Nationalrat Giezendanner will notfalls SBB-Fahrplan ausdünnen

Energiekrise Benjamin Giezendanner: «In einer Mangellage müssen wir auch den SBB-Fahrplan ausdünnen» Mit den Bundesratsentscheiden vom Mittwoch sind nicht alle glücklich. Nationalrat Neat Flach etwa vermisst klare Sparziele. Nationalrat Benjamin Giezendanner stösst eine Debatte über eine Fahrplan-Ausdünnung in einer Mangellage an. Mathias Küng 1 Kommentar 02.09.2022, 05.00 Uhr

Zugausfall wegen Strommangel? SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner findet, auch die SBB müssen ihren Teil zum Sparen beitragen. Nadine Böni

Räume nur noch auf 19 Grad heizen, Gas- und Stromkontingentierungen bei einer schweren Mangellage – das sind mögliche Massnahmen, die der Bundesrat vorschlägt, um die drohende Energiekrise im kommenden Winter zu bewältigen. SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner, der ein Transportunternehmen führt und den Aargauer Gewerbeverband präsidiert, vermisst in der Debatte die SBB als eine der grössten Stromverbraucherinnen.

Er fordert: «In einer Mangellage müssen wir auch den SBB-Fahrplan ausdünnen, nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Allein damit könnte man landesweit wohl ein Prozent Strom sparen, was entscheidend sein kann.»

Gabriela Suter: eine Fahrplan-Ausdünnung schliesse ich aus

Eine Ausdünnung des SBB-Fahrplans in einer Mangellage schliesst SP-Nationalrätin Gabriela Suter aus. Dies wäre kontraproduktiv, sagt sie: «So würden die Leute wieder vermehrt auf Privatautos wechseln. Zu prüfen wäre aber eine Homeoffice-Pflicht unter der Bedingung, dass dann ganze Gebäude oder Stockwerke nicht geheizt werden müssten.»

Dass eine Ausdünnung des Fahrplans einen gewissen Umsteigeeffekt haben könnte, räumt Giezendanner ein. Wenn dann mehr Leute mit dem Auto fahren und mehr CO 2 emittiert würde, dafür weniger Züge unterwegs sind, würde in einer akuten Strommangellage auch das helfen. Er ist sich zudem sicher, das auch bei Homeoffice-Pflicht die Gebäude weiter beheizt werden müssen, «denn in kaum einem Betrieb könnten alle Mitarbeitenden von zu Hause aus arbeiten».

Giezendanner: Mit Sparen und klugen Massnahmen Mangellage verhindern

Benjamin Giezendanner, SVP-Nationalrat, Transportunternehmer und Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes. Marc Ribolla

Benjamin Giezendanner weiss, wie schwierig es für viele Firmen werden könnte, wenn tatsächlich die äusserste Massnahmenstufe 4 erreicht werden sollte. Giezendanner: «Unser Ziel muss sein, mit Sparen und klugen Massnahmen, die man jetzt noch treffen kann, eine Mangellage zu verhindern. Ich bin zuversichtlich, dass uns das in diesem Winter gemeinsam gelingt. Mehr Sorgen bereitet mir der Winter danach, falls nächstes Jahr die Gasspeicher in Europa nicht aufgefüllt werden können.»

Was hält er vom 19-Grad-Befehl des Bundesrates in einer Mangellage für gasbeheizte Wohnungen? Der Gewerbepolitiker sagt:

«Falls es wirklich so schlimm kommt, wäre dies nicht nur ein Gebot, sondern müsste tatsächlich ein Befehl sein, um so grösseren Schaden abzuwenden.»

Was tut Giezendanner in seiner Firma? Er geht davon aus, dass er Energie bekommen wird: «Wir lagern in unseren Hallen auch Gefahrengüter, die brauchen permanent Lüftung. Wir haben aber auch mit Stromgeneratoren vorgesorgt und würden im Notfall von elektro- auf diesel-betriebene Kräne zum Containerverlad umstellen.»

Um den Stromverbrauch nicht noch zu erhöhen, wartet er mit zusätzlichen Investitionen in die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte ab. Giezendanner glaubt fest an die Wirkung des Marktes: «Wenn die Gas- und Strompreise derart hochgehen, ist das ein Preissignal, auf das die Leute reagieren. Sie werden – auch dank Sparappellen – weniger verbrauchen und schauen, ob sie effizientere Geräte einsetzen können.»

