Birr: Bauarbeiten für Notkraftwerk haben bereits begonnen

Energiekrise Bäume fällen für das Notkraftwerk: In Birr sind schon die ersten schweren Maschinen im Einsatz Obwohl die Einsprachefrist noch läuft, haben die Bauarbeiten für das Reservekraftwerk auf dem GE-Areal bereits begonnen. Dies ist möglich, weil der Bundesrat mit einer speziellen Verordnung sonst zwingende Vorgaben wie Umweltverträglichkeitsprüfung oder Baubewilligungspflicht aufgehoben hat. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 28.09.2022, 12.00 Uhr

Baumfällaktion für das Reservekraftwerk auf dem Parkplatz von GE in Birr. Fabian Hägler

So schnell wie beim Notkraftwerk in Birr ist der Baustart zu einem Grossprojekt in der Schweiz wohl noch nie erfolgt: Erst am Freitag hat der Bundesrat die Bewilligungspflichten angepasst, bereits am Montag fuhren die ersten Baumaschinen auf. Als die AZ am Dienstagnachmittag vor Ort einen Augenschein nahm, waren die Arbeiten auf dem Parkplatz von General Electric, wo die acht Turbinen installiert werden sollen, in vollem Gang.

Innert kurzer Zeit wurden mehrere Bäume gefällt, die nahe an der Nordfassade des GE-Gebäudes standen. Die Gebrüder Straumann AG aus Trimbach SO war mit ihrer «Spezial-Fällmaschine XXL» im Einsatz. Diese hat eine Reichweite von 21 Metern und ist in der Lage, grössere Bäume maschinell zu fällen, «die bisher oft aufwendig in Kletterarbeit oder mit konventionellen Pneukranen gefällt werden mussten», wie es auf der Website des Unternehmens heisst.

Innert kurzer Zeit werden die Bäume auf dem Parkplatz von GE in Birr gefällt, wo das Notkraftwerk entstehen soll. Fabian Hägler

Auch der teilweise starke Wind vermochte die Arbeiten nicht zu behindern, die sehr rasch vor sich gingen. Zuerst kappte die Maschine grössere Äste und entfernte so nach und nach die Krone des Baumes. Als schliesslich nur noch der Stamm und wenige Äste übrig waren, fällte ein Arbeiter den Baum mit der Motorsäge, während der Greifer der Maschine diesen fixierte. Schliesslich wurden die zersägten Baumstücke auf einen grossen Haufen gelegt – davon gibt es auf dem Areal mehrere.

Ein grosser Teil der Bäume und Sträucher auf dem GE-Parkplatz in Birr war am Dienstagnachmittag bereits entfernt. Fabian Hägler

Ein Blick auf Google Street View (unten) zeigt: Vor dem Beginn der Arbeiten gab es rund um den Parkplatz zahlreiche Bäume und Sträucher. Die Aufnahmen stammen vom Juni 2021, sind also rund 15 Monate alt. Ein grosser Teil davon ist inzwischen schon gefällt oder entfernt worden, wobei auch Maschinen der Firma Pfirter Pflegetechnik aus Pratteln zum Einsatz kamen.

Wie kurzfristig die Arbeiten gestartet wurden, zeigt sich an der kaum vorhandenen Absperrung der Baustelle: An einigen Stellen hängt ein rot-weisses Band, bei der Einfahrt zum Parkplatz stehen zwei Gitter, der Rest des Areals ist nicht eingezäunt.

Schadstoff-Sanierung: Arbeiter in Schutzkleidung, wohl wegen Asbest

Ein paar hundert Meter weiter westlich, bei der Einfahrt zum GE-Gelände, die näher beim Dorf Birr liegt, stand am Dienstagnachmittag ein Lieferwagen der Baufirma Implenia mit der Aufschrift Schadstoff-Sanierung. Auf dem Platz dahinter waren zwei Arbeiter in Schutzkleidung damit beschäftigt, die Eternit-Platten der Veloständer zu entfernen. Dass die Schadstoff-Spezialisten von Implenia zum Einsatz kamen, weist darauf hin, dass die Platten wohl Asbest enthalten.

