Stromknappheit: Erste Aargauer Firmen kaufen Notstromaggregate

Energieknappheit Stromängste: Erste Aargauer Firmen kaufen Notstromaggregate und Gewerbeverband vermisst Notfallplan der Politik Immer grössere Sorgen bereiten dem Aargauer Gewerbe der Fachkräftemangel, die völlig durcheinander geratenen Lieferketten und vor allem: die Folgen des drohenden Strommangels. Der Geschäftsleiter des Gewerbeverbandes kritisiert die Politik deshalb massiv.

Die Auswirkungen der steigenden Energiepreise und der drohende Strommangel werden im Kanton Aargau konkret. Energieintensive Branchen und Produktionsbetriebe seien massiv betroffen, sagt Urs Widmer, Geschäftsleiter des Aargauischen Gewerbeverbandes. Die hohen Treibstoffpreise spüren vor allem Logistik- und Transportunternehmen. Widmer weiss von Betrieben, die Notstromaggregate kaufen, um weiter arbeiten zu können, falls infolge von Strommangel die Lichter ausgehen.

Das Gewerbe fühle sich mit seinen Ängsten von der Politik allein gelassen, kritisiert Widmer:

«Alle leben derzeit vom Prinzip Hoffnung, und wir können seitens der Politik keinen Notfallplan erkennen.»

Die Politik befinde sich noch im Normalmodus, obwohl sie schon längst in den Krisenmodus hätte schalten müssen.

Urs Widmer, Geschäftsleiter des Aargauischen Gewerbeverbandes.

Was könnte er sich denn als mögliche Massnahme vorstellen? Man könnte etwa diskutieren, ob im Fall einer Strommangellage besonders energieintensive Betriebe am Samstag und Sonntag arbeiten sollen, wenn genug Strom da ist, und so Wochen-Spitzentage entlasten, schlägt er vor. «Doch eine Eventualplanung fehlt auf allen Ebenen, angefangen beim Bund über den Kanton bis in die Betriebe hinein. Ich habe deshalb ein sehr ungutes Gefühl, was passiert, wenn eine Notlage eintrifft.»

Bei 6 von 10 Firmen wirken sich die steigenden Energiekosten bereits erheblich auf die Kalkulationsbasis ihrer Leistungen aus. Demgegenüber geben 54 Prozent an, bisher keine Preiserhöhungen weiter gegeben zu haben. 44 Prozent haben diese aber bereits um 1 bis 10 Prozent erhöht.

Fachkräftemangel wird zum Flächenbrand

Doch nicht nur die Unsicherheit in der Energieversorgung beunruhigt das Gewerbe. Fachpersonal zu finden ist im Gewerbe schon länger ein Thema. Bisher waren davon aber bestimmte Branchen besonders betroffen. So findet man beispielsweise schon lange nur schwer Metzgerlehrlinge. Doch inzwischen wird das Problem zum Flächenbrand. Mehr als die Hälfte der an der Umfrage teilnehmenden Firmen (KMU-Barometer) suchen händeringend Fachpersonal.

Bestimmte Bereiche (die Gastrobranche hat in der Coronazeit viele Mitarbeitende verloren und kann sie jetzt kaum ersetzen), die überproportionalbetroffen sind, sind nur noch schwer auszumachen. Überall sucht man Fachleute. Urs Widmer: «In praktisch jeder Branche mangelt es an Leuten mit Berufserfahrung, die Fach- und Führungsaufgaben übernehmen können.» Das Problem wird noch verschärft, weil immer mehr Babyboomer in Pension gehen und zu wenig Fachleute nachrücken.

«Das Problem wird dadurch verschärft,» sagt Widmer, «dass immer mehr Leute nur noch Teilzeit arbeiten, weil sie sich das finanziell leisten können. Ich gönne ihnen, ihre Work-Life-Balance zu pflegen, doch in dieser Zeit fehlen sie am Arbeitsplatz.»

80 Prozent der Talentrekrutierung passiert im Betrieb

Was will das Gewerbe denn tun, um Abhilfe zu schaffen? Es ist ja mit der Berufsschau und anderen Aktionen schon sehr präsent? Man müsse im Betrieb mehr für die Mitarbeitenden tun, sagt Widmer: «Wir haben jetzt einen Arbeitnehmermarkt. Sie können sich ihren Betrieb aussuchen. Ich rede jetzt aber nicht einfach vom Geld.

