Bewilligung verweigern: Einsprache gegen das Notkraftwerk Birr

Energiekrise «Die Bewilligung ist zu verweigern»: Klimastreikbewegung unterstützt Einsprache gegen Notkraftwerk Birr Eine Privatperson, die in der Nähe des geplanten Öl- oder Gaskraftwerks wohnt, wehrt sich mit einer Einsprache gegen das Projekt. Unterstützung gibt es von der Klimastreikbewegung. Die angehende Juristin und Aktivistin Lena Bühler hat bei der Formulierung geholfen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Klimastreikdemo in Birr: Auf dem Parkplatz links ist das Notkraftwerk geplant, rechts hinten ist das Wyden-Quartier, wo die Person wohnt, die dagegen eine Einsprache eingereicht hat. Michael Küng

«Die Bewilligung für das Reservekraftwerk Birr, die notwendigen Nebenanlagen und Erschliessungen ist zu verweigern.» Das ist die Forderung in der Einsprache gegen das geplante Öl- oder Gaskraftwerk, die beim Bund eingegangen ist. Gegenüber dem SRF-«Regionaljournal» bestätigte das Bundesamt für Energie letzte Woche nur den Eingang der Einsprache, inhaltlich äusserte sich die Sprecherin nicht dazu.

Nun zeigen Recherchen der AZ: Die Einsprache wurde von einer Person eingereicht, die in der Nähe des Kraftwerkstandorts auf dem Gelände von General Electric in Birr wohnt. Unterstützt wird die Person, die hinter der Einsprache steht, von der Klimastreikbewegung. Lena Bühler, Jusstudentin an der Universität Freiburg und Aktivistin beim Klimastreik Schweiz, hat bei der Formulierung der Einsprache mitgewirkt.

Einsprache von einer Person aus dem Quartier gegenüber dem Kraftwerk

«Die Person, die die Einsprache eingereicht hat, wohnt in der Wyden-Siedlung, also der Überbauung direkt gegenüber dem Kraftwerk», sagt sie. Die Einsprache richtet sich gegen die «Verfügung betreffend der Bereitstellung des temporären Reservekraftwerks Birr vom 26.09.2022» – also den Entscheid, mit dem das Umwelt- und Energiedepartement den Bau der Anlage genehmigte.

Der Bundesrat hatte allfälligen Einsprachen die aufschiebende Wirkung entzogen – die Bauarbeiten können also weitergehen, während das Verfahren hängig ist. Das hielt die Person, die auch an der Demonstration gegen das Kraftwerk am Samstag teilnahm, nicht davon ab, die Einsprache einzureichen – und sechs Punkte zur Begründung anzuführen.

So wird die Einsprache gegen das Notkraftwerk Birr begründet Durch den Bau der acht mobilen Reservekraftwerke und deren Inbetriebnahme werden zahlreiche Schadstoffe freigesetzt. Die Gesundheit und Lebensqualität der Bewohnenden von Birr werden dadurch erheblich beeinträchtigt. Nicht alle Turbinen verfügen über einen Schalldämpfer. Der Betrieb der Reservekraftwerke dürfte deshalb mit einer erheblichen Lärmbelastung einhergehen. Durch die Unklarheit über die Höhe der entstehenden Treibhausgasemissionen besteht die Gefahr, gegen nationales und internationales Recht zu verstossen und die damit verbundenen Klimaziele nicht einzuhalten. Der Bau und die damit einhergehende erhöhte Verkehrsbelastung stellen eine Zumutung für die Bevölkerung dar und sind potenziell gesundheitsschädigend. Der Bundesrat hat verschiedene Bundesgesetze für «vorübergehend nicht anwendbar» erklärt, insbesondere wird die Planungspflicht übergangen und die Umweltverträglichkeitsprüfung suspendiert. Es ist fraglich, ob das Landversorgungsgesetz als Rechtsgrundlage für die weitreichenden Inhalte der Verordnungen ausreichen. Da die Baubewilligung für die temporären Gaskraftwerke in Birr bis ins Jahr 2026 gilt, ist fraglich, ob die sachlichen und zeitlichen Schranken eingehalten werden. Bei einem solch langfristigen Grossprojekt ist es zweifelhaft, ob Parlament, Kantone und Bevölkerung in diesem Ausmass übergangen werden können.

Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht möglich

Marianne Zünd, Sprecherin des Bundesamts für Energie, erklärt auf Anfrage der AZ das weitere Verfahren. Demnach wird das Umwelt- und Energiedepartement (Uvek) die Einsprache nun prüfen und darüber befinden. Das heisst, diese wird entweder gutgeheissen, zurückgewiesen oder abgewiesen. Wie lange das genau dauert, kann die Sprecherin derzeit nicht sagen.

Gegen einen negativen Entscheid des Uvek kann dann innert fünf Tagen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht geführt werden. Zünd sagt:

«Auch eine solche Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, GE kann während der Dauer des Gerichtsverfahrens den Bau der Anlage weiterführen.»

Gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts kann keine Beschwerde an das Bundesgericht geführt werden.

