schalldämpfer, Lärmschutzwand und Spezialfenster

In einer Stellungnahme zur Verordnung des Bundes für das Notkraftwerk, die am Mittwoch publiziert wurde, setzt sich der Aargauer Regierungsrat für Lärmschutz ein. Die Regierung verlangt, «dass die wirkungsvollste Massnahme, das Ausrüsten der Turbinen mit Schalldämpfern, mit höchster Priorität und so rasch als möglich realisiert wird».

Der Regierungsrat nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die Vorarbeiten für die Realisierung der Lärmschutzwand an die Hand genommen worden sind und das Fundament so ausgelegt wird, dass eine nachträgliche Erhöhung der Wand auf 20 Metern Höhe bautechnisch möglich ist. Die Regierung fordert:

«Die Realisierung der ersten Lärmschutzwandetappe muss mit der Inbetriebnahme des Kraftwerkes abgeschlossen sein.»

Sollten die Umstände dies erfordern, erwartet der Regierungsrat, dass die Wand ohne Verzögerung auf 20 Meter aufgestockt wird.

Dass der Bund die Liegenschaften, die vom Lärm des Kraftwerks am stärksten betroffen sind, mit Schallschutzfenstern ausrüsten will, begrüsst der Regierungsrat sehr. Weil die Zeit für die Lärmschutzmassnahmen sehr knapp ist, erachtet es die Regierung als zwingend, dass der Bund die Umsetzung des Programms umgehend auslöst.

Bund verspricht Lärmschutzmassnahmen bis spätestens Oktober 2023

Laut dem Faktenblatt zum Kraftwerk wurden im Vertrag mit GE lärmmindernde Massnahmen festgelegt. Die Kamine der acht Gasturbinen werden mit massiven Schalldämpfern ausgerüstet, die eine erhebliche Verminderung der Emissionen bewirken werden. «Zusätzlich wird eine Lärmschutzwand errichtet und, falls notwendig, werden die Gasturbinen-Generator-Einheiten eingehaust», schreibt der Bund.

Derzeit könne aber nicht garantiert werden, dass alle diese Massnahmen bis zum Februar 2023 umgesetzt werden können. Spätestens bis Oktober des nächsten Jahres sollen sie aber realisiert sein, wie es im Faktenblatt heisst. Der Schallpegel an den nächstgelegenen Wohngebäuden (Wyde 3 und 5) würde damit 65 Dezibel nicht übersteigen.

Kraftwerkstandort beim GE-Gebäude hat mehrere Vorteile

Dennoch stellt sich die Frage, warum das Notkraftwerk ausgerechnet auf dem Parkplatz nördlich des GE-Gebäudes erstellt wird, der in unmittelbarer Nähe der Wohnüberbauung Wyde liegt. Im Faktenblatt des Bundes werden mehrere Gründe dafür aufgeführt:

fester, stabiler Untergrund

keine Belastung durch Staub oder Sand, dadurch keine Verstopfungsgefahr der Ansaugfilter

Platzangebot, das es erlaubt, die Gasturbinen möglichst nahe an die Transformatoren zu stellen

Nähe zum Unterwerk als Einspeisepunkt in das Stromnetz

Nähe der Anlage beim System für die Zuführung und Filterung des gasförmigen Brennstoffs

Nähe zum Brennstoffsystem für flüssigen Brennstoff an einer SBB-Entladestation

Möglichkeit zur Platzierung nahe bei Tanks für Brennstoff und die Brennstoffaufbereitung

Der Standort wurde vor Vertragsabschluss zwischen dem Bund und General Electric besprochen. Der Kanton Aargau und die Gemeinde Birr, die eine andere Platzierung des Notkraftwerks gefordert hatten, wurden laut dem Bundesamt für Energie informiert.

Warum wird das Kraftwerk nicht bei der Kiesgrube gebaut?

Areal der ABB bei der Kiesgrube in Birr – auch dieses Gelände wurde als Standort für das Notkraftwerk geprüft. GE/zvg

Neben dem Standort auf dem Betriebsgelände von GE in Birr wurde auch die südlich davon gelegene Parzelle bei der Kiesgrube der ABB Schweiz in Betracht gezogen. Dieses Areal weist laut dem Bundesamt für Energie aber eine Reihe von Nachteilen auf:

der Untergrund müsste aufwendig untersucht und gegebenenfalls befestigt werden

die Parzelle ist teilweise nicht erschlossen

wesentlich längere Transportwege von der GE-Fertigungshalle zur Baustelle

kein Zugang zur Eisenbahninfrastruktur

der Schwerverkehr käme dicht an der Schule von Birr vorbei

Zudem sei das Areal von der ABB nicht zur Verfügung gestellt worden, heisst es im Faktenblatt weiter – deshalb wurde diese Option verworfen.

Warum wird das Kraftwerk nicht in der GE-Halle gebaut?

Untersucht wurde auch, ob das Notkraftwerk in der Fertigungshalle auf dem GE-Gelände errichtet werden könnte. «Prinzipiell wäre eine Aufstellung von Gasturbinen in einer Halle möglich», schreibt das Bundesamt für Energie. Das erste Gasturbinentestkraftwerk wurde in den 1990er-Jahren auch im südöstlichen Teil der Halle errichtet.

Der Lufteinlauf wurde in die Hallenwand integriert und der Kamin durch die Decke der Halle gestossen. Es mussten aber umfangreiche Brandschutzmassnahmen getroffen werden, zudem waren Zuführung des Brennstoffs und Ableitung des erzeugten Stroms aufwendiger als bei einer Aufstellung im Freien. Darüber hinaus war der Bau eines Gebäudes in der Halle notwendig, um den Leitstand aufnehmen zu können.

Diese baulichen Massnahmen für eine Aufstellung in einer Halle wären im Rahmen der vorgegebenen Zeit für das Notkraftwerk unmöglich zu realisieren, hält das Bundesamt fest. Darüber hinaus werde die Halle zurzeit nahezu vollständig von GE für die Fertigung verwendet oder sei an Drittfirmen vermietet. «Ein kurzfristiges Freimachen einer geeigneten Halle war nicht möglich» – deshalb entfiel auch diese Variante.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen