Birr: Rund 60 Personen demonstrieren gegen das Notkraftwerk

Energiekrise Demonstration gegen das Notkraftwerk in Birr: «Und uns sagt man, wir sollen weniger lang duschen» Am Samstagnachmittag haben rund 60 Personen gegen das geplante Öl- und Gaskraftwerk auf dem Gelände von General Electric in Birr demonstriert. Das Kraftwerk ist umstritten, weil es unter Ausklammerung von Raumplanungs- und Umweltgesetzen gebaut werden soll. Michael Küng 2 Kommentare 08.10.2022, 18.34 Uhr

Auf diesem Parkplatz soll das geplante Kraftwerk entstehen. Michael Küng Am Samstagnachmittag wurde gegen das geplante Notfallkraftwerk in Birr demonstriert. Michael Küng Die Demonstrierenden fordern: «Stoppt den Birrsinn! Sonne und Wind, jetzt aber gschwind!» Michael Küng Demo-Organisatorin Anna Lindermeier im Gespräch mit der lokalen Bevölkerung. Michael Küng Etwa 60 Personen waren bei der Demo anwesend. Urs Flueeler / KEYSTONE Die Polizei rechnete im Vorfeld mit etwa 150 Demonstrierenden. Urs Flueeler / KEYSTONE Nach einer kurzen Rede machte sich die Demonstration auf den Weg ins Dorf von Birr. Michael Küng

Die Polizei rechnete im Vorfeld mit etwa 150 Demonstrierenden, es wurde dann knapp die Hälfte. Die gut gelaunte Schar versammelte sich vor dem geplanten Kraftwerksgelände neben dem Bahnhof, bevor die Demonstrierenden gemeinsam durch Birr zogen.

Demo-Organisatorin Anna Lindermeier vom Klimastreik sagt: «Zukunftsfähige Lösungen zieht der Bundesrat nicht einmal in Betracht, stattdessen wird hier fossile Infrastruktur ausgebaut und uns wird gesagt, wir sollen weniger lang duschen.» Sie sei sprachlos, dass der Bundesrat geltendes Recht ausser Kraft setzen könne, um im Jahr 2022 neue Öl- und Gaskraftwerke zu bauen. Mit-Organisatorin Moira Metterli ergänzt: «Wir sind hier, weil wir nicht einverstanden sind mit dem geplanten Kraftwerk. Es ist einfach inakzeptabel, jetzt in der Klimakrise die fossilen Energien noch weiter auszubauen.»

Mindestens zwei Einsprachen gegen das Kraftwerk

Auch zugegen war der laut eigener Aussage einzige Birrer, der gegen das Kraftwerk eine Einsprache gemacht hat. Am vergangenen Montag ebenfalls eine Einsprache eingereicht hat der Klimastreik am Montag. Da fuhren bereits die ersten Baumaschinen auf und haben auf dem Bauplatz im Weg stehende Bäume gerodet. Es ist denn auch unsicher, ob die Einsprachen überhaupt eine Chance haben gegen die vom Bundesrat per Notrecht durchgesetzte Verordnung für die schnellstmögliche Errichtung des Kraftwerks.

Das sagen Demo-Organisatorin Anna Lindermeier und Andreas Bender, Gemeinderat von Birr, zum Notkraftwerk:

Gemeinderat Andreas Bender hat die Demo zum Anlass genommen, um mit Demonstrierenden und der lokalen Bevölkerung vor Ort das Gespräch zu suchen. Gegenüber der AZ sagt er, das Kraftwerk sei suboptimal, doch: «Ich denke, wir müssen etwas machen für die Schweiz und ihre Versorgungssicherheit.» Er ergänzt:

«Da beisst die gesamte Gemeinde Birr und der Gemeinderat halt in den sauren Apfel.»

Ganz leer ausgehen soll Birr dabei aber nicht: Ähnlich wie bei anderen Kraftwerken üblich, soll die Gemeinde eine Entschädigung erhalten, sagte Gemeindeammann René Grütter vor einem Monat in der AZ. Es gehe dabei nicht darum, reich zu werden. Aber wenn für ein Wasserkraftwerk Zinsen bezahlt werden, solle auch Birr nicht ganz leer ausgehen, wenn in der Gemeinde für die Versorgungssicherheit Lärm und Luftverschmutzung verursacht werden.

Bauarbeiten haben bereits begonnen

Das vom Bundesrat per Notrecht durchgesetzte Kraftwerk mit acht Turbinen der Firma GE Gas Power kann mit Öl, Gas oder Wasserstoff betrieben werden. Es soll zur Überbrückung möglicher Engpässe bei der Energieversorgung dienen. Seine Leistung entspricht mit 250 Megawatt ungefähr einem Viertel derer des Kernkraftwerks Leibstadt. Es wird den Mammutanteil der insgesamt 300 MW Reserve-Produktion stemmen, die der Bundesrat kurzfristig schaffen will, um einer möglichen Mangellage entgegenwirken zu können.

Schon gegen Ende des kommenden Winters soll es einsatzbereit sein. Damit das so schnell funktioniert, haben bereits Anfang dieser Woche die Rodungsarbeiten auf einem Parkplatz auf dem Gelände von Kraftwerksbetreiber General Electric begonnen. Als Notkraftwerk ist der Betrieb bis Ende April 2026 befristet, die Kosten für die gesamte Laufzeit betragen 470 Millionen Franken.

Das temporäre Reservekraftwerk ist umstritten, weil es unter Ausklammerung von Raumplanungs- und Umweltgesetzen gebaut werden soll. Der Bundesrat hat dazu eine entsprechende Verordnung verabschiedet. In der «NZZ» schreibt Andreas Glaser vom Zentrum für Demokratie Aarau: «Die vom Bundesrat gewählte Form der Verordnung führt dazu, dass die demokratische Kontrolle durch Parlament und Volk ausgeschlossen wird.» Er sieht in dem Vorgehen einen möglichen Präzedenzfall für weitere Energieprojekte und appelliert an die politischen Instanzen, es bei dem Einzelfall bewenden zu lassen.

Auch im Gespräch war das auf demselben Gelände zu Testzwecken errichtete Gaskraftwerk von Ansaldo. Doch weil dieses nicht für den Regelbetrieb konzipiert ist, kommt es für eine kurzfristige Lösung nicht in Frage. Zu gross der Aufwand für nötige Umbau-Arbeiten. Denkbar soll allerdings ein Einsatz zu einem späteren Zeitpunkt sein.

