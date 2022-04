Thomas Burgherr: Strom aus der Sahara für die Schweiz?

Energieversorgung SVP-Nationalrat Burgherr will Energiebürgerbewegung ins Leben rufen Der SVP-Nationalrat und Unternehmer Thomas Burgherr will die Energiethematik ganzheitlich angehen. Mehrproduktionsmöglichkeiten seien zu nutzen bis hin zur Kleinwasserkraft. Und die Menschen sollen sich für die Energieversorgung auch persönlich verantwortlich fühlen. Mathias Küng 06.04.2022, 05.00 Uhr

Nationalrat Thomas Burgherr aus Wiliberg am Kanal der Uerke. Er klärt ab, ob er dank der Uerke Strom für die Moosersagi in Hintermoos produzieren kann. Chris Iseli

Der Aargauer SVP-Nationalrat Thomas Burgherr (Wiliberg) ist derzeit als Unternehmer aufgrund der markant gestiegenen Energiepreise auf Schritt und Tritt mit dieser Problematik konfrontiert. Dazu kommt die Befürchtung, dass aufgrund verschärfter Rahmenbedingungen der EU in der Schweiz schon ab 2025 eine Stromversorgungslücke droht.

Er drängt deshalb darauf, alle Möglichkeiten erhöhter Stromproduktion zu nutzen, etwa die Kapazität der Speicherkraftwerke zu erhöhen, die Schweizer AKW solange laufen zu lassen, als sie sicher betrieben werden können. Man müsste zudem technologieneutral forschen können, so Burgherr mit Blick auf die Forderung seiner Partei nach neuen AKW. Zudem brauche es mit «grünem» Gas betriebene Gaskraftwerke.

«Nicht mit Kohlestrom produzierte Panels aus China importieren»

Die Wasserstofftechnologie sei voranzutreiben, Fotovoltaik auszubauen. Man müsse aber aufpassen, warnt er, «dass wir nicht mit Kohlestrom produzierte Panels aus China importieren, die keinen Mehrwert bringen, was die CO 2 -Emissionen über die Lebensdauer der Anlage anbelangt». Und politisch sei endlich zu klären, wer die Verantwortung für die Versorgungssicherheit hat.

Energie aus besonders sonnigen Regionen? Im Bild ein riesiges Solarkraftwerk in Marokko. Abdeljalil Bounhar / AP

Anstreben würde er zudem eine strategische Partnerschaft mit afrikanischen Ländern, die Energieträger via bestehende Pipeline in die Schweiz liefern könnten. Aber begibt man sich damit nicht in neue Abhängigkeiten von womöglich autokratischen Regimen? Dieses Risiko bestehe natürlich, räumt Burgherr ein: «Am besten wäre sowieso, alle Energie selbst zu produzieren, aber das ist heute nicht realistisch. Das Stichwort heisst aber strategische Diversifizierung.»

Hingegen gebe es etwa in der Sahara unendliches Potenzial für Solarkraftwerke. Diesen Strom könnte man beispielsweise als grünen Wasserstoff in die Schweiz bringen. Es reiche aber nicht, mehr Strom zu produzieren, ist Burgherr überzeugt. Parallel dazu müsse man auf mehr Effizienz, sparsame Geräte und deren sparsamen Einsatz setzen. Burgherr fordert: «Wir müssen ohne ideologische Scheuklappen alle Möglichkeiten ausloten, aber in einem unternehmerischen, innovativen und strategischen Sinn.»

Muss man für die Energiebürgerbewegung einen Vertrag unterschreiben?

Dafür will er eine Energiebürgerbewegung ins Leben rufen. Was ist damit gemeint? Sollen die Leute einen Vertrag unterschreiben, den persönlichen Verbrauch zu senken? Natürlich sei weniger Verbrauch gut, sagt Burgherr, es gehe ihm aber nicht um eine Art Vertrag, sondern darum, dass sich die Menschen wieder direkt mit der Energieversorgung identifizieren und sich verantwortlich fühlen: «Strom kommt nicht einfach aus der Steckdose. Energie ist zentral für Produktion, Arbeitsplätze, moderne Mobilität, aber auch für die Gebäudeheizung zum Beispiel via Wärmepumpe.»

Aber ist es nicht viel zu viel verlangt, dass sich Menschen, die womöglich dringend darauf warten, dass ein AKW bald vom Netz geht, sich jetzt damit identifizieren sollen? Das verlange er gar nicht, antwortet Burgherr: «Es braucht einfach ein Verständnis, dass sehr vieles in unserem Leben nur mit Strom funktioniert, wie Banktransaktionen, Netflix, Mobilität, Esswarenkühlung, Maschinen in der Industrie usw.»

Verantwortung tragen via Verein, Veranstaltungen oder Quartierkraftwerk

Auch Einzelpersonen könnten und sollten mehr Verantwortung für die Energieversorgung übernehmen, fordert er, etwa durch die Gründung «lokaler, regionaler oder kantonaler Vereine, die das Thema Energiesicherheit, Versorgung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit behandeln, Informationen zur Verfügung stellen, Veranstaltungen lancieren, Lehrmittel herstellen etc.».

Miteinander könnte man sich auch im Quartier für eine gemeinsame Solaranlage zusammentun. Pius Amrein (lz)

Mit lokalen und dezentralen Stromversorgern wären auch Genossenschaften denkbar, wo die Nutzer selbst Besitzer der Energieversorgung werden und sich damit aktiv mit der Versorgung und unternehmerischen Aspekten auseinandersetzen müssen. Aber wie konkret? Zum Beispiel indem man sich an einer gemeinsamen grösseren Solaranlage im Quartier beteiligt, schlägt Burgherr vor, oder mit dem Bau eines Kleinwasserkraftwerks.

Die Uerke für Stromproduktion nutzen?

Ist Letzteres aber überhaupt realistisch? Die Bäche sind doch verbaut, die Hürden enorm. Es gebe schon Möglichkeiten, ist Burgherr überzeugt, auch die seien zu nutzen. Er hat einen Holzbaubetrieb, in dem früher Wasser aus der Uerke zur Energiegewinnung genutzt wurde. Die Turbine ist noch da, wird aber nicht mehr genutzt. Burgherr: «Ich will auch etwas tun und bin am Abklären, was es bedingen, kosten und bringen würde, die Uerke mit einer neuen Turbine wieder für den Betrieb für die Stromproduktion zu nutzen.»