Es sind neue Lösungen gefragt, um das Potenzial an ausgebildeten Berufsfachpersonen auszuschöpfen. Dazu zählen neue Arbeitszeitmodelle, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Ausbau des dualen Berufsbildungssystems.»

Neben der schulischen Bildung müsse auch die praktische Intelligenz und die Anwendungskompetenz gefördert und gewertschätzt werden. Digitalisierung, Robotisierung und künstliche Intelligenz veränderten nicht nur die Berufe, so Widmer, sie stellten auch neue Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung. Auch das Gewerbe sei gefordert, «denn 80 Prozent der erfolgreichen Talentrekrutierung passieren im Betrieb».

Mehr oder weniger Stellen nächstes Jahr?

Vorsichtig sind die Gewerbler bei den Arbeitsplätzen. Knapp zwei Drittel geben an, der Mitarbeiterbestand ihres Unternehmens werde sich im nächsten Jahr nicht verändern, nur knapp 30 Prozent rechnen mit einer Zu-, knapp 7 Prozent gar mit einer Abnahme. Bei der Zahl an Ausbildungsplätzen im Betrieb rechnen gar über drei Viertel mit einem gleichbleibenden Bestand.

Unterbrechungen der Lieferketten lassen die Preise steigen und führen, trotz teilweise voller Auftragsbücher, zu Lieferengpässen bis hin zu Produktionsausfällen, analysiert Widmer:

«Nebst den weiterhin grossen Engpässen bei Produkten aus China unterbricht nun zusätzlich der Ukraine-Krieg wichtige Versorgungsketten.»

Besonders betroffen seien Elektronikteile, Stahl, holzbasierte Rohstoffe, Nahrungs- und Futtermittel, Öl, Gas, Strom, Treibstoffe. 67 Prozent der Firmen in der Umfrage sind von Verzögerungen in den Lieferketten betroffen. Sie glauben auch nicht, dass es bald besser wird.

Gab es denn schon darauf zurückzuführende Betriebsunterbrüche oder Zwangsferien? «Hier noch nicht», sagt Widmer: «In der Schweiz können wir im Notfall für einen Chip statt 2,50 auch 10 Franken zahlen. Deshalb kriegen wir das meiste trotzdem noch. Aber mit just in time ist es vorbei. Heute müssen manche Betriebe sogar Organisationstalent an den Tag legen, um Toner für den Drucker zu bekommen.»

Viele überdenken ihre Lieferketten, suchen Alternativen und neue Zulieferer. Gleichzeitig werden neue Lagerkapazitäten geschaffen, um die Versorgung über längere Zeit zu gewährleisten.

Lieferketten-Probleme: Wen es besonders trifft

67 Prozent der Firmen in der Umfrage sind von Verzögerungen in den Lieferketten betroffen. Sie glauben auch nicht, dass es bald besser wird. Sogar 72 Prozent gehen davon aus, dass ihr Unternehmen auch in den nächsten 12 Monaten von Problemen in der Beschaffungskette tangiert sein wird.

Das fehlt am meisten – die Liste Fotovoltaikbereich und Rohmaterialien für Mechanik-Produktion, Baustahl, Wärmepumpen, Fenster, Türen und Tore, Elektronik, Fotovoltaik, Notbeleuchtung, Fahrzeuge, Ersatzteile, Halbleiter-Mangel bei Neuwagen, Medikamente, Holz, Stahl, Platten, IT Hardware, Bauprodukte, Schliesstechnik, Server und Switches, Keramikplatten, Natursteine aus Übersee, einzelne Pflanzensortimente, Verpackungen, Küchengeräte, Metalle, Beschläge, Dämmungen, Steuerungseinheiten, Kunststoff- und Elektronik-Bauteile, Reifen, Karosserieteile.

Trotz der beschriebenen grossen Herausforderungen und Sorgen blicke die Wirtschaft zuversichtlich in die Zukunft, schreibt AGV-Geschäftsleiter Urs Widmer dazu. Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen dies. Die teilnehmenden Firmen erachten nämlich die aktuelle Auftragslage als gut, und im Vergleich zum Vorjahr immerhin als genügend. Auch für 2023 erwarten sie eine genügende Auftragslage.