«Dann muss eine Kalkbrennerei oder eine Ziegelei den Betrieb einstellen»

In einer Mangellage müssten alle einen Beitrag leisten, ist er überzeugt. Besonders gasintensive Betriebe wie eine Kalkbrennerei oder Ziegeleien müssten vorübergehend den Betrieb einstellen: «Das bedingt aber wie in der Coronazeit eine Kurzarbeitsentschädigung. Dafür muss der Bund jetzt die Gesetzesgrundlage schaffen.»

Eingriffen in die Preisbildung des Marktes steht er kritisch gegenüber. Jedoch werde es bei Privathaushalten mit tiefem Einkommen, die von den hohen Energiepreisen überproportional getroffen werden, Unterstützung benötigen, fordert Giezendanner weiter. «Sei dies über Krankenkassenprämienverbilligung oder einen anderen Weg, auf dem man rasch helfen kann und keine grosse Bürokratie verursacht.»

Beat Flach: «Früher wurde die Waschmaschine um 11 Uhr gestoppt»

Beat Flach, GLP-Nationalrat und Energiepolitiker, bei einem Votum in Bundesbern. Alessandro Della Valle / Keystone

«Ich bin etwas enttäuscht, dass der Bundesrat keine konkreten Sparziele gemacht hat», sagt Beat Flach, grünliberaler Nationalrat und Mitglied der Kommission Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek). Und weiter:

«Ich bin überzeugt, dass wir ohne Verlust an Lebensqualität oder wirtschaftliche Einbussen mit kleinen Verhaltensänderungen 10 bis 20 Prozent Energie sparen können, womit ich nicht nur Gas oder Strom meine.»

Leider hätten das Bundesamt für Energie, die Versorger und viele Verbraucher die Digitalisierung verschlafen. «Jetzt wissen sie nicht einmal, wer wann wie viel Energie braucht», sagt Flach. Das sei gerade in Betrieben schleunigst zu evaluieren, «sodass wir sehen, welches die grössten Stromfresser sind und wo man sparen kann, ohne Betriebsprozesse zu stören», fordert Flach.

Sollen bei der höchsten Stufe des Strommangels energieintensive Firmen die Arbeit einstellen müssen? Einen Herstellungsprozess einfach so abzustellen, sei mitunter sehr heikel, gibt Flach zu bedenken. Wichtig sei, die Verbrauchsspitze beim Strom zu brechen: «Ich kenne Regelenergie noch von meinen Eltern. Da wurde die Waschmaschine um 11 Uhr gestoppt, weil die Leute ab dann fürs Kochen viel Strom brauchten.»

Wichtig sei die Planbarkeit solcher Massnahmen, dann gebe es auch keinen Schaden. «Wir müssen für die kommenden Monate wieder daran denken, Strom und Gas sparsam zu nutzen, damit es für alle reicht», so Flach. Wenn energieintensive Betriebe in einer Mangellage freiwillig die Produktion reduzieren oder abstellen, müsse man sie bei entstehenden Härten eventuell analog zu den Covid-Regelungen entschädigen.

Falls es in einer Mangellage zu einer 19-Grad-Empfehlung beim Heizen käme, hätten die Leute Verständnis, «und sie würden mitmachen». Aber wir könnten ebenso viel oder mehr Heizenergie einsparen, wenn alle Anlagen optimal eingestellt wären, ist er überzeugt. Die Sparpotenziale seien riesig und die Appelle würden Wirkung zeigen, so Flach.

Gabriela Suter: «Unbedingt jetzt schon Strom und Gas sparen»

Gabriela Suter, SP-Nationalrätin und Energiepolitikerin, ruft jetzt schon zum Sparen auf. Chris Iseli

Es sei extrem wichtig, Einsparungen bei Strom und Gas jetzt schon zu machen, appelliert SP-Nationalrätin und Urek-Mitglied Gabriela Suter. «Dann bleiben die Gasspeicher in Nachbarländern und unsere Speicherseen länger gefüllt. Die heute eingesparte Energie werden wir im Winter dringend brauchen.» Sollte es trotz aller Anstrengungen zu einer Mangellage kommen, ist für Suter klar, dass Wirtschaft und Private helfen müssen, ein Einsparziel von 15 Prozent zu erreichen.