Arbeiter in Schutzkleidung (hinten rechts) entfernen Eternitplatten von den Veloständern, die wahrscheinlich Asbest enthalten. Fabian Hägler

Asbest ist seit 1990 verboten, und solange das Material in festen Platten gebunden ist, geht davon auch keine Gefahr aus. Gefährlich sind hingegen die Fasern, die beim Zersägen, Anbohren oder weiteren Arbeiten mit asbesthaltigem Material entstehen können. Werden diese Fasern eingeatmet, können sie Krebs verursachen – deshalb empfiehlt die Suva bei Arbeiten mit asbesthaltigem Material eine Schutzmaske.

Baustart weniger als einen Monat nach Vertragsunterzeichnung mit GE

Anfang September unterzeichnete der Bund den Vertrag mit General Electric über den Bau des Notkraftwerks. Weniger als einen Monat später sind nun bereits die ersten Arbeiten im Gang – unter normalen Umständen wäre dies völlig unmöglich. Doch der Bundesrat hat diverse Vorgaben, die normalerweise für solche Grossprojekte mit massiven Emissionen gelten, für das Reservekraftwerk ausser Kraft gesetzt.

Visualisierung des temporären Kraftwerks – die definitive Ausführung kann noch leicht abweichen. GE/ZVG

Gestützt auf das Landesversorgungsgesetz wird das übliche Vorgehen, das zum Beispiel eine Umweltverträglichkeitsprüfung, ein Baugesuch und Einsprachemöglichkeiten über mehrere Instanzen vorsieht, durch ein spezielles bundesrechtliches Bewilligungsverfahren abgelöst. Der Bundesrat hat beschlossen, dass das Departement Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) den Bau des Kraftwerks mittels einer Verfügung bewilligen kann.

Bundesrat begründet rasches Vorgehen mit drohender Strommangellage

Der Bundesrat hat dazu am Freitag extra die «Verordnung über die Bereitstellung eines temporären Reservekraftwerks in Birr» erlassen. Die Landesregierung begründet ihr Vorgehen mit einer «unmittelbar drohenden schweren Mangellage bei der Stromversorgung», wie es in der Verordnung heisst. Dies ist bemerkenswert, hatte doch Bundesrat Guy Parmelin noch am Freitag in der «SRF-Arena» gesagt, es sei im Moment nicht nötig, die Strommangellage auszurufen, wie die NZZ berichtet.

Bereits am Montag wurde im Bundesblatt die Verfügung des Energiedepartements zum Bau des Notkraftwerks publiziert. Darin heisst es unter anderem:

«Die Bereitstellung des Reservekraftwerks Birr und aller dazu notwendigen Nebenanlagen und Erschliessungen wird bewilligt.»

Einsprachen gegen die Verfügung und die damit verbundene Baubewilligung sind zwar möglich, allerdings beträgt die Frist dafür nur gerade fünf Tage.

Bisher keine Einsprachen gegen den Bau des Notkraftwerks

Und allen Einsprachen wurde vorsorglich die aufschiebende Wirkung entzogen – deshalb konnte bereits am Montag mit den Baumfällarbeiten begonnen werden. Bis jetzt – Stand 28.09.2022, 12:00 Uhr – sind keine Einsprachen eingegangen, teilt Marianne Zünd, Sprecherin des Bundesamts für Energie, auf Anfrage der AZ mit.

Die fünftägige Einsprachefrist begann laut Zünd einen Tag nach Publikation der Verfügung im Bundesblatt zu laufen. Der Ablauf der Frist fällt damit auf den kommenden Samstag und wird gesetzlich bis Montag verlängert. Massgebend für die Einhaltung der Frist für Einsprachen ist damit der Poststempel des 3. Oktobers 2022.

