Notkraftwerk Birr: Die ersten Turbinen kommen Anfang Dezember

Energiekrise Standort bei Wohnquartier und Schule definitiv: Die ersten Turbinen für das Notkraftwerk Birr werden Anfang Dezember erwartet Der Bund baut das Reservekraftwerk in Birr dort, wo es die Gemeinde und der Kanton nicht wollten. Der Standort nahe bei einem Wohnquartier und der Schule ist zwingend, wenn der Zeitplan für den Bau eingehalten werden soll. Dafür könnte es bei einigen Turbinen bereits diesen Winter einen Schallschutz geben. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Auf diesem Parkplatz wird das Notkraftwerk Birr gebaut. Fabian Hägler

«Birr ist für das ganze Land wichtig, nicht nur für die Region oder den Kanton», sagte Energieministerin Simonetta Sommaruga am Mittwoch an einer Pressekonferenz in Bern. Doch die Abgase und der Lärm des Notkraftwerks würden die lokale Bevölkerung treffen – die Gemeinde verlangt deshalb eine Entschädigung, der Kanton einen besseren Lärmschutz und einen anderen Standort der acht Turbinen.

Bis zu 70'000 Liter Öl würde das Notkraftwerk in Birr pro Stunde verbrennen, wenn es unter Volllast betrieben wird. Das zeigten Recherchen der AZ – doch derzeit scheint ein Dauerbetrieb sehr unwahrscheinlich. «Die derzeitige Entwicklung am Strommarkt signalisiert eine Entspannung der Lage», sagte Werner Luginbühl, Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, am Mittwoch vor den Medien.

Bauarbeiten auf dem GE-Gelände laufen auf Hochtouren

Dennoch laufen die Bauarbeiten für das Reservekraftwerk in Birr auf Hochtouren, wie ein Augenschein der AZ am Mittwoch vor Ort zeigte. Zwei grosse Kräne standen schon, ein dritter wurde gerade aufgestellt, auf der Baustelle waren Bagger und Muldenkipper im Einsatz. Der ehemalige Parkplatz auf der Nordseite des GE-Gebäudes wird vorbereitet, damit dort acht Turbinen vom Typ TM 2500 aufgestellt werden können, die zusammen eine Leistung von rund 250 Megawatt aufweisen.

Visualisierung des temporären Kraftwerks – die definitive Ausführung kann noch leicht abweichen. zvg/General Electric

«Seit die Bauarbeiten begonnen haben, ist für uns klar, dass dies der Standort für das Reservekraftwerk ist», sagt René Grütter, Gemeindeammann von Birr, auf Anfrage der AZ. Gemeinde und Kanton hätten die Anlage lieber auf der Südseite des GE-Gebäudes gesehen, weiter entfernt vom Wohnquartier Wyde und von der Schulanlage. Marianne Zünd, Sprecherin des Bundesamtes für Energie (BFE), sagte vor drei Wochen, es liefen noch Abklärungen zum definitiven Standort.

Standort gegenüber Wohnquartier und nahe der Schulanlage definitiv

Inzwischen hat das BFE die vom Kanton geforderte Standortevaluation für das Notkraftwerk in Birr durchgeführt und diese Woche mit den Aargauer Behörden besprochen. Zünd sagt:

«Aufgrund dieser Evaluation haben Bund und General Electric beschlossen, am vorgesehenen Standort auf dem nördlichen Parkplatz des Betriebsgeländes von GE festzuhalten.»

Nur so könne die sehr kurze Realisierungszeit von fünfeinhalb Monaten eingehalten werden und das Reservekraftwerk im Februar 2023 für den Betrieb bereitstehen. BFE-Sprecherin Zünd kündigt an, in den nächsten Tagen würden weitere Informationen zum Standort und zur Anlage selbst publiziert.

Klar ist heute schon: Allein für die Turbinen, die Steuereinheiten, die Transformatoren und die Wasseraufbereitungsanlage des Kraftwerks wird eine Fläche von 18’000 Quadratmetern benötigt. Zudem braucht es Platz für die Anlieferung und Lagerung von Flüssigbrennstoff, die Anlage für den Gasanschluss und die Schaltanlage des Hochspannungsanschlusses.

