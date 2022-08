Wald Aargau: Aufruf zum Brennholzkauf schiesst über Ziel hinaus

Energiekrise Aargauer Brennholz immer begehrter: «Doppelt so viele Projekte für Holzheizkraftwerke, wie der Wald hergeben kann» Die Preise für Holz ziehen an und angesichts der Gaskrise steigt auch das Interesse an Energieholz. Der Geschäftsführer von Wald Aargau erklärt, wie sich das Holzgeschäft entwickelt und warum das Energieholz trotz Knappheit in Nachbarkantone exportiert wird. Mathias Küng Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit den gestiegenen Preisen lohnt sich der Holzschlag für die Aargauer Forstbetriebe wieder mehr als in den letzten Jahren. Bild: Boris Bürgisser

«Wer einen Holzofen hat, sollte sich mit genügend Brennholz eindecken.» Mit dieser Aussage gegenüber der «NZZ am Sonntag» sorgte Werner Luginbühl, Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom), für Schlagzeilen - und für einen Brennholz-Boom im Aargau. Theo Kern, Förster und Geschäftsführer von WaldAargau, sagt auf Anfrage: «Wir erleben derzeit deutlich gesteigerte Holzverkäufe.»

Noch hätten zwar alle Forstbetriebe im Aargau Brennholz, dass sie verkaufen können, sagt Kern weiter. Dass der Aufruf, Brennholz zu kaufen, wirklich etwas gegen die Energieengpässe nützt, glaubt Förster Kern indes nicht. «Dieser Aufruf schiesst über das Ziel hinaus. Das Energieproblem kann so nicht gelöst werden.»

Holzpreis ist wieder auf den Stand von 2017 gestiegen

In den vergangenen Jahren mussten die Aargauer Forstbetriebe immer düsterere Zahlen vorlegen. Dann kam im Zuge der steigenden Energiekosten die Wende. Der Holzpreis stieg zwar nicht wie jener für Gas oder Öl, doch die Laub- und Nadelholzpreise erholten sich letztes Jahr etwas. In den Himmel wachsen die Bäume aber nicht.

Theo Kern, Geschäftsführer von Wald Aargau, stellt dazu nüchtern fest: «Letztes Jahr wurde das Preisniveau wie vor den Januarstürmen von 2018 wieder erreicht.» Die gestiegenen durchschnittlichen Holzerlöse seien zum einen auf das gute Marktumfeld zurückzuführen, zum anderen auf den geringen Schadholzanteil. Letztes Jahr gab es praktisch keine Zwangsnutzungen.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren alle Bereiche positiv

In der Folge haben laut Kern «seit zehn Jahren zum ersten Mal alle betrieblichen Bereiche positiv abgeschlossen». Er führt dies nicht nur auf die höheren Holzpreise zurück. Mitgewirkt haben auch erste Vereinbarungen mit Gemeinden für Abgeltungen zur öffentlichen Waldnutzung. Die Auslastung der Forstmitarbeitenden ist gestiegen.

Solche Vereinbarungen gibt es beispielsweise in Aarau, Baden oder beim Forstbetrieb Jura (Erlinsbach, Küttigen, Densbüren) schon lange. Sie waren ihnen von den Gegnern der Waldinitiative der Forstwirtschaft als Alternative vorgeschlagen worden. Das Volk hat die Initiative an der Urne 2018 abgelehnt.

Als dritten Grund nennt Kern den Einsatz von Unternehmern. Ist das Forstpersonal ausgelastet, so kommen Unternehmer zum Einsatz. Der Kostenanteil für Unternehmerleistungen ist gegenüber dem Vorjahr um einen Drittel von 18 Prozent auf 24 Prozent gestiegen. Nur nach dem Sturm Lothar (26. Dezember 1999) war der Kostenanteil für Leistungen der Unternehmer mit 28 Prozent noch höher.

Die Betriebe haben etwas Luft, um zurückgestellte Investitionen jetzt zu tätigen. Davon profitieren sowohl das Wegnetz im Wald als auch die forstlichen Maschinenparks, so Kern.

Schon wieder Druck auf die Holzpreise

Gesamtschweizerisch wurde letztes Jahr mehr Holz geerntet, für den Aargau trifft dies aber nicht zu. Kern erklärt, wieso nicht: «Im Aargau kann man Holz im Vergleich zu Gebirgsregionen günstiger ernten. Deshalb wurde bei uns in den letzten Jahren die Ernte nicht gleichermassen reduziert. Stürme wie ‹Burglind› 2018 lassen zudem den Erntebedarf jeweils hochschnellen. Auch um den Holzvorrat im Wald trotz solcher ausserordentlicher Ereignisse stabil zu halten, wurde 2021 hier trotz steigender Verkaufspreise nur etwa gleich viel geerntet wie im Vorjahr.»

