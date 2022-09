Kanton unterstützt Notkraftwerk in Birr, will aber klare Regeln

Energiekrise «Einsatz auf ein Minimum beschränken»: Kanton unterstützt Notkraftwerk in Birr, verlangt aber klare Regelungen zu Lärm und Abgasen Im Aargau, wo jetzt schon jede dritte Kilowattstunde Strom der Schweiz produziert wird, soll ein grosses Notkraftwerk entstehen, das mit Öl betrieben wird. Der Regierungsrat bietet Hand für die Anlage von General Electric in Birr, fordert aber flankierende Massnahmen gegen negative Auswirkungen. Fabian Hägler 1 Kommentar 02.09.2022, 19.45 Uhr

Der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger signalisiert Unterstützung für das Notkraftwerk bei GE in Birr, fordert aber flankierende Massnahmen. Severin Bigler/Chris Iseli

Acht mobile Gasturbinen werden auf dem Firmengelände von GE Gas Power in Birr als Reserve betriebsbereit gemacht. Sie leisten fast 250 Megawatt, was einem Viertel der Leistung des Kernkraftwerks Leibstadt oder 15-mal der Leistung des Wasserkraftwerks Aarau entspricht. Mit dem Vertrag zwischen Bund und GE zur Sicherstellung der Finanzierung sei der Grundstein für ein kurzfristig einsetzbares Reservekraftwerk gelegt, hält der Aargauer Regierungsrat in einer Mitteilung fest.

Angesichts der drohenden Strom- und Gasmangellage gelte es nun, die nächsten Schritte auch seitens Kanton und Gemeinden einzuleiten, um rechtzeitig ein betriebsfähiges temporäres Kraftwerk mit hoher Akzeptanz zu realisieren. Die Regierung schreibt:

«Insbesondere braucht es flankierende Massnahmen, um negative Auswirkungen wie Lärm, Luftverschmutzung und Treibhauseffekte zu minimieren.»

Schon heute werde jede dritte Kilowattstunde Strom im Energiekanton Aargau produziert, schreibt die Staatskanzlei. Um das Risiko einer Strom- und Gasmangellage abzuwenden, habe der Kanton seine Verantwortung übernommen und bereits frühzeitig Hand geboten, um mögliche Standorte für ein Reservekraftwerk zu finden.

Zuerst Energie sparen, dann erst Reservekraftwerk einschalten

Der Standort Birr verfüge «dank der Platzverhältnisse, der ausreichenden Anbindungen an Gas-, Strom- und Schienennetze sowie der lösungsorientierten Stakeholder über ideale Voraussetzungen für ein thermisches Kraftwerk», heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei weiter. Vor diesem Hintergrund seien die Gespräche zwischen Bund, Kanton Aargau, Gemeinde Birr sowie möglichen Betreibern mit der steigenden Gefährdung der Versorgungssicherheit intensiviert worden.

Der Regierungsrat ist sich aber auch der negativen Auswirkungen eines thermischen Kraftwerks bewusst und schreibt:

«Es ist umso wichtiger, den Einsatz des öl- oder gasbetriebenen Kraftwerks auf ein Minimum zu beschränken.»

Bevor das Kraftwerk eingeschaltet werde, müssten andere Massnahmen wie Energiesparen ausgeschöpft werden. «Die Anlage muss so gebaut und betrieben werden, dass möglichst wenig Immissionen entstehen», fordert die Regierung. Es müsse zudem festgehalten werden, welche Grenzwerte zu jeder Zeit einzuhalten seien, verlangt der Regierungsrat weiter.

Schliesslich soll auch der Standort strategisch weiterentwickelt werden, wenn es nach dem Kanton geht. Spätestens nach Ablauf des befristeten Vertrages 2026 solle eine reguläre Gasturbine mit 300 bis 400 Megawatt Leistung als Reservekraftwerk mit Multi-Fuel-Modus (Öl, Gas, erneuerbare Treibstoffe) während 15 bis 20 Jahren einsatzbereit sein. Auch dazu möchte der Kanton Hand bieten.

Nachgefragt bei Energiedirektor Stephan Attiger

Ein mit Öl betriebenes Kraftwerk ist laut, verschmutzt die Luft und stösst viel CO 2 aus – warum unterstützt der Kanton das?

Stephan Attiger. Sandra Ardizzone

Stephan Attiger: Wir sind in einer Situation, in der Lösungen gefragt sind, der Standort Birr ist prädestiniert für eine solche Anlage. Wir sind nicht begeistert, dass dort ein Ölkraftwerk laufen soll, aber es gibt kurzfristig keine andere Möglichkeit, deshalb müssen wir hier Hand bieten. Ziel ist, dass das Kraftwerk nie läuft, aber es kann auch passieren, dass es längere Zeit in Betrieb ist. Sollte dies der Fall sein, sind andere Massnahmen nötig, als wenn das Kraftwerk nur wenige Stunden läuft.

Welches sind die flankierenden Massnahmen, die der Kanton fordert?

Weil es sich um eine Notfallanlage handelt, von der wir nicht wissen, wie oft und wie lange sie zum Einsatz kommt, sind konkrete Forderungen schwierig. Klar ist aber, dass insbesondere die Lärmbelastung begrenzt werden muss. Die Turbinen sind relativ laut, deshalb wäre ein Betrieb nur tagsüber und nicht mitten in der Nacht zum Beispiel eine Forderung.

Welche Gesetze oder Verordnungen muss der Kanton anpassen für das Notkraftwerk?

Gar keine, die Anlage liegt im nationalen Interesse, die nötigen Grundlagen muss der Bund schaffen.

Wie werden die Anliegen von Gemeinde und Anwohnern berücksichtigt?

Wir planen einen Informationsanlass für die Bevölkerung und werden die Anliegen der Gemeinde aufnehmen.

Warum wurde nicht auf das bestehende Gaskraftwerk von Ansaldo gesetzt?

Diese Anlage muss revidiert werden, das wäre bis im Winter nicht möglich gewesen. Der Regierungsrat möchte aber, dass dieses Gaskraftwerk bis in vier Jahren auf dem neuesten Stand und als reguläre Anlage einsatzfähig ist. Anders als beim Notkraftwerk für diesen Winter kommen bei einem definitiven Gaskraftwerk die üblichen Bewilligungs- und Einspracheverfahren zur Anwendung.