Kanton verlangt klare Vorgaben des Bundes für Lärm und Abgase

Giovanni Leardini, Sprecher des Bau- und Umweltdepartements, hält fest: «Die Standortevaluation ist nicht öffentlich einsehbar, jedoch setzt sich der Kanton bei GE und Bund für eine baldige, möglichst offene und transparente Kommunikation ein.» Leardini betont:

«Der Kanton und der Bund setzen sich dafür ein, dass alles betrieblich und technisch Machbare umgesetzt wird, um die Immissionen und die negativen Auswirkungen für die Bevölkerung möglichst tief und kurz zu halten.»

Dazu bemühten sich die Fachstellen des Kantons in den Bereichen Energie, Umwelt und Recht um eine enge und intensive Zusammenarbeit mit den Beteiligten.

Leardini sagt weiter: «Um seine Rolle als Vollzugs- und Kontrollbehörde wahrnehmen zu können, ist der Kanton darauf angewiesen, dass der Bund für den Betrieb des Notkraftwerks klare umweltrechtliche Rahmenbedingungen festlegt – insbesondere in den Bereichen Lärmschutz und Luftreinhaltung.»

Turbinen werden per Schiff aus Slowenien angeliefert

Die augenfälligste Änderung auf der Grossbaustelle für das Kraftwerk ist eine grosse, frisch planierte Fläche südlich der Strasse, die am GE-Parkplatz vorbeiführt. Wo bis vor kurzem noch grüne Wiese war (siehe Google Street View aus dem Sommer 2021 unten), ist jetzt ein Kiesplatz, der bis zur Bahnlinie reicht.

Der neu erstellte Installationsplatz für das Notkraftwerk in Birr. Fabian Hägler

Es handelt sich um den sogenannten Installationsplatz des Bauunternehmens – ausgeführt werden die Arbeiten von Implenia – für die nächsten Monate. Das Land gehört der Firma Brugg Cables, dort werden laut René Grütter die Öl- und Wassertanks zusammengebaut, die in Einzelteile zerlegt angeliefert werden.

Die grossen Turbinen erwartet der Birrer Gemeindeammann gegen Ende November oder Anfang Dezember. Sechs von ihnen werden zuerst per Schiff aus dem slowenischen Koper ins niederländische Rotterdam und von dort dann rheinaufwärts in die Schweiz gebracht. Die letzten Kilometer bis nach Birr legen die Aggregate auf Lastwagen zurück, laut Grütter sind für jede Turbine fünf Sattelschlepper notwendig.

Drei oder vier Turbinen bereits diesen Winter mit Schallschutz?

Wegen der Lärmbelastung sei die Gemeinde mit GE und dem Bundesamt für Energie im Gespräch, sagt der Ammann:

«Drei bis vier der Turbinen werden vielleicht von Beginn weg einen Schallschutz haben, zudem hat uns GE zugesagt, Nachbesserungen nach dem ersten Winter zu prüfen.»

Grütter hält fest, die Gemeinde nehme es mit Wohlwollen zur Kenntnis, dass GE die Lärmproblematik ernst nehme. Sollte das Notkraftwerk tatsächlich gebraucht werden, sei eine frühzeitige Information der Bevölkerung wichtig. «Wenn man zwei, drei Tage im Voraus sagen kann, wann das Kraftwerk für ein paar Stunden läuft, wäre das optimal.»

Noch verhandelt wird derzeit über die Höhe der Entschädigung für die Gemeinde Birr. Dabei geht es laut Grütter insbesondere um die Frage, ob es nur Geld vom Bund geben soll, wenn das Kraftwerk läuft, oder auch eine grundsätzliche Entschädigung für die Standortgemeinde.

So werden Turbinen vom Typ TM 2500 installiert, die auch beim Notkraftwerk Birr zum Einsatz kommen. Youtube

