Aargauer Zementwerke kämpfen mit horrenden Strompreisen

Wann endlich werden die Strompreise von diesem sogenannt freien Markt entkoppelt..?Es ist wirklich nicht nachvollziehbar, weshalb wir in der Schweiz derartig explodierende Stromtarife bezahlen müssen.Die Schweiz produziert in eigenen Werken den Schweizer Strombedarf zu über 90 Prozent. An den Produktionskosten respektive dem Aufwand hat sich gar nichts geändert. Die sogenannte Strombörse und deren Akteure verdienen sich eine goldene Nase ohne auch nur einen Finger rühren zu müssen.Weshalb wird dies akzeptiert und sogar noch verteidigt..?