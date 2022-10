Gaspreise fallen – Aargauer Konsumenten profitieren nicht direkt

Energiekrise Die Gaspreise fallen – warum Aargauer Kundinnen und Kunden nicht davon profitieren Die Gastarife in der Region sind dieses Jahr mehrfach erhöht worden. Doch an der Börse sinken die Preise seit Wochen. Davon profitieren Konsumentinnen und Konsumenten nicht direkt, wie eine Umfrage bei den Aargauer Gasversorgern zeigt. Mark Walther Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Erdgas dürfte auf absehbare Zeit teuer bleiben: Druckreduzier- und Messstation in Schlieren. Urs Jaudas / Keystone

Europa atmet vorsichtig auf: Die Gaspreise sinken, die Speicher sind gut gefüllt, und vor den Küsten Spaniens und Portugals stauen sich die grossen Tankschiffe mit Flüssiggas (LNG). Diese Woche ist der Preis für eine Megawattstunde Gas, die im kommenden Monat geliefert werden muss, erstmals seit Juni wieder unter die 100-Euro-Marke gefallen.

Am Mittwoch lag er bei rund 104 Euro. Das ist deutlich weniger als während der Preisexplosion Ende August (bis 350 Euro), aber noch immer mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Der Preis am holländischen Handelspunkt TTF gilt als Richtschnur für das europäische Preisniveau.

Mehrere Gründe dürften zum Preiszerfall beitragen. Einerseits die hohen Speicherstände: In Deutschland sind die Gasspeicher zu über 97 Prozent gefüllt, in Frankreich gar zu über 99 Prozent.

Gleichzeitig verbrauchen Industrie und Haushalte wenig Gas. Das ist den Sparbemühungen und dem aussergewöhnlich warmen Oktober geschuldet, der wenig Anlass bot, die Heizung aufzudrehen.

Aargauer Anbieter kaufen langfristig ein

Für die Gasbezügerinnen und -bezüger ist dies aber kein Grund zum Frohlocken. Im Gegenteil: Die meisten Verbrauchenden im Aargau zahlen seit Oktober mehr für Gas. Eine Umfrage der AZ bei den Gasversorgern der Region zeigt nun, dass in nächster Zeit nicht mit Preissenkungen zu rechnen ist. Die Versorger nennen mehrere Gründe dafür:

Einkaufsstrategie: Die Anbieter decken sich langfristig mit Gas ein und glätten so Preissprünge. Die Industriellen Betriebe Wohlen (IBW) teilen mit, die extremen Preisausschläge der letzten Monate hätten sich nicht in vollem Ausmass auf die Preiserhöhung von Anfang Oktober niedergeschlagen. Andererseits würden die Preissenkungen der vergangenen Tage nicht unmittelbar weitergegeben. Massgebend für die IBW-Gaspreise sei die Entwicklung bei der Vorlieferantin, der Gasverbund Mittelland AG.

Teuerung nicht weitergegeben: Die Städtischen Werke Lenzburg (SWL) haben den Tarif ihres Standardprodukts für Haushaltskunden per November um rund 7,5 Rappen pro Kilowattstunde nach oben korrigiert. Das ist laut SWL-Sprecherin Sonja Kreis die erste Erhöhung seit November 2021. «Seither gab es keine Preiserhöhung mehr, trotz der starken Erhöhung der Marktpreise», sagt Kreis. Ähnlich sieht es in Baden aus: Der Börsenpreis sei noch immer rund fünfmal höher als zu Beginn des Jahres, teilt die Regionalwerke AG Baden (RWB) mit. Der Energiepreis für Gas sei bei der RWB vom vierten Quartal 2021 zum vierten Quartal 2022 nur um den Faktor 2,5 gestiegen.

Die Freude über fallende Preise ist möglicherweise von kurzer Dauer. Experten rechnen damit, dass die Preise steigen, wenn es kälter wird und sich die Speicher leeren. Notvorrat: Die Gasversorger mussten auf Geheiss des Bundesrats eine Winter-Reserve in den Speichern der Nachbarländer anlegen. Angesichts der exorbitanten Preise im Sommer war das ein teures Unterfangen.

Anbieter hat nächsten Preisschub schon angekündigt

Bei den Städtischen Werken Zofingen (StWZ) steht unter anderem deshalb die nächste Preiserhöhung bereits fest. «Wir haben unsere Kunden Ende September informiert, dass StWZ die Preise für Gas per 1. Januar 2023 erneut markant anheben muss», sagt Sprecherin Claudia Beck. Man habe grosse Mengen Gas ab diesem Zeitpunkt – nicht zuletzt wegen der Speicherbefüllung zur Versorgungssicherheit – bereits zu einem deutlich höheren Marktpreis beschafft.

Die anderen Anbieter halten sich bezüglich Preisanpassungen bedeckt, verweisen darauf, dass die Märkte volatil sind. Die IBW wartet die nächsten Preisentscheide des Gasverbundes Mittelland ab. Eniwa-Sprecherin Andrea Portmann schreibt, für 2023 lägen die Preise noch immer deutlich über dem heutigen Gaspreis des Energieversorgers. Man sehe bei der mittelfristigen Preisentwicklung 2024 und 2025 wieder eine deutliche Tendenz nach unten.

Etwas optimistischer tönt es bei der RWB in Baden: Sänken die Marktpreise nachhaltig, sei eine Reduktion des Gaspreises im 2023 möglich. Die IBB Energie AG in Brugg teilt allgemein mit, man werde die Preise senken, falls die Tendenz sinkender Beschaffungspreise anhalte.

