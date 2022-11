Ex-ABB-Chef Somm fordert Ausbau bei Winterstrom-Produktion

Energiekrise Ehemaliger ABB-Chef Edwin Somm fordert, die Produktion des Winterstroms auszubauen An einer FDP-Tagung gab es Kritik an der schweizerischen Energiestrategie, an langen Bewilligungsfristen und Technologieverboten. Dabei meldete sich auch der frühere ABB-Schweiz-Chef Edwin Somm zu Wort. Mathias Küng Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Zum zweiten Mal innert Jahresfrist befasste sich die FDP Aargau an ihrer Rheinfelder Thementagung mit der Energie: «Wir haben schon im Sommer 2021 gesehen, dass uns das Thema bald sehr bewegen wird», sagte Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth einleitend. Und kritisierte Politik-Versäumnisse. Wohl habe die Schweiz der Energiestrategie 2050 zugestimmt, der Aargau aber nicht. Die Strategie weise einige Mängel auf, einige Prognosen seien falsch gewesen.

Sabina Freiermuth kritisiert den Hyparaktivismus in Bundesbern. Alex Spichale

Zehn Jahre sei nichts passiert, jetzt gebe es in Bundesbern gar Hyperaktivität, kritisierte Freiermuth. Immerhin, wenn Verfahren beschleunigt würden, sei das in ihrem Sinn.

Bei einleitenden Fachreferaten zeigte sich, dass sich die ungeheuren Strompreisschwankungen am Markt derzeit abschwächen. Allerdings bleiben die Preise auf sehr hohem Niveau, wie AEW-CEO Marc Ritter zeigte (vgl. Grafik). Die AEW Energie AG produziert 50 Prozent des Stroms selbst, die andere Hälfte muss sie zukaufen. Sie macht dies via Partner, so Ritter. Man sei nicht selbst an der Börse.

In der auf weitere Fachreferate folgenden Diskussion verwies FDP-Grossrätin und Energiespezialistin Jeanine Glarner auf Deutschland: «Das war zehn Jahre lang unser grosses Vorbild.» Doch jetzt schössen dort die Redispatch-Kosten (Kosten für Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen) in die Höhe. Auch die Swissgrid-Kosten werden steigen, so Glarner.

Jeanine Glarner, Grossrätin der FDP und Energiespezialistin. Alex Spichale

Ihr Grossratskollege Bernhard Scholl empfahl, einen Schritt zurückzugehen und zu fragen: «Sind wir richtig unterwegs? Ist die Energiestrategie wie angedacht umsetzbar?» Vielleicht müsse man den Ausstieg aus den AKW nochmals überdenken, denn der Strombedarf werde infolge des Umstiegs auf Elektromobilität und Wärmepumpen deutlich steigen. Scholl fragte: «Brauchen wir nicht eine neue Strategie?»

Auch der frühere ABB-Schweiz-Chef Edwin Somm hinterfragte die Energiestrategie. Die Importstrategie, welche die Schweiz im Winter seit Jahren fährt, «verhebt nicht», kritisierte er. Wenn man unabhängig von der Preisentwicklung im Ausland sein wolle, sei die Eigenproduktion im Winter zu erhöhen.

Ex-ABB-Chef Edwin Somm. Archivbild: Alex Spichale

Ritter: wir wollen investieren, können aber nicht zubauen

Marc Ritter seinerseits verwies beim Zubau auf Verfahrensprobleme: «Es kann doch nicht sein, dass wir seit 13 Jahren einen Windpark für drei Windturbinen projektieren. Wir wollen ja in der Schweiz investieren. Aber wir können die Produktion nicht zubauen, nicht weil die Wirtschaftlichkeit nicht stimmen würde, die wäre okay.»

Pfiffner: Uns läuft die Zeit davon

Eugen Pfiffner, CEO der IBB Energie AG (Brugg), der zuvor ebenfalls über die Strompreisthematik referiert hatte, legte in der Diskussion den Finger auch auf die Winterstromlücke: «Das ist unser Problem. Uns wird je länger, je mehr Strom fehlen.» Auf einen Vorwurf aus dem Publikum meinte er, wenn es irgendwie gehe, kaufe man sehr wohl Strom in der Schweiz ein, «aber wir haben im Winter nicht mehr genug. Natürlich müssen wir mehr investieren». Er verwies auf schleppenden Leitungsbau als weiteres Problem. Für das Pumpspeicher-Kraftwerk Nant de Drance habe dies 13 Jahre gedauert: «Das muss schneller gehen, uns läuft die Zeit davon.»

Edwin Somm: Was bedeutet das Verbot neuer KKW?

Somm meldete sich nochmals zu Wort. Es brauche jetzt zweierlei. Für die Winterproduktion brauche die Schweiz, wie von der Elcom vorgeschlagen, erstens drei bis vier Gaskraftwerke, wobei man natürlich über den Klimaschutz reden müsse. Zweitens sei die Energiestrategie zu überdenken «und insbesondere, was heisst das Verbot neuer KKW». Heute gebe es in Kanada Erbauer von 300-Megawatt-KKW mit neuer Technologie, «Lieferzeit vier Jahre, Strompreis fünf Rappen pro Kilowattstunde», so Somm, der sich klar gegen Technologieverbote aussprach. Eine Volksinitiative gegen Technologieverbote sei zudem «im Anmarsch». Schliesslich sei die Versorgungsverantwortung festzulegen.

Ritter: für ein neues AKW findet sich in der Schweiz kein Investor

Wenn man importunabhängig werden wolle, brauche es «einfach alles, Verbrauchsreduktion, Photovoltaik, Wasserkraft, Windenergie und andere», antwortete Marc Ritter. Natürlich brauche man Bandenergie, doch für ein neues AKW werde man in der Schweiz keinen Investor finden, der die Risiken trage, und bekomme auch die Zustimmung des Volkes nicht.

Marc Ritter. Alex Spichale

Tami: Versorgungssicherheit massgebender Treiber

Renato Tami, früherer Geschäftsführer der Elektrizitätskommission (Elcom), der in einem Fachreferat zuvor ebenfalls den Strompreis erklärt hatte, rechnete vor, «wenn die Hälfte der Mobilität dereinst elektrisch ist und 75 Prozent der Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden, dann brauchen wir allein von Dezember bis Februar 10 bis 15 Terawattstunden Strom zusätzlich».

Zum Vergleich verwies Tami auf das grösste Schweizer AKW in Leibstadt. Es produziere in einem Jahr 10 Terawattstunden Strom. Er sei beileibe nicht für Strom-Inselbetrieb, doch die Schweiz müsse massiv Kapazität zubauen, um nicht so viel Strom importieren zu müssen, wie es die Energiestrategie vorsieht.

