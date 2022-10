Notkraftwerk Birr soll nicht bei Wohnquartier und Schule stehen

Energiekrise Notkraftwerk Birr: Kanton will Bevölkerung vor Lärm schützen – Standort der Anlage noch nicht definitiv? Das Notkraftwerk Birr soll gegenüber einem Wohnquartier und nahe bei der Schule entstehen. Der Kanton verlangt, dass die Anlage an einem anderen Platz gebaut wird. Eine Sprecherin des Bundesamtes für Energie sagt, derzeit liefen noch Abklärungen zum Standort – und zwei Aargauer Nationalrätinnen stellen kritische Fragen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Der erste Bagger steht bereit: Nach der Rodung von Bäumen und Sträuchern ist der GE-Parkplatz in Birr bereit für den Bau des Notkraftwerks. Alex Spichale

Auf dem Parkplatz von General Electric auf der Nordseite der riesigen Industriehalle in Birr sind am Montag schwere Maschinen aufgefahren. Arbeiter fällten Bäume und entfernten Sträucher auf dem Gelände, wo das Notkraftwerk entstehen soll, das mit Gas oder Öl betrieben wird. In einer Woche will die Klimastreik-Bewegung vor Ort gegen das Kraftwerk demonstrieren – und auch vom Kanton kommt Kritik.

An einer Medienkonferenz am Donnerstag sagte Energiedirektor Stephan Attiger, der Regierungsrat stehe zwar grundsätzlich hinter dem Kraftwerk, stelle aber den Standort in Frage und forderte einen besseren Lärmschutz. Auf Nachfrage der AZ sagt Attiger, sein Departement habe bei GE und beim Bund die Forderung deponiert, den Standort nochmals zu überdenken. Attiger kritisiert:

«Der Parkplatz, wo das Kraftwerk geplant ist und die Rodungsarbeiten schon begonnen haben, liegt direkt gegenüber einem Wohnquartier und nahe bei der Schule.»

Der Kanton würde es bevorzugen, wenn das Kraftwerk an einem «in Bezug auf die Immissionen geeigneteren Ort platziert würde». Anbieten würde sich ein Standort auf der anderen Seite der GE-Halle, in Richtung der bestehenden Kiesgrube, weg von Wohnquartier und Schulhaus.

Attiger sagt weiter: «Wir stellen fest, dass mit dem Bau schon begonnen wurde, obwohl unsere kantonalen Fachstellen nicht in die Evaluation des Standorts einbezogen wurden.» Bisher sei den Vertretern des Kantons nur ohne fachliche Begründung gesagt worden, ein anderer Standort sei nicht möglich. «Und wir haben trotz mehrmaligem Nachfragen keine fachliche Ansprechperson bei GE erhalten», bemängelt der Energiedirektor.

Attiger will wissen, welche Lärmschutzmassnahmen ergriffen werden

Energiedirektor Stephan Attiger verlangt mehr Schutz für die Bevölkerung. Alex Spichale

Wenn acht Turbinen laufen, verursacht dies beträchtlichen Lärm – deshalb will der Kanton ganz konkret wissen, welche Lärmschutzmassnahmen denkbar und möglich sind. «Man kann das mit einem Strassenbauprojekt vergleichen, da gibt es mehrere Varianten: einen Flüsterbelag, der Lärm an der Quelle reduziert, Schallschutzwände entlang der Strasse oder Schallschutzfenster bei Liegenschaften», sagt Attiger. Und er ergänzt:

«Aus unserer Sicht wären beim Reservekraftwerk dringend Schalldämpfer auf den Turbinen nötig, zudem könnte das Kraftwerk eingehaust werden, also in einer Halle stehen.»

Als weitere Massnahmen wären Lärmschutzwände und Lärmschutzfenster bei den angrenzenden Wohnungen möglich. Auf der Visualisierung des Kraftwerks, die GE zur Verfügung stellte, ist bisher nur eine kleine, eher symbolisch wirkende grüne Wand neben den Turbinen ersichtlich.

Kanton kann viele Fragen der Bevölkerung nicht beantworten

Der Kanton kontrolliert zusammen mit der Gemeinde Birr die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften beim Bau – das steht in der Verfügung des Bundes zum Bau des Reservekraftwerks Birr. Stephan Attiger stellt dazu klar: «Wir sind aber weder Bauherr noch Bewilligungsbehörde, deshalb sind unsere Einflussmöglichkeiten relativ gering.» Derzeit melden sich zahlreiche besorgte Bürgerinnen und Bürger mit Fragen, «auf die wir leider meist keine Antwort geben können», bedauert der Regierungsrat.

Visualisierung des temporären Kraftwerks – die definitive Ausführung kann noch leicht abweichen. Zvg/GE

Dabei geht es zum Beispiel um Betriebszeiten und die Frage, ob die lauten Turbinen auch nachts laufen. Attiger sagt: «Ziel aller Beteiligten muss sein, dass das Kraftwerk nie in Betrieb genommen wird. Aber man muss sich darauf vorbereiten und für uns ist klar: Wir wollen die Bevölkerung vor übermässigen Immissionen schützen.»