«Das geht ohne Komfortverlust. Im Winter ist man dann halt mit Pullover und Wollsocken zu Hause, wenn man den Thermostat etwas runterdreht.»

Enttäuscht ist Suter, dass der Bund im Strombereich die Ausgangslage und das genaue Potenzial nicht kennt: «Diese Informationen muss er sich dringend beschaffen.» Auch sie ist dafür, Firmen zu entschädigen, wenn sie freiwillig den Energiebezug reduzieren und die Produktion drosseln. Und natürlich sei den Mitarbeitenden die Kurzarbeit zu entschädigen.

Ob es so schlimm komme, hänge von vielen Faktoren ab, etwa davon, ob der Winter sehr kalt oder mild werde, gibt die Energiepolitikerin zu bedenken. «Aber wenn alle solidarisch beim Sparen helfen, und wenn Zweistoffanlagen von Gas vorübergehend auf Öl umstellen, ist das Sparziel erreichbar.» Dann brauche es solch dramatische Massnahmen hoffentlich gar nicht.

Suter: Übergewinne von Konzernen wie Axpo stoppen

Suter stört am Landesversorgungsgesetz, dass man verbindliche Ziele und Vorgaben für Strom und Gas erst in einer Mangellage ausrufen kann: «Das muss früher möglich werden, sonst kommen die Massnahmen zu spät.» Wichtig ist ihr, dass die öffentliche Hand vorangeht und beispielsweise öffentliche Gebäude nachts nicht mehr beleuchtet: «Dann ziehen die Leute eher auch mit.»

Gabriela Suter ärgert sehr, dass Energieversorger wie die Axpo ihren Eigenstrom zu Marktpreisen an die EWs verkauft und damit zur enormen Preissteigerung beitrage: «Es ist ganz wichtig, dass solche Übergewinne gestoppt werden. Ich bin froh, dass die Urek mit einem Schreiben unsere Forderung nach einem runden Tisch mit der Strombranche und mit den Konsumentenorganisationen in einem Brief an den Bundesrat unterstützt.»

Matthias Jauslin: «Heizung runter» ist eine der wichtigsten Botschaften

Matthias Jauslin, FDP-Nationalrat und Unternehmer, hält weniger Heizen für eine wichtige Massnahme. Valentin Hehli

«Es ist viel wert, dass man jetzt erkennt, dass es nicht nur um den Strom geht, sondern allgemein um Energie. Auch das Heizen hat einen Einfluss auf den Energieverbrauch», sagt FDP-Nationalrat und Urek-Mitglied Matthias Jauslin. Umso wichtiger sei es zu wissen, dass man beim Heizen bis zu drei Terawattstunden Winterstrom pro Jahr sparen könne, wenn man vermehrt Wärme im Boden speichere, betont er.

Eine der wichtigsten Botschaften aus der Bundesratssitzung ist denn auch für ihn: «Heizung runter.» Es würden oft auch ungenutzte Räume geheizt, so etwa Ferienhäuser. Mit intelligenten Heizsystemen könne man das problemlos steuern und so viel Energie und Geld sparen, sagt Jauslin. Viele wüssten nicht, dass es bei der Heizung eine Nachtabsenkungmöglichkeit gibt. Wirklich zum Fenster hinaus heize, wer nachts die Heizung laufen lasse und bei offenem Fenster schlafe, sagt er.

Wenn die Bevölkerung die Möglichkeiten nutze und die Raumtemperatur anpasse, glaubt Jauslin nicht, dass es noch einen 19-Grad-Befehl braucht. Er ist überzeugt, dass es auch ohne Zwang geht: «Jede und jeder soll sich den eigenen Fussabdruck anschauen und handeln, also kürzer duschen, überall Stand-by im Nichtbetrieb ausschalten.»

Strompreis soll je nach Stunde ändern, um Verbrauchsspitzen zu dämpfen

Der Strom soll ein richtiges Preisschild bekommen, verlangt er. Die Tarife sollen gar je nach Stunde unterschiedlich hoch sein: «Das hilft, Verbrauchsspitzen zu dämpfen.» Natürlich brauche es dafür überall intelligente Stromzähler in den Haushalten, die bei der Steuerung der Geräte helfen.

Und vorausschauend ist es für Jauslin matchentscheidend, dass die Schweiz zwecks Aufrechterhaltung der Netzstabilität über das Jahr 2025 hinaus ein fester Teil im europäischen Stromverbund ist.

