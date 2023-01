Energieausbau «Das Problem wird verdrängt»: Immer mehr Photovoltaik-Anlagen im Aargau – doch wohin mit dem Solarschrott? Immer mehr Dächer werden mit Solarpanels für die Energiegewinnung bestückt. Werde der Ausbau gefördert, müsse auch die sichere Entsorgung und das Recycling gewährleistet sein, fordert SVP-Grossrat Christian Glur. Eva Berger Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

25 bis 30 Jahre beträgt die Lebenszeit einer Photovoltaik-Anlage. Philipp Schmidli

Der Aargau hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 die erneuerbare Stromproduktion auf mindestens 1130 Gigawattstunden jährlich auszubauen, 920 davon sollen von der Sonne kommen. Entsprechend erwünscht ist der Ausbau von Photovoltaik (PV). Zuletzt hat der Grosse Rat im November dem Regierungsrat einen Prüfungsauftrag mit der Frage überwiesen, wie die Solaroffensive ergänzt werden kann, dass diese mit kantonalen Darlehen unterstützt wird.

Es sei wohl eine Frage der Zeit, bis angesichts dieser Offensive die Installation von PV-Anlagen durch den Staat vorgeschrieben wird, schreibt Christian Glur (SVP) in einem am Dienstag im Grossen Rat eingereichten Vorstoss. Komme ein solches Gesetz, müsse auch ein Konzept zur Entsorgung von Solarmodulen bereit stehen. «Das Problem wird verdrängt, ich habe bisher keine befriedigende Antwort darauf erhalten, wie man es handhaben will», sagt Glur auf Anfrage.

Christian Glur, Grossrat SVP zvg

Er ist Mitglied der Baukommission, in dieser Funktion werde er oft darauf angesprochen, wie eine sichere, fach- und umweltgerechte Entsorgung von PV-Anlagen gewährleistet sei. Für Glur bestehen offene Fragen zur Deklarationspflicht der Materialien: ob es darunter giftige Substanzen hat, oder sie problemlos abbaubar sind, ob die Herstellung umweltfreundlich ist. Auch wer für Entsorgung und Recycling zuständig ist, fragt er den Regierungsrat. «Man kann von sehr viel Solarschrott ausgehen, der in den nächsten Jahrzehnten durch den jetzigen Ausbau anfällt», so Glur.

AEW-Experte: Solarpanels sind kein Sondermüll

David Gautschi, Leiter Erneuerbare Energie bei der AEW. Severin Bigler

Die Entsorgung von Photovoltaik-Anlagen sei generell kein Problem, sagt David Gautschi, der Leiter Erneuerbare Energie beim Stromversorger AEW. 98 Prozent eines Solarmoduls seien heute rezyklierbar, «die Industrie arbeitet aber mit Hochdruck daran, auch die restlichen 2 Prozent noch zu verwerten».

Hauptsächlich bestehen die Anlagen aus Glas (Silizium), Aluminium und Kupfer. Hinzu kommen kleine Mengen an Silber und «fast nichts» an Blei, sowie Spuren von etwa Gallium oder Germanium. «Solaranlagen sind kein Sondermüll», fasst Gautschi zusammen. Anders als vor zehn Jahren werde kaum noch etwas verschwendet und die Wirtschaft treibe die Forschung weiter. «Man ist gezwungen, günstige, in grossen Mengen verfügbare Materialien zu verwenden», das seien eben Glas und Alu, welche zudem einfach wiederverwertet werden können.

Photovoltaik-Anlagen halten 25 bis 30 Jahre

Das Volumen der ausgedienten PV-Anlagen werde natürlich zunehmen, deren Lebensdauer ist aber relativ lang. Die Solaranlage auf dem Mont Soleil, an der die AEW beteiligt ist, läuft seit über 30 Jahren. «Man ging zunächst von 20 aus», sagt David Gautschi, doch die Anlage funktioniere noch immer einwandfrei. Solarpanels müssen selten wegen Hagelschäden ausgewechselt werden, die Degeneration sei gering, der Wirkungsgrad nehme um zirka 0,1 Prozent im Jahr ab. Generell gehe man von 25 bis 30 Jahren Einsatzzeit für eine PV-Anlage aus - es gebe nur wenige Technologien, die so langlebig und so gut rezyklierbar sind.

Allerdings macht die Forschung auch bei der Effizienz Fortschritte. «Es ist wie bei einer Waschmaschine: Kommt eine bessere auf den Markt, kann es sich lohnen, die alte zu ersetzen», sagt David Gautschi.

Grossräte fordern Überarbeitung des Solarkatasters Der Solarkataster auf dem kantonalen Geoportal zeigt auf, welche Flächen für die Nutzung von Solarenergie geeignet wären und mit welchen Erträgen zu rechnen ist. Diese Informationen könnten für jedes Gebäude mit einem Zusatz über mögliche Hürden bei der Bewilligung und mögliche Subventionen ergänzt werden, fordert ein überparteiliches Postulat von Grossrätinnen und Grossräten aus SP, Grünen, EVP, GLP, FDP und Mitte. Diese Überarbeitung würde den Gebäudeeigentümern mehr Planungssicherheit bieten und die Bewilligungspraxis transparenter machen, schreiben sie. (eva)

Noch keine Recycling-Anlagen in der Schweiz

Eine vorgezogene Recyclinggebühr wird gemäss solarmarkt.ch für die meisten in die Schweiz eingeführten Solarmodule durch die Importeure entrichtet. Ausgediente Solarmodule können an Recyclingstellen abgegeben werden, eine Anlage für deren Entsorgung gibt es derzeit in der Schweiz noch nicht. «Für vieles wird eine vorgezogene Recyclinggebühr gesetzlich verlangt und die Entsorgung ist gewährleistet», sagt Christian Glur. Das brauche es auch für PV-Anlagen.

«Ich verstehe das Anliegen aus dem Vorstoss», sagt AEW-Experte Gautschi. Doch die grosse Mehrheit der PV-Anlagen gehe nicht so schnell kaputt und werde auch nicht aus wirtschaftlichen Gründen ausgewechselt. Im Jahr 2030 geht man schweizweit von 20'000 Tonnen ausgedienten Solarpanels aus. Auf den Aargau heruntergebrochen müsste man ungefähr 2000 Tonnen Material recyceln oder entsorgen. «Dafür muss man keine eigene Anlage im Aargau bauen», findet David Gautschi. Aber: «Das sind Prognosen, niemand weiss sicher, wie viele PV-Anlagen bis dahin ersetzt werden müssen.»

Er sei gespannt auf die Antworten des Regierungsrats auf seine Interpellation, sagt Christian Glur. Je nach Handlungsbedarf werde er danach per Motion gesetzliche Grundlagen für die Entsorgung von PV-Anlagen fordern.

