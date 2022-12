Notkraftwerk Birr: Bund weist sämtliche Einsprachen ab

Energiekrise Bund weist Einsprachen gegen Notkraftwerk Birr ab – Klimaaktivisten kündigen weiteren Widerstand an Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation hat drei Einsprachen von Anwohnenden gegen das Reservekraftwerk in Birr abgewiesen. Jonas Kampus von der Klimastreikbewegung, die einen Einsprecher unterstützt hatte, will den Betrieb der Anlage dennoch mit rechtlichen Mitteln verhindern. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 28.12.2022, 11.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor gut einem Monat, am 24. November, wurden die ersten Turbinen für das Notkraftwerk Birr angeliefert und montiert. Michael Buholzer/Keystone

«Die Bewilligung für das Reservekraftwerk Birr, die notwendigen Nebenanlagen und Erschliessungen ist zu verweigern.» Das forderte eine Privatperson, die in der Nähe der Anlage auf dem GE-Areal wohnt, die derzeit im Bau ist. Eingereicht wurde die Einsprache gegen das Öl- und Gaskraftwerk am 3. Oktober. Unterstützt wurde die Person, die dahinter steht, von der Klimastreikbewegung. Lena Bühler, Jusstudentin an der Universität Freiburg und Aktivistin beim Klimastreik, hat bei der Formulierung mitgewirkt.

Die Einsprache richtete sich gegen die «Verfügung betreffend der Bereitstellung des temporären Reservekraftwerks Birr vom 26.09.2022» – also den Entscheid, mit dem das Umwelt- und Energiedepartement (Uvek) den Bau der Anlage genehmigte. Kritisiert wurden in der Einsprache insbesondere die Lärm- und Schadstoffemissionen des Kraftwerks, der hohe und klimaschädliche CO 2 -Ausstoss, sowie die Anwendung von Notrecht, womit Parlament, Kanton und Bevölkerung übergangen würden.

Lärm und Luftverschmutzung werden in erster Verordnung nicht geregelt

Inzwischen hat das Umwelt- und Energiedepartement die Einsprache behandelt, der entsprechende Entscheid liegt der AZ vor. Dieser zeigt, dass sich nicht nur der Anwohner gegen das Projekt wehrte, der von der Klimastreikbewegung unterstützt wurde. Insgesamt gab es drei Einsprachen gegen das Notkraftwerk Birr – das Uvek hat diese zusammengefasst und in einem gemeinsamen Entscheid abgewiesen.

Dies aus formalen Gründen, wie es im Entscheid heisst: In der Verfügung des Bundes vom 24. September gehe es nur um die Bereitstellung des Notkraftwerks, der Betrieb werde darin nicht geregelt. Deshalb trat das Uvek nicht auf die Forderungen der Einsprechenden ein, die unter anderem Abgasfilter, die Verwendung von schwefelarmem Öl, Lärmschutzmassnahmen oder eine zeitliche Einschränkung verlangten.

Betroffene können sich gegen Betriebsverordnung oder Bewilligung wehren

All diese Punkte würden in einer Verordnung festgeschrieben, welche den Betrieb des Kraftwerks im Fall einer unmittelbar bevorstehenden oder bereits eingetretenen Mangellage regle. Zudem werde das Uvek, gestützt auf diese Verordnung, auch eine Betriebsbewilligung für das Notkraftwerk Birr erlassen. Die Verordnung und die Bewilligung sollen gemäss Bund auch Vorgaben zu Lärm- und Luftemissionen enthalten.

Wer vom Kraftwerksbetrieb betroffen sei, könne sich im Bewilligungsverfahren wehren, heisst es im Entscheid. Die drei Einsprechenden hätten die Gelegenheit, «Vorbringen und Anträge betreffend Lärm- und Luftemissionen allenfalls erneut geltend zu machen». Zudem hält das Uvek fest, dass die Verordnung und die Betriebsbewilligung nur bis Frühling 2023 gelten. Für den Winter 2023/24 müsse neu beurteilt werden, ob eine unmittelbar drohende Strommangellage bestehe.

Klimastreikbewegung kündigt Widerstand gegen Kraftwerksbetrieb an

Jonas Kampus von der Klimastreikbewegung will den Betrieb des Notkraftwerks verhindern. Peter Schneider/Keystone

Jonas Kampus von der Klimastreikbewegung sagt auf Anfrage, der Entscheid des Uvek sei für ihn unverständlich. «Der Bau des Kraftwerks wird mit einer Mangellage gerechtfertigt, obwohl Studien des Bundes zeigen, dass derzeit keine solche Situation droht.» Der Bund argumentiere mit einer kurzfristigen Gefahr eines Strommangels, während es bei Klimaschäden heisse, diese würden erst Jahre später eintreten. Gemäss dem Entscheid des Bundes bedeutet «unmittelbar» in diesem Fall, dass eine gewisse Vorlaufzeit nötig sei, um das Notkraftwerk zu erstellen.

Jonas Kampus kündigt an, die Klimastreikbewegung werde sich weiterhin gegen das Notkraftwerk Birr wehren. Den negativen Einsprache-Entscheid des Bundes werde man nicht beim Bundesverwaltungsgericht anfechten, weil dies wenig erfolgversprechend sei. «Wir werden aber Anwohnerinnen und Anwohner unterstützen, die gegen die Verordnung zum Betrieb des Kraftwerks oder die Bewilligung klagen», erklärt der Klimaaktivist.

Bund hat Betrieb des Notkraftwerks kurz vor Weihnachten bewilligt

Der Entscheid des Uvek wurde den Einsprechenden vergangene Woche zugestellt, am 22. Dezember hat der Bund die Verordnung zum Betrieb des Notkraftwerks erlassen. Darin werden «der Betrieb und alle vorgängig notwendigen Testbetriebe des Reservekraftwerks Birr bewilligt, falls erforderlich im 24-Stunden-Betrieb». Dazu werden diese Vorgaben erlassen:

GE wird verpflichtet, die Gemeinden Birr und Lupfig sowie den Kanton vor dem regulären Betrieb rechtzeitig zu informieren.

Das Notkraftwerk muss, «soweit möglich und unter Berücksichtigung der Versorgungslage, mit Erdgas statt mit Heizöl» betrieben werden.

Die Emissionsgrenzwerte für Kohlenmonoxid (CO) für den Betrieb mit Heizöl von 50 mg/Nm 3 und für den Betrieb mit Erdgas von 120 mg/Nm 3 sind zu gewährleisten.

und für den Betrieb mit Erdgas von 120 mg/Nm sind zu gewährleisten. Die Emissionsgrenzwerte für Stickoxide (NOx) für den Betrieb mit Heizöl von 86 mg/Nm 3 und für den Betrieb mit Erdgas von 50 mg/Nm 3 sind zu gewährleisten.

und für den Betrieb mit Erdgas von 50 mg/Nm sind zu gewährleisten. General Electric (GE) hat vor Inbetriebnahme des Kraftwerks eine 20 Meter hohe Lärmschutzwand zu erstellen.

Der Lärmpegel an festgelegten Messpunkten darf tagsüber und nachts den Wert von 74 Dezibel nicht überschreiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen