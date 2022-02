So sieht das neue Logo der Axpo aus

Energiekonzern Die Axpo präsentiert sich farbenfroher – wie gefällt Ihnen das neue Logo? Über 20 Jahren lang benutzt der Energiekonzern denselben Schriftzug – am Freitag wird das neue Erscheinungsbild der Öffentlichkeit vorgestellt. Dominic Kobelt 04.02.2022, 05.00 Uhr

Die Axpo montiert ihr neues Logo aufs Firmengebäude am Hauptsitz in Baden Zvg/Fotowerder

Markant und einprägsam war es, das alte Axpo-Logo, mit dem roten, zum Blitz geformten x. Am Donnerstag wurde der Schriftzug vom Hauptsitz in Baden abmontiert und in Stücke zerteilt. Das neu gestylte Firmenlogo wurde nach der Montage fotografiert und dann rasch wieder verhüllt. Seit Freitag ist nun für alle der farbenfrohere Schriftzug des Aargauer Energiekonzerns sichtbar.

Auch im neuen Logo steht das x im Mittelpunkt. Das Rot verläuft nun an den Spitzen in Gelb- und Blautöne, und der Buchstabe ist runder geworden. Das Logo symbolisiert die fliessende Energie und hat dennoch eine klare Form, die auf Stabilität und langjährige Erfahrung verweise, wie der Konzern in einer Medienmitteilung schreibt.

«Wir sind heute nicht mehr die Axpo von vor 20 Jahren»

Zum ersten Mal, und dies seit über 20 Jahren, wird die Marktidentität gesamthaft modernisiert. So entspreche sie nun der internationalen Ausrichtung sowie den zentralen Werten Nachhaltigkeit, Innovation und Zuverlässigkeit. Der neue Auftritt sei ein Teil der fokussierten Unternehmensstrategie, erklärt COO Henriette Wendt. «Wir machen uns fit für eine Branche und eine Welt im Wandel.» Man wolle den Kunden als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen, dass man diesen Wandel verstehe und sich entsprechend entwickle, erklärt Wendt.

COO Henriette Wendt erklärt, was es mit dem neuen Auftritt der Axpo auf sich hat. Bilder: kob/zvg, Musik: bensound.com

Und Axpo-CEO Christoph Brand erklärt dazu: «Die Veränderungen auf dem Markt, bei den Kunden, auf dem Arbeitsmarkt – ja schlicht im gesamten Energiesektor – vollziehen sich schneller und stärker als je zuvor. Darum müssen auch wir schneller, anpassungsfähiger und vorausschauender werden. Wir sind heute nicht mehr die Axpo von vor 20 Jahren. Das zeigen wir nun auch mit unserem neuen Auftritt.»

Das Erscheinungsbild wurde zusammen mit der Kreativagentur Foundry entwickelt. Über den Preis für das Rebranding gibt der Konzern keine Auskunft. Mit dem Austausch der beiden Firmenschriftzügen in Baden ist der Startschuss gefallen, nun wird der international tätige Konzern nach und nach in allen 32 Ländern den Auftritt modernisieren. Ist denn so ein Firmenlogo eine rein kosmetische «Korrektur», oder kann es auch Auswirkungen auf das Geschäft haben? «Der Firmenauftritt ist natürlich nur ein Teil unserer Strategie. Wir bauen beispielsweise das Wasserstoff- und Batteriegeschäft aus», erklärt Wendt. Mit dem Erscheinungsbild möchte man dies unterstreichen.

Axpo will die Schweiz in CO2-freie Zukunft führen

Die Axpo konzentriert sich auf drei Pfeiler, wie es in der Mitteilung heisst: Erstens in der Schweiz auf ihre führende Rolle beim Übergang in eine CO2 freie Energiezukunft, etwa mit dem Solarenergiegeschäft der Tochtergesellschaft Centralschweizerische Kraftwerke (CKW). «Im Ausland setzen wir zweitens noch stärker auf das Kunden- und Handelsgeschäft sowie drittens auf den Ausbau der Erneuerbaren.»

Bei der Photovoltaik etwa setzt sich Axpo bis 2030 die Ambition, die installierte Leistung um zehn Gigawatt zu erhöhen. Zum Vergleich: Ein durchschnittliches KKW hat eine Leistung von einem Gigawatt. Die Axpo, an der auch der Kanton Aargau direkt und via der AEW Energie AG indirekt beteiligt ist, hat einen Kraftwerkspark mit AKW Beznau I und II, Beteiligung an den AKW Leibstadt und Gösgen, zahlreiche Wasserkraftwerke und Kraftwerke auch im Ausland.