Es müsse zum Beispiel möglich sein, gewisse Einschränkungen zu machen, zum Beispiel das Kraftwerk nur tagsüber und nicht am Wochenende laufen zu lassen. «Aber derzeit wissen wir noch nicht einmal, wer der Betreiber des Kraftwerks sein wird», kritisiert der Energiedirektor.

Standort noch nicht definitiv – Betreiber soll bis Ende Jahr feststehen

Mit den Fragen des Kantons zum Standort des Kraftwerks konfrontiert, sagt Marianne Zünd, Sprecherin des Bundesamts für Energie: «Dazu laufen derzeit Abklärungen, denen ich nicht vorgreifen kann.» Dies dürfte bedeuten, dass der Standort gegenüber der Wohnsiedlung und nahe bei der Schule noch nicht definitiv ist.

Klar ist laut Zünd bereits, dass General Electric das Kraftwerk zwar bauen, aber nicht betreiben wird. Das Bundesamt für Umwelt sei im Gespräch mit möglichen Betreibern der Anlage, sagt sie. Bis Ende Jahr solle feststehen, welches Unternehmen das Notkraftwerk betreibt, sagt die Sprecherin.

Lärmschutz soll verstärkt werden – Testbetrieb im Januar geplant

Gerüchteweise ist zu hören, dass beim Betrieb der Anlage mit einer Lärmbelastung von 74 Dezibel gerechnet werde – das wäre gleich laut wie ein vorbeifahrender Zug. Marianne Zünd vom Bundesamt für Energie sagt:

«Derzeit laufen die Planungen und die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren, insbesondere beim Lärmschutz sind Verstärkungen geplant.»

Sie weist darauf hin, dass für das Notkraftwerk Birr insgesamt acht Turbinen zusammengeschlossen werden. GE gibt den Lärmwert einer Turbine vom Typ TM 2500, die in Birr installiert werden, mit 88 Dezibel an. Zünd sagt, die Lärmwerte mit den geplanten Schallschutzmassnahmen und Lärmschutzwänden würden im Januar geprüft. Dasselbe gilt für die Abgase der gesamten Anlage, die Anfang 2023 «im realen Testbetrieb gemessen werden müssen», wie die Sprecherin erklärt.

Zünd versichert auch, dass die Anlage nur dann laufen werde, wenn es tatsächlich nötig sei. Das BFE sei derzeit daran, eine Studie zum nächsten Winter zu erstellen, die mögliche Szenarien untersucht. «Auf dieser Basis können dann Schätzungen gemacht werden, ob und während wie vieler Stunden oder Tage die Schweiz auf die Reservekraftwerke und die Wasserkraftreserve zurückgreifen muss», erklärt Zünd.

Gabriela Suter (SP) und Martina Bircher (SVP) stellen kritische Fragen

Das geplante Notkraftwerk in Birr beschäftigt auch zwei Aargauer Nationalrätinnen: Gabriela Suter (SP) und Martina Bircher (SVP) haben unabhängig voneinander Interpellationen dazu eingereicht. Suter, die auch Präsidentin der Lärmliga ist, und Bircher stellen mehrere Fragen zur Lärmbelastung durch die Turbinen und zum Schutz der betroffenen Bevölkerung.

SP-Nationalrätin Gabriela Suter stellt den Standort des Notkraftwerks infrage. Chris Iseli

Mehrere Fragen entsprechen den Forderungen des Kantons nach Lärmschutzmassnahmen für die Anwohnerinnen und Anwohner. Suter will zusätzlich wissen, wer für die Finanzierung und die Umsetzung des Lärmschutzes verantwortlich sei. Bircher fragt darüber hinaus, ob je nach Windrichtung auch andere Gemeinden ausser Birr vom Turbinenlärm betroffen sein könnten.

Suter schreibt, offenbar habe der Gemeinderat Birr vorgeschlagen, den Standort einige hundert Meter weg vom Siedlungsgebiet zu verschieben. Suter fragt den Bundesrat, warum dieses Angebot nicht angenommen wurde. Und sie will wissen, ob die Turbinen auf der von der Wohnsiedlung abgewandten Seite des GE-Geländes aufgestellt werden könnten.

GE muss das Notkraftwerk bis Ende 2026 wieder abreissen

Bircher weist darauf hin, dass übermässiger Lärm einen negativen Einfluss auf den Gesundheitszustand der Menschen haben könne. Sie will wissen, wie der Bundesrat dieses Risiko einschätzt und ob es eine Haftung bei Langzeitfolgen des Kraftwerksbetriebs gebe.

SVP-Nationalrätin Martina Bircher macht sich Sorgen wegen möglicher Langzeitfolgen für Anwohner Fabio Baranzini

Eine Frage, die beide Nationalrätinnen stellen, lässt sich aus den vorliegenden Dokumenten zum Notkraftwerk beantworten. Suter und Bircher wollen wissen, wie lange dieses Notkraftwerk in Birr stehen wird bzw. was nach April 2026 mit den Turbinen geschehe. In der Verfügung des Energie- und Umweltdepartements vom Montag heisst es: «Die General Electric Global Services GmbH hat das Reservekraftwerk Birr bis Ende des Jahres 2026 vollständig zurückzubauen.»