Unsere Grafik zeigt, dass der Holzschlag im Aargau über die Jahre gesehen immer ähnlich gross ist - mit Ausnahme von Jahren, in denen Sturmholz aus dem Wald geholt werden muss, um es nicht dem Borkenkäfer zu überlassen. Die Grafik zeigt weiter, dass der Anteil des Energieholzes zulasten von Stamm- und Industrieholz gestiegen ist.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Trotz gestiegener Preise sieht Kern den Holzmarkt in der zweiten Jahreshälfte als grosse Herausforderung. Gewiss seien die Preise höher, doch es gebe Anzeichen für eine Rezessionsgefahr in den USA. Das spüre man bei den internationalen Holzpreisen bereits. Umgekehrt ergeben sich aufgrund der höheren Preise für Diesel sowie für Ersatzteile und Maschinen auch höhere Erntekosten.

Mehr Energieholz statt Gas und Öl?

Wald-Aargau-Geschäftsführer Theo Kern. Eddy Schambron

Der Wald hat bei den Menschen einen enormen Beliebtheitsgrad. Wenn Bäume gefällt werden, sehen das manche gar mit Unmut. Im Aargau wird der Wald aber nicht geplündert. Kern:

«Jedes Jahr wird nur so viel Holz geerntet, wie gleichzeitig nachwächst.»

Das soll so bleiben. Deshalb dürften Hoffnungen vieler, anstelle von Öl oder Gas deutlich mehr Energieholz einzusetzen, enttäuscht werden. Dabei wäre Holz als Energieträger klimafreundlicher. Es kann CO 2 -neutral verbrannt werden, weil gleichzeitig gleich viel Holz nachwächst und dabei so viel CO 2 bindet, wie beim Verbrennungsprozess freigesetzt wird.

Die Nachfrage ist derzeit viel grösser als das mögliche Angebot. «Derzeit gibt es etwa doppelt so viele Projekte für Holzheizkraftwerke oder für Senkenanrechnungen des Waldes, wie dieser überhaupt hergeben könnte», weiss Kern.

Aktuell geht allerdings auch hiesiges Energieholz in Nachbarkantone. Das könnte man ändern und Aargauer Holz vermehrt für Aargauer Projekte einsetzen, sagt Kern. Das gäbe auch kürzere Transporte. Doch das Holz würde dann in anderen Kantonen fehlen, sie müssten es womöglich von weiter her beziehen. CO 2 -mässig würde das wohl auf ein Nullsummenspiel hinauslaufen.

Was macht eigentlich der Borkenkäfer?

Doch wird der Borkenkäfer zum Spielverderber? Regen und kühle Witterung schätzt er nicht, bei trockener Witterung kann er sich gut vermehren, und enorme Schäden anrichten, besonders dann, wenn Bäume etwa aufgrund grosser Trockenheit weniger Abwehrkräfte haben.

Laut Theo Kern ist der Borkenkäfer aktuell aber glücklicherweise kein grosses Thema. Dem Käfer behagt zwar anhaltend warmes Wetter. Er habe derzeit vereinzelte Rückmeldungen über Borkenkäferbefall, so Kern, «aber es ist nicht vergleichbar mit früheren Jahren».

Gewinn von 43 Franken pro Hektare Wald Die von Wald Aargau ausgewerteten Betriebe bewirtschaften 24’045 Hektaren (ha) Wald. Dies entspricht 63 Prozent des gesamten öffentlichen Waldes im Kanton Aargau. Der durchschnittliche Gewinn bei der Waldbewirtschaftung lag bei 43 Franken/ha (Vorjahr Verlust von 76 Franken/ha). Für den gesamten öffentlichen Wald beläuft sich der Gewinn auf 1,4 Millionen Franken. Der Gewinn aus der Sachgüterproduktion (Energieholz, Weihnachtsbäume, etc.) und den Dienstleistungen beträgt 87 Franken/ha. Bei der Sachgüterproduktion wurde ein Gewinn von 11 Franken/ha (Vorjahr 7 Franken/ha) und bei den Dienstleistungen von 76 Franken/ha (Vorjahr 79 Franken/ha) erzielt. Der Deckungsbeitrag des Holzerlöses stieg auf 71 Prozent (Vorjahr 62 Prozent) des gesamten Aufwands für die Waldbewirtschaftung (inklusive Erholungswald, Schutzwald und Naturschutz). Im Mittel verwenden die öffentlichen Forstbetriebe laut Wald Aargau 6,6 Stunden pro Hektare für Strassenunterhalt, Waldpflege, Holzerei und übrige Tätigkeiